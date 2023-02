Vì sao nhiều người sợ bệnh viện?

Nosocomephobia có thể liên quan di truyền hoặc bắt nguồn từ một trải nghiệm đau buồn liên quan bệnh viện xảy ra trong quá khứ.

Nosocomephobia /nosəkoməˈfəʊ.bi.ə/ (danh từ): Chứng sợ bệnh viện

Định nghĩa:

Nosocomephobia có nghĩa là nỗi sợ bệnh viện. Ngoài nosocomephobia là chứng sợ bệnh viện, tiếng Anh còn có một thuật ngữ liên quan là nosocomephrenia, nghĩa là trầm cảm do phải nằm viện lâu.

Theo Cleveland Clinic, nosocomephobia có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần do gây ra những triệu chứng sợ hãi tột độ, khiến người mắc bệnh từ chối chăm sóc y tế...

Thông thường, những người mắc nosocomephobia gặp phải những tình trạng như sau:

Tránh bệnh viện, ngay cả khi họ cần chăm sóc y tế.

Rất lo lắng mỗi khi nghĩ đến bệnh viện.

Hoảng loạn khi phải đến bệnh viện, dù chỉ là đến thăm người khác.

Lo lắng quá mức về khả năng phải đến bệnh viện.

Nosocomephobia cũng phổ biến giống như như acrophobia (sợ độ cao) và aerophobia (sợ đi máy bay bay). Nó có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, có thể xuất hiện từ thời thơ ấu hoặc ở tuổi trưởng thành.

Các chuyên gia sức khỏe chưa xác định cụ thể nguyên nhân gây ra nosocomephobia, nhưng chứng bệnh này có thể liên quan đến một số vấn đề sau.

Di truyền: Một số gia đình có tiền sử mắc rối loạn lo âu hoặc sợ hãi một sự vật, sự việc cụ thể.

Có trải nghiệm đau buồn liên quan bệnh viện: Bạn có thể phát triển chứng sợ bệnh viện sau một trải nghiệm đau thương trong bệnh viện.

Mắc những nỗi sợ khác: Chứng sợ bệnh viện có thể xuất hiện khi bạn sợ những thứ khác liên quan bệnh viện, ví dụ như hemophobia (sợ máu), iatrophobia (sợ bác sĩ), tomophobia (sợ phẫu thuật), pharmacophobia (sợ thuốc)...

Phim ảnh, tin tức phóng đại hình ảnh về bệnh viện: Bệnh viện trong phim ảnh, tin tức thường gắn liền với nguy hiểm, thảm họa, sai sót y tế nên có thể khiến nhiều người ám ảnh.

Ứng dụng của nosocomephobia trong tiếng Anh:

- Nosocomephobia may be related to other fears, such as germs, disease, blood or needles.

Dịch: Chứng sợ bệnh viện có thể liên quan đến những nỗi sợ khác, ví dụ như sợ vi trùng, bệnh tật, máu hoặc kim tiêm.

- A person with nosocomephobia may experience symptoms of anxiety or panic when they think about, see or visit a hospital.

Dịch: Một người mắc chứng sợ bệnh viện có thể gặp phải các triệu chứng lo lắng hoặc hoảng sợ khi họ nghĩ đến, nhìn thấy hoặc đến bệnh viện.