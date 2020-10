Vì sao nợ xấu tăng lên?

Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm nên nợ xấu có xu hướng gia tăng tại một số ngân hàng.

Trả lời tại buổi buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra chiều nay (30/10), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng lý giải nguyên nhân tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên từ đầu năm.

Cụ thể, theo vị lãnh đạo cơ quan quản lý tiền tệ, sau hơn 3 năm Quốc hội ban hành Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu (15/8/2017 đến 30/9/2020), hiện tại toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý 312.000 tỷ đồng nợ xấu. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tại một số ngân hàng có xu hướng nợ xấu tăng lên.

Phó thống đốc giải thích từ đầu năm, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế, hoạt động ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng vì là trung tâm tài chính của nền kinh tế. Khi doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do dịch sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

TỶ LỆ NỢ XẤU NỘI BẢNG CÁC TCTD Nguồn: NHNN Nhãn T9/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T8/2020 Tỷ lệ nợ xấu nội bảng spline % 4.39 3.79 3.7 2.55 2.46 1.99 1.89 1.89 1.96

Ngoài ra, Phó thống đốc cũng cho rằng nợ xấu gia tăng có thể xuất phát từ nguyên nhân kỹ thuật. Trong đó, cũng do tác động của dịch bệnh mà dư nợ tín dụng từ đầu năm không tăng cao như các năm trước, nên trong phép tính nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay có thể khiến tỷ lệ nợ xấu tăng lên. “Nếu thời gian tới, dịch bệnh còn phức tạp, thì chắc chắn có tác động đến tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng”.

Tuy vậy, lãnh đạo NHNN khẳng định cơ quan quản lý tiền tệ đã chủ động vào cuộc chỉ đạo các tổ chức tín dụng miễn, giảm lãi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan quản lý tiền tệ, tính đến cuối tháng 8 năm nay, tỷ lệ nợ xấu nội bảng các tổ chức tín dụng là 1,96%, tăng so với cuối năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng giảm mạnh so với thời điểm trước khi nghị quyết có hiệu lực. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu nội bảng năm 2016 là 2,46% tổng dư nợ nền kinh tế; năm 2017 là 1,99%; năm 2018 và 2019 là 1,89%.

Theo đó, kể từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, tổng nợ xấu xác định theo nghị quyết được xử lý từ 15/8/2017 đến 31/5/2020 đạt trung bình 7.150 tỷ đồng /tháng, cao gấp đôi so với mức trung bình tháng giai đoạn 2012-2017 (khoảng 3.520 tỷ/tháng).

Đặc biệt, số nợ xấu do khách hàng tự trả nợ là 121.400 tỷ (chiếm 40,1%), cao hơn nhiều tỷ trọng nợ xấu khách hàng tự trả/tổng nợ xấu nội bảng đã xử lý trung bình giai đoạn 2012-2017 khoảng 22,8%.