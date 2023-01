Vì sao nhiều tài xế ở Hà Nội phải chi thêm tiền để được đăng kiểm

Cảnh sát xác định các bị can nhận hối lộ rồi sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống chỉnh sửa vòng tua, thay đổi thông số kiểm định khí thải, sửa ảnh để hạ chiều cao thùng xe.

"Các bị can nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm", đại tá Chu An Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - PC03 Công an Hà Nội) thông tin về kết quả đấu tranh với các vi phạm, tiêu cực tại những trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội, tại họp báo chiều 14/1.

Theo đại tá Thanh, tại Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm thuộc quản lý của Cục Đăng kiểm, Sở GTVT, Tổng công ty vận tải Hà Nội và trung tâm tư nhân xã hội hóa. Tính đến ngày 14/1, một trung tâm đã dừng hoạt động.

Sau khi những hành vi tiêu cực tại một số trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và nhiều địa phương bị phát hiện, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Hà Nội, lực lượng điều tra đã tập trung phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Quá trình điều tra, Phòng PC03 phát hiện 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội có dấu hiệu vi phạm, nên tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và kiểm tra hồ sơ. Củng cố đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 4 vụ án nhận hối lộ và 18 bị can về tội danh này. Các bị can gồm 3 giám đốc trung tâm đăng kiểm, một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên.

Công an xuất hiện tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S ở Hà Nội hôm 10/1. Ảnh: Trương Hiếu.

Theo đại tá Chu An Thanh, kết quả điều tra bước đầu cho thấy các bị can có hành vi nhận hối lộ, bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm như: Hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn, trọng tải, phụ tùng đối với phương tiện vận tải không đạt tiêu chuẩn, lốp; đặc biệt là những phương tiện hoán cải trong công đoạn kiểm tra thủ công.

Các bị can còn nhận tiền rồi không xử lý lỗi nhập biển số xe, gắn cảm biến và đo nồng độ khí thải của ôtô khác để cho ôtô thực tế đăng kiểm đảm bảo đủ tiêu chuẩn về khí thải, từ đó được thông qua kiểm định.

Đáng chú ý, cảnh sát kinh tế Hà Nội còn xác định hành vi nhận hối lộ liên quan việc sử dụng phần mềm, can thiệp vào hệ thống chỉnh sửa vòng tua, thay đổi thông số kiểm định khí thải đối với các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải; sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ chiều cao thành thùng xe tải.

Với những chứng cứ bước đầu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho rằng số tiền thu lời bất chính liên quan những sai phạm nêu trên là khoảng hơn 18,2 tỷ đồng . Nhà chức trách tiếp tục củng cố hồ sơ, phân hóa vai trò bị can để làm rõ vụ án.

Ngoài 4 vụ án và 18 bị can đã khởi tố, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 57 người gồm các giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ các trung tâm để làm rõ thêm 5 vụ án còn lại.

Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022 sau khi lực lượng CSGT TP chặn dừng kiểm tra xe tải 50H-100.20. Kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng, cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này không khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm kiểm định 62-03D cấp. Thấy có dấu hiệu tội phạm, CSGT đã lấy lời khai tài xế, chủ xe và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu sai phạm.

Đến nay, gần 100 bị can đã bị khởi tố về các tội: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác. Trong các bị can có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm), Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới).

Tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực hôm 12/1, Ban Chỉ đạo đã bổ sung vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Sau khi VKSND TP.HCM phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà.