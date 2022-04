Vì sao nhiều người Mỹ không khoe tài sản?

Điểm chung của nhiều người dân xứ cờ hoa là không muốn tiết lộ với gia đình về kế hoạch tiền bạc và tài sản của bản thân.

Lý do là họ nghĩ đây không phải việc của gia đình hoặc điều đó không cần thiết. Họ cũng muốn tránh xung đột có thể xảy ra khi những người thừa kế biết ai sẽ được hưởng gì, theo Bloomberg.

Đó là kết quả của cuộc khảo sát những người trưởng thành có tài sản có thể đầu tư ít nhất 100.000 USD do công ty Ameriprise Financial Inc. công bố hôm 6/4. Chỉ 19% cho biết họ hoàn toàn minh bạch về vấn đề tiền bạc.

Cuộc khảo sát tập trung vào sự giàu có của các thế hệ, mà 44% cho biết được xác định bằng cách có nửa triệu USD trở lên để cho thừa kế sau khi họ qua đời.

Gần 40% đối tượng khảo sát cho biết gia đình “phải tự làm ăn mà không cần sự giúp đỡ tài chính” từ họ. 45% thuộc thế hệ Baby Boomers (sinh trong khoảng năm 1946-1964) đồng ý với quan điểm này, trong khi 27% Millennials (sinh năm 1981-1996) và Gen X (1965-1980) đồng tình.

Tin tốt cho những ai hy vọng được thừa kế là hầu hết người Mỹ với các khoản đầu tư lớn đều muốn truyền lại sự giàu có cho thế hệ sau. Hơn 2/3 trong số 3.325 người được khảo sát đồng ý rằng “việc cho thừa kế tài sản là điều quan trọng” với họ.

Khoảng 30% dự định cho đi tiền bạc khi mình còn sống và 43% nghĩ rằng số tiền đó sẽ là 100.000 USD trở lên.

Chuyển nhượng bất động sản cho thành viên trong gia đình là kế hoạch phổ biến của người Mỹ. Ảnh: Getty.

Chuyển nhượng bất động sản gia đình là kế hoạch phổ biến. Gần 70% đối tượng khảo sát dự định để lại bất động sản cho người thừa kế, gồm đất đai hay nhà cửa. Tuy nhiên, 56% không chia sẻ kế hoạch đó với những người được kế thừa.

Trong số những người lo lắng, 14% lo ngại xung đột tiềm ẩn khi để lại tài sản cho nhiều hơn một người thừa kế, 15% không chắc người thừa kế có thể xoay xở và nộp thuế được hay không, 13% lo người thừa kế sẽ nhanh chóng bán tài sản.

Marcy Keckler, Phó chủ tịch cấp cao về tư vấn tài chính của Ameriprise, cho biết những người trả lời khảo sát từng thừa kế bất động sản có lời khuyên cho thế hệ sau về cách làm điều đó suôn sẻ hơn.

“Lời khuyên là nên có kế hoạch trước bao gồm thông tin quan trọng về tài sản, có luật sư tham gia và thông báo trước các chi tiết”, bà nói.

Việc lập kế hoạch trước có thể giảm bớt căng thẳng, đặc biệt nếu những người thừa kế có mức độ giàu có khác nhau.

“Việc nhiều chủ sở hữu ở thế hệ tiếp theo có nguồn tài chính không đồng đều hoặc không bằng nhau có thể dẫn đến những thách thức”, Keckler cho hay.

Bà khuyến nghị nếu có thể, mọi người nên cân nhắc dành quỹ riêng để trang trải chi phí bảo trì và có thể là thuế, để việc chia nhỏ đồng đều không gây khó khăn cho một số thành viên trong gia đình.

“Có những nguồn lực dành riêng cho việc đó có thể là cách tạo tiền đề cho các mối quan hệ gia đình hài hòa hơn trong tương lai”.