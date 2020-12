Vì sao nữ ca sĩ Trung Quốc diện quần ngắn giữa thời tiết âm 13 độ C?

Tân binh 20 tuổi của SM Entertainment vốn sinh ra và lớn lên ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Nhiệt độ âm 13 độ C ở Hàn Quốc không thấm gì so với quê hương Cáp Nhĩ Tân của Ningning. Nhiệt độ vào mùa đông của Cáp Nhĩ Tân lúc xuống thấp âm 16,8 độ C, có lúc âm đến 25 độ C. Vì vậy, Ningning rất thoải mái với quần đùi, áo ngắn khi xuất hiện ở Seoul.