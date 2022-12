Vì sao nhiều người Trung Quốc ăn táo mừng Giáng sinh

Dù Giáng sinh không phải là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, nhiều người tại quốc gia này lại có truyền thống tặng táo đêm Giáng sinh trong một thập kỷ gần đây.

Giáng sinh không phải là một ngày nghỉ lễ tại Trung Quốc, càng không có mối liên hệ về văn hóa với văn hóa tại quốc gia này. Tuy vậy, ngày lễ này lại ngày một phổ biến hơn tại Trung Quốc những năm gần đây, đặc biệt là đối với giới trẻ, theo That's Mags.

Người Trung Quốc có truyền thống tặng táo vào ngày Giáng sinh trong một thập kỷ gần đây. Ảnh: Weibo.

Trong thập kỷ qua, việc tặng táo vào đêm Giáng sinh đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc đến mức giá của loại trái cây này tăng lên vào mỗi ngày 24/12. Theo Los Angeles Times, truyền thống mới khó hiểu này có ít nhất từ thập kỷ trước.

Theo The World of Chinese, truyền thống này bắt nguồn từ từ đồng âm. Trong tiếng Quan thoại, "Đêm Giáng sinh" được dịch thành Ping'anye (平安夜, buổi tối hòa bình). Từ này phát âm hơi giống từ "quả táo" hoặc pingguo (苹果) trong tiếng Trung Quốc. Người Trung Quốc từ đó gọi táo là thứ đồ dành cho Giáng sinh: ping'anguo (平安果), hay "táo hòa bình".

Táo hòa bình thường có giá cao hơn so với táo bình thường, được gói trong hộp hoặc giấy nhiều màu sắc có hình phim hoạt hình, được cột ruy băng hoặc thậm chí là thông điệp Giáng sinh được in trên vỏ. Thứ đồ này được cho là giúp thể hiện mức độ quan tâm của người tặng với người được tặng, theo The World of Chinese.