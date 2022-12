Vì sao nhiều nhân viên từ chối 'anti-perks' từ công ty?

Công ty mang lại nhiều "anti-perks" cho nhân viên nhưng nhân viên lại muốn được hưởng những điều thiết thực hơn.

Anti-perks /ˈæn.ti pɜːks/ (danh từ): (tạm dịch) Lợi ích chống quyền lợi

Định nghĩa:

Anti-perks được định nghĩa là những lợi ích nhân viên không quan tâm vì họ cảm thấy những điều công ty mang lại ảnh hưởng năng suất làm việc hoặc gây hại cho sức khỏe của họ.

Thuật ngữ này trở nên phổ biến khi Jessica Rose, một chuyên gia quan hệ lập trình, đã đăng bài nói về những lợi ích chống quyền lợi khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Rose nói rằng những đặc quyền này nghe có vẻ tốt nhưng thực tế là không.

Tại các công ty, nhân viên thường nhận được những đặc quyền như bữa tối miễn phí, phòng ngủ trưa, trò chơi điện tử, phòng tập thể dục, massage miễn phí, rượu bia miễn phí... Tuy nhiên, không phải nhân viên nào cũng thích những điều này.

Với các nhân viên, họ mong muốn nhận được những lợi ích thiết thực hơn như được trả lương cao hơn, văn hóa làm việc tích cực và tôn trọng lẫn nhau, thời gian nghỉ thai sản dài hơn...

Ứng dụng của anti-perks trong tiếng Anh:

- Anti-perks might appear to support employees on the surface but are really about either trying to force them into some particular narrow definition of company culture or manipulate them into working longer and harder.

Dịch: Bề ngoài, những lợi ích chống quyền lợi có vẻ hỗ trợ nhân viên nhưng thực chất nó đang ép nhân viên vào một định nghĩa hạn hẹp về văn hóa công ty hoặc buộc nhân viên phải làm việc lâu hơn, chăm chỉ hơn.

- Anti-perks are perks that seem like they could benefit your well-being or productivity, but actually have a lot of potential to harm them.

Dịch: Lợi ích chống quyền lợi là những đặc quyền có vẻ mang lại lợi ích cho sức khỏe hoặc năng suất làm việc nhưng thực tế nó lại có nhiều khả năng gây hại.