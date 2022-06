Vì sao ông Lê Tùng Vân chưa được chấp nhận gia hạn tạm trú?

Bị can Lê Tùng Vân đã đề nghị Công an xã Hòa Khánh Tây (Long An) tại tiếp tục gia hạn tạm trú nhưng chưa được chấp nhận vì thiếu sự đồng ý của chủ hộ.

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, chiều 19/6, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết công an địa phương chưa chấp nhận yêu cầu gia hạn tạm trú đối với Lê Tùng Vân, bị can hiện đang được tại ngoại trong thời gian chờ hầu tòa.

Ông Lê Tùng Vân là bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bị can Vân (90 tuổi) được xác định là người cầm đầu trong vụ án.

Theo thượng tá Nguyễn Sơn, trước đó bị can Lê Tùng Vân đã liên hệ với Công an xã Hòa Khánh Tây đề nghị tiếp tục gia hạn tạm trú và làm căn cước công dân. Tuy nhiên, chủ hộ là bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai) mà ông Vân yêu cầu tạm trú cũng đã bị tạm giam do liên quan vụ án này. Do chưa có sự đồng ý của chủ hộ nên công an địa phương chưa thể thực hiện việc gia hạn thủ tục tạm trú theo theo quy định.

Trước đó, ngày 7/6, bị can Vân đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng tự ý rời nơi ở để đến trụ sở Công an quận 6, TP.HCM, làm căn cước công dân (hộ khẩu của bị can đăng ký tại địa phương này). Sau đó, công an phát hiện và đưa ông Vân trở lại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Việc rời nơi cư trú được nhận định chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên hiện nay công an vẫn tiếp tục giám sát, không cần thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Long An, bị can Vân (90 tuổi) được xác định là người cầm đầu vụ án xảy ra tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, tên gọi khác là Thiền am bên bờ vũ trụ.