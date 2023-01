Vì sao ông Nguyễn Quang Tuấn ưu ái 2 doanh nghiệp cung cấp vật tư y tế

Quen biết ông Nguyễn Quang Tuấn từ khi ông này chưa làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, 2 chủ doanh nghiệp đã thỏa thuận ký gửi vật tư y tế, sau đó hợp thức bằng hồ sơ trúng thầu.

Trong cáo trạng vụ sai phạm về đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội, VKSND Tối cao cáo buộc bị can Nguyễn Quang Tuấn (cựu giám đốc cơ sở y tế này) chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu nhằm hợp thức số vật tư, thiết bị y tế mà 2 công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát đã ký gửi để bệnh viện sử dụng trước.

Theo VKS, việc sử dụng tạm ứng hàng hóa, vật tư, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội là thực trạng đã tồn tại từ năm 2015. Sau đó, ông Tuấn và các bị can hợp thức bằng thủ tục đấu thầu, hoàn thiện thủ tục thanh toán tiền hàng cho 2 doanh nghiệp này.

Công ty Hoàng Nga là công ty gia đình, do bị can Nguyễn Đức Đảng làm Chủ tịch HĐQT. Cùng với vợ là bị can Phạm Thị Kim Oanh, họ chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh doanh, trong đó có việc nhập khẩu, cung cấp vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch (stent) vào Bệnh viện Tim Hà Nội.

VKS xác định thông qua mối quan hệ quen biết, sau khi Nguyễn Đức Đảng đặt vấn đề bán vật tư y tế, tiêu hao vào bệnh viện với đơn giá đề nghị của Công ty Hoàng Nga, ông Nguyễn Quang Tuấn đã đồng ý. Khi bệnh viện mở thầu, ông Đảng đã chỉ đạo Phạm Huy Lập (Giám đốc của Hoàng Nga) cùng nhân viên hoàn thiện hồ sơ theo mức giá mà công ty này đưa ra.

Bị can Nguyễn Quang Tuấn (trái) và Nguyễn Đức Đảng.

Thực chất nhiều mặt hàng trong đó có stent đã được Công ty Hoàng Nga ký gửi để Bệnh viện Tim Hà Nội sử dụng từ trước theo chủ trương của ông Tuấn. Còn việc các bị can làm thủ tục trên giấy tờ nhằm hợp thức hồ sơ thầu để thanh toán cho vật tư mà bệnh viện đã sử dụng trong các năm 2016, 2017, qua đó, hưởng lợi bất chính tổng số tiền trên 47 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Đức Đảng khai vào các dịp trước Tết âm lịch năm 2016, 2017, tại phòng làm việc của ông Tuấn, Đảng biếu cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội tổng số tiền 10.000 USD . Mục đích để cảm ơn ông Tuấn đã tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Nga trúng thầu.

Ngoài ra, VKS xác định theo chỉ đạo của ông Nguyễn Quang Tuấn, bị can Hoàng Thị Ngọc Hưởng (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) đề nghị các nhà thầu khi trúng thầu phải trích lại 2-5% giá trị gói thầu dưới hình thức hỗ trợ bệnh viện chi phí hội nghị, hội thảo, đào tạo bác sĩ. Công ty Hoàng Nga hàng năm hỗ trợ bệnh viện 300 triệu đồng. Các khoản tiền này không được Phòng kế toán hạch toán, theo dõi riêng.

Hai bị can Phạm Huy Lập và Phạm Thị Kim Oanh.

Đối với Công ty Kim Hoàng Phát do bị can Phan Tuấn Đạt làm Chủ tịch, VKS nêu rõ Đạt và ông Tuấn cũng có mối quan hệ từ trước khi ông Tuấn giữ chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Năm 2015, sau khi ông Tuấn về bệnh viện này, Đạt đặt vấn đề và được bán stent vào bệnh viện, giống như cách mà Công ty Hoàng Nga thực hiện.

Quá trình hợp tác, bị can Đạt chỉ đạo nhân viên xin báo giá của 3 công ty gồm Novamedic, Dược phẩm Gia Hưng và Dược Đông Bắc (đều có giá bán cao hơn giá của Kim Hòa Phát) rồi cung cấp cho Bệnh viện Tim Hà Nội để làm cơ sở lập giá kế hoạch đấu thầu, giá chỉ định thầu. Theo cáo trạng, Công ty Kim Hòa Phát đã trúng 400 stent không đúng quy định của Luật Đấu thầu, hưởng lợi bất chính tổng số tiền gần 6,6 tỷ đồng .

Ngoài ra, bị can Phan Tuấn Đạt và nhân viên còn khai phía Kim Hòa Phát chi 60 triệu đồng mỗi năm để hỗ trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

Với những cáo buộc nêu trên, VKS xác định ông Nguyễn Quang Tuấn giữ vai trò chính trong vụ án, là người quyết định, chỉ đạo các bị can từng là thuộc cấp tại bệnh viện tổ chức đấu thầu trái quy định, gây thiệt hại gần 54 tỷ đồng . Còn nhóm bị can thuộc doanh nghiệp là đồng phạm của ông Tuấn.