Vì sao nước cam tốt cho sức khỏe?

Nước cam rất bổ dưỡng nhưng điều quan trọng bạn phải chú ý là hạn chế uống quá nhiều vì hàm lượng đường cao.

Nước cam là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và có hiệu quả trong việc chống lại cảm lạnh thông thường. Ảnh: Shutterstock.

Theo Eat This Not That, nước cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, chứa nhiều hơn lượng chất dinh dưỡng được khuyến nghị hàng ngày.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker giải thích: "Nước cam được biết đến với hàm lượng vitamin C dồi dào và là thức uống cung cấp nước cho mọi người khi bị ốm.

Nó chứa các chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm folate và kali. Ngoài ra, nó còn chứa hợp chất thực vật độc đáo có tên là hesperidin giúp hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh và các kết quả tích cực khác về sức khỏe tim mạch".

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khi bạn uống một cốc nước cam ép tiêu chuẩn, 100% không có bã, bạn đang cung cấp cho cơ thể mình:

110 calo

26 gram carbs

23 gram đường

0 gram chất xơ

2 gram chất đạm

72 miligram vitamin C (120% DV)

0,12 miligram vitamin B6 (6% DV)

14,4 miligram canxi (2% DV)

Lợi ích của việc uống nước cam

- Nước cam giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho biết: "Uống nước cam giúp giảm 22% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở nam giới và giảm 19% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở phụ nữ".

- Ngăn ngừa sỏi thận

Chuyên gia dinh dưỡng Caroline Young cho biết: "Uống nước cam đã được khoa học chứng minh giúp ngăn ngừa sỏi thận".

Thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí lâm sàng của Hiệp hội Thận học Mỹ đánh giá trên gần 200.000 người tham gia cho thấy "việc uống cà phê, trà, bia, rượu và nước cam giảm nguy cơ phát triển sỏi thận".

- Giảm viêm

Tình trạng viêm nhiễm có thể tàn phá mọi bộ phận cơ thể từ đầu đến chân. Tuy nhiên, bổ sung nước cam mỗi ngày giúp bạn hạn chế tình trạng viêm. Nước cam cũng có lợi đối với các dấu hiệu khác nhau của stress oxy hóa và chứng viêm.

Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho thấy những người trưởng thành không béo phì uống 500 ml nước cam trong 12 tuần đã giảm viêm so với những người được cung cấp một thức uống giả dược.

Nước cam chứa hàm lượng kali citrate cao, chất dinh dưỡng này liên kết với canxi trong nước tiểu, tạo ra môi trường mà sỏi thận khó phát triển. Ảnh: Shutterstock.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một số nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống nước cam ít mắc các bệnh liên quan đến cân nặng như béo phì hơn những người kiêng.

Nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng BMC cho thấy những người thường xuyên uống nước cam không chỉ có chất lượng ăn uống tổng thể tốt hơn mà còn giảm nguy cơ béo phì.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker khuyên: "Miễn là nước cam bạn uống không có đường bổ sung và được làm bằng cam thật, nó có thể là chất bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống cân bằng".

- Góp phần tăng cân

Một số nhãn hiệu nước cam có hàm lượng đường và carbs cao hơn. Đối với những người cần tăng cân, đây được coi là một điểm cộng.

Nước trái cây là cách tuyệt vời để tăng lượng calo mà không cảm thấy quá no cho những người cần tăng cân hoặc người chán ăn. Tuy nhiên, nhược điểm của điều này là không phù hợp với những người có nhu cầu giảm cân.

- Giảm cholesterol

Nếu bạn đang đối phó với lượng cholesterol cao, việc uống nước cam hàng ngày có thể giúp giảm cholesterol.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, những người tiêu thụ 236 ml nước cam không cô đặc trong khoảng thời gian ba tuần đã thấy tỷ lệ cholesterol LDL "cholesterol xấu" giảm.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí y khoa Các liệu pháp thay thế trong Sức khỏe và Y học cho thấy flavonoid cam quýt, giống như chất có trong nước cam, có hiệu quả trong việc giảm cả cholesterol toàn phần và cholesterol LDL ở những người có cholesterol cao.

- Cải thiện hệ thống miễn dịch

Nếu bạn đang cố gắng tăng cường hệ thống miễn dịch, nước cam giàu vitamin C là lựa chọn phù hợp.

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Frontiers in Immunology cho thấy việc uống nước cam thường xuyên có hiệu quả trong việc giảm viêm, điều này mang lại lợi ích cho sức khỏe miễn dịch tổng thể của người tiêu dùng.