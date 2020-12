Vì sao nhiều nữ game thủ chơi Liên Quân?

Liên Quân có hơn 30% người chơi là nữ. Nghĩa là với mỗi trận đấu 5v5, bạn có cơ hội gặp tới 3 nữ game thủ.

Nhiều người cho rằng đa số game thủ trên nền tảng di động là nam giới, nhưng Liên Quân đã thay đổi định kiến này khi thu hút không ít người chơi nữ tham gia bởi nhiều lý do.

Có nhiều nữ tướng với ngoại hình hấp dẫn

Phụ nữ và nam giới chơi game vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi nam giới quan tâm nhiều đến kỹ năng xây dựng hay định vị hay thi đấu, nữ giới chơi game có thể do diện mạo tướng. Do đó, Liên Quân đã ra mắt nhiều nữ anh hùng và những bộ trang phục đẹp mắt.

Không ít game thủ Liên Quân tại Việt Nam là nữ giới.

Ngoài ra, ngoại hình của tướng cũng là động lực lớn khuyến khích người chơi chi tiền. Game thủ nam sẽ quan tâm nhiều hơn đến giá trị nhận được, trong khi đó, chi tiêu của người chơi nữ phụ thuộc vào việc bộ trang phục có đẹp hay dễ thương không. Khi nhìn thấy trang phục mới, nhiều game thủ quyết tâm sở hữu bằng được. Mô hình kinh doanh của Liên Quân đang đi đúng hướng này.

Trang phục đẹp khiến nhiều game thủ nữ sẵn sàng chi tiền.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, khi có 2 hoặc nhiều bạn nữ trong một trận đấu, Pháp Sư và Đường giữa trở thành hình mẫu đặc biệt rõ ràng. Có người cho rằng 80% người chơi nữ chọn Tướng Pháp Sư khi bước vào game. 2/3 số tướng Pháp Sư là nữ tướng với phong cách từ nữ tính đến thanh lịch. Hầu hết nữ anh hùng này đều có khả năng điều khiển giúp họ phòng thủ cao hơn trong trận chiến.

Đối với các bạn nữ, trải nghiệm chơi game phụ thuộc nhiều vào số lần họ chết trong trò chơi. Do đó, những tướng có khả năng phòng thủ cao có thể cải thiện tỷ lệ sống sót và mang lại cho nữ giới trải nghiệm chơi game tốt hơn.

Thời lượng trò chơi ngắn, thao tác đơn giản

So với sự phức tạp của các trò chơi MOBA trên PC, trò chơi di động đơn giản hơn nhiều. Liên Quân cũng đã đơn giản hóa các thao tác trong game, tạo ra tiêu chuẩn mới cho các trò chơi MOBA trên di động.

Sau khi trò chơi bắt đầu, giao diện được chia thành 2 phần: Một bên phục vụ thao tác di chuyển, một bên là những chiêu thức và hiệu ứng. Nữ giới có thể hiểu cách chơi đơn giản và dễ dàng sau khi xem người khác chơi vài lần. Đây là cách Liên Quân thành công trong việc thu hút ngày càng nhiều người chơi nữ.

Trong việc mua trang bị, nhiều bạn nữ chơi Liên Quân chưa thành thạo thao tác này. Tuy nhiên, vì cửa hàng cung cấp những đề xuất tùy theo phương tiện của người chơi, nữ giới dễ dàng làm theo. Việc này đem lại cảm giác tiện lợi cho người chơi nữ.

Đáp ứng nhu cầu giao tiếp xã hội

Theo một cuộc khảo sát, 60% nữ game thủ nói rằng bạn bè là động lực để họ chơi Liên Quân. Những lời giới thiệu kết bạn và mạng xã hội ảnh hưởng nhiều đến các game thủ nữ hơn so với nam. Điều này phần nào thể hiện khía cạnh xã hội của Liên Quân.

Về mô hình trận đấu, Liên Quân hỗ trợ chế độ chơi đơn hoặc nhiều người. Người chơi có thể thoải mái mời bạn bè cùng chơi, thậm chí tùy chỉnh các chế độ đồ sát (Player Killing). Về khía cạnh xã hội, sự tương tác mạnh mẽ giữa bạn bè là chìa khóa để giữ chân game thủ nữ.

Ngoài ra, Liên Quân còn có tính năng nhắn tin kết bạn và kênh trò chuyện công khai. Người chơi có thể giao tiếp với bạn bè, những người qua đường trong trò chơi thông qua văn bản và giọng nói. Nhiều người chơi thậm chí đã kết đôi qua game. Do đó khi người chơi nữ có xu hướng nghiêng về mạng xã hội, Liên Quân dễ dàng thu hút họ tham gia tựa game này.