Vì sao nhiều người Trung Quốc vượt biên đến Vĩnh Phúc?

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định các khu công nghiệp có nhiều nhà xưởng Trung Quốc là nguyên nhân "hút" người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Trao đổi với Zing trưa 9/5, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Đinh Ngọc Khoa cho biết Công an TP Phúc Yên vừa khởi tố 3 bị can về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Từ việc bắt được 4 người Trung Quốc lẩn trốn tại TP Phúc Yên hôm 6/4, công an đã truy ra 3 người tiếp tay cho hành vi nhập cảnh trái phép gồm Đặng Xuân Tuấn (42 tuổi, quê ở Kiến Xương, Thái Bình), Phạm Trung Tấn (39 tuổi, quê ở Hải Hậu, Nam Định) và Trần Thị Hường (44 tuổi, quê Yên Bình, Yên Bái).

Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên), nơi tập trung nhiều nhà xưởng của doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Tân.

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện tổng cộng 76 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Số người này đang được cách ly tập trung và thẩm vấn về động cơ sang Việt Nam.

Lý giải về xu hướng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tìm đến Vĩnh Phúc, lãnh đạo công an tỉnh cho biết có nhiều nguyên nhân, nhưng lý do phổ biến là trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp với số lượng lớn công ty Trung Quốc.

"Tính riêng người Trung Quốc lao động hợp pháp trên địa bàn tỉnh khoảng 2.000 người. Doanh nghiệp Trung Quốc có nhiều công việc cần đến công nhân Trung Quốc", đại tá Khoa cho biết.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, động cơ nhập cảnh trái phép của người Trung Quốc thường là để làm việc cho các công ty Trung Quốc. Nếu chọn con đường nhập cảnh trái phép sẽ giảm được chi phí, không mất thời gian cách ly. Thậm chí, đây còn là cách để trốn thuế thu nhập cá nhân khi làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra, người Trung Quốc đến Vĩnh Phúc còn có một số động cơ khác như tổ chức đánh bạc, đặt máy chủ ở ngoài biên giới Trung Quốc để không bị bắt.

"Chúng tôi đang tiếp tục truy quét gắt gao, coi việc ngăn chặn người nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ hàng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19", đại tá Đinh Ngọc Khoa chia sẻ.