Vì sao ông Trump thắng ở Florida?

Trả lời Zing hôm 4/11, học giả Ngô Di Lân cho rằng chiến thắng của ông Trump tại bang chiến trường đông nam này là điều "không khó hiểu".

Nhận xét về tính chất quyết định của bang tranh chấp Florida đối với kết quả bầu cử Mỹ, nghiên cứu sinh Ngô Di Lân tại Đại học Brandeis cho rằng: "Florida là điều kiện cần để ông Trump thắng cử. Tất cả các con đường để tổng thống đương nhiệm giành 270 phiếu đại cử tri đều đi qua Florida. Chiến thắng tại đây không đảm bảo cho một chiến thắng chung cuộc song sẽ giữ ông Trump lại trong cuộc đua".

Nhân tố mở đường cho giúp Tổng thống Trump giành được 29 phiếu đại cử tri của Florida được cho là đường lối cứng rắn của người đứng đầu Nhà Trắng đối với chính phủ các quốc gia thiên tả ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

Theo học giả Ngô Di Lân, việc người dân Florida nghiêng về phía ông Trump là điều "không khó hiểu". Ảnh: Reuters.

"Đảng Dân chủ đã thua tại Florida vì mất lượng cử tri gốc Latin. Không chỉ ở người Cuba mà cả người Venezuela, Argentina, Bolivia và Colombia. Nhóm đối tượng này ở Florida đều ủng hộ ông Trump", giáo sư khoa học chính trị Eduardo Gamarra thuộc Đại học Quốc tế Florida nhận định.

Lý giải về tác động của dịch Covid-19 đối với cục diện bầu cử ở Florida, học giả Ngô Di Lân và cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh đồng quan điểm rằng người dân ở bang chiến trường miền Đông Nam nước Mỹ này ủng hộ cách xử lý đại dịch của chính quyền Tổng thống Trump.

"Mạng lưới an sinh xã hội tại Florida không toàn diện như những địa phương khác như New York hay thủ đô Washington nên cử tri ủng hộ nền kinh tế trở lại bình thường thay vì tiếp tục cách ly xã hội chờ vaccine. Do đó, không khó hiểu khi người dân tại đây có xu hướng nghiêng về ông Trump", ông Lân nhận định.

Cựu Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến sinh kế của người dân: "Một thành phố như Florida mà thiếu du lịch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, cuộc sống và việc làm của người dân. Đó cũng là yếu tố tác động rất lớn ngoài vấn đề người ta muốn bình ổn và kiểm soát đại dịch".