Vì sao nhiều người trú ẩn ở nhà vệ sinh khi quán karaoke cháy?

Chuyên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẳng định khi chạy vào nhà vệ sinh, người bị nạn sẽ đối mặt với rủi ro hết không khí để thở và bị khói độc cùng hơi nóng bủa vây.

Liên quan vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương), lực lượng chức năng vào chiều 7/9 đã phát hiện thêm nhiều thi thể nằm trong nhà vệ sinh ở lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Như vậy, đã có 33 người thiệt mạng trong sự cố này.

Trao đổi với Zing, một chuyên gia từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) nhận định trong bối cảnh xảy ra hỏa hoạn, nhiều người thường có phản xạ chạy vào nhà vệ sinh với tâm lý “có nước làm mát” hoặc “đóng cửa tránh ngọn lửa lan tới”.

Hành động này được nhận định gây rủi ro rất lớn trong trường hợp người bị nạn mắc kẹt lâu trong đám cháy. Bởi không gian nhà vệ sinh thường được xây kín, ít không khí và không có lối thoát. Kể cả khi có quạt thông gió thì lúc xảy ra cháy cũng không có nguồn điện để quạt hoạt động.

Do đó, rủi ro thứ nhất là hết không khí để thở. Tiếp theo là khói độc hoặc hơi nóng sẽ lan tới. “Phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong các vụ cháy là do hít phải khói độc dẫn tới ngạt thở, hoặc tổn thương phổi do hít phải luồng khí siêu nóng từ ngọn lửa”, vị này nói.

Cảnh sát tham gia cứu hỏa, cứu nạn tại đám cháy ở Bình Dương. Ảnh: Duy Hiệu.

Với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), nhận định các quán karaoke thường được thiết kế dạng nhà ống với một lối ra vào là cửa chính của tòa nhà. Không gian bên trong quán kín để cách âm, ít lối thoáng, nhiều vật liệu trang trí dễ bắt lửa. Do vậy, khi xảy ra cháy, ngọn lửa thường lan nhanh, kéo theo hơi nóng khủng khiếp được om phía trong.

Đồng thời, nhà vệ sinh cũng được vị này nhận định là nơi không an toàn để trú ấn khi xảy ra cháy. Nơi này kín, ngoài việc nạn nhân dễ bị ngạt, nó còn gây khuất tầm nhìn của lực lượng cứu nạn.

“Nguyên tắc khi tìm kiếm cứu nạn là không được để sót dù là góc nhỏ nhất. Tuy nhiên, trong vụ hỏa hoạn, tìm thấy nạn nhân sớm được từng giây, từng phút cũng là yếu tố sống còn”, vị này khẳng định và cho biết việc chạy vào nhà vệ sinh khi cháy "không khác gì tự sát".

Quán karaoke An Phú được thiết kế kín với phần mặt trước ốp các cấu kiện trang trí. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để sống sót qua hỏa hoạn, thượng tá Quyến cho rằng ưu tiên hàng đầu là hít thở qua khăn thấm nước để lọc bớt khí độc.

Thay vì trốn vào nhà vệ sinh, người bị nạn được khuyến cáo xác định lối thoát nạn gần nhất để chạy ra khỏi đám cháy. Nếu không còn lối nào hoặc vị trí an toàn, bắt buộc phải băng qua lửa, người mắc kẹt có thể xịt ướt áo, phủ một tấm khăn ướt lên người và bảo vệ cơ quan hô hấp.

Các vị trí được khuyến cáo có thể tạm thời trú ẩn khi không thể thoát ra khỏi đám cháy là ban công, tầng thượng hoặc leo sang mái nhà bên cạnh… từ đó ra hiệu cho lực lượng cứu nạn. Đây là những nơi có nguồn không khí thoáng sẽ giúp nạn nhân cầm cự được lâu hơn.

Ngoài ra, chuyên gia từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng khuyến cáo mọi hành động cần xử lý nhanh chóng, linh hoạt theo tình hình đám cháy. Mục tiêu cao nhất là tính mạng con người, giảm thiểu thương vong, không vì tiếc tài sản mà cố mang theo.

“Ngoài ra, cần phải thận trọng bởi tay nắm cửa hoặc một số vật trên đường thoát nạn rất nóng khi chạm hoặc va phải”, vị chuyên gia khuyến cáo thêm và nhấn mạnh người gặp nạn cần giữ bình tình khi thấy khói, lửa. Chính sự hoảng loạn sẽ làm cho tình trạng trầm trọng thêm và triệt tiêu khả năng sống sót.