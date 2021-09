Vì sao nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa có giấy đi đường?

Công an TP.HCM cho biết hiện nay một số địa phương vẫn còn giấy đi đường, tuy nhiên có tình trạng khi người dân liên hệ thì không được và không biết liên hệ với ai.

Tại họp báo chiều 17/9, trả lời câu hỏi về liên hệ cấp giấy đi đường của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngày 17/9 Công an TP đã ban hành công văn gửi đến công an các địa phương trong đó yêu cầu Công an địa phương tham mưu cho UBND có hướng dẫn và tổ chức giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp.

"Công an TP.HCM cũng cấp xuống cho công an các địa phương trên 15.000 giấy đi đường để cấp bổ sung cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp", ông Hà nói.

Ông cho biết một số địa phương vẫn còn giấy đi đường, tuy nhiên có tình trạng khi người dân liên hệ không tiếp xúc được và không biết liên hệ với ai. Do đó, Công an TP đã yêu cầu công an địa phương phối hợp UBND có địa chỉ mail, số điện thoại đường dây nóng và số trực ban.

Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn gặp khó trong việc xin giấy đi đường. Ảnh: Duy Hiệu.

Đặc biệt, ông Hà cho biết Công an TP chỉ đạo công an địa phương giải quyết cấp giấy đi đường cho cơ sở kinh doanh và giải quyết trong ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật.

Theo công văn 3072 của UBND TP.HCM ngày 15/8, TP.HCM tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội từ 0h ngày 16/9 đến hết 30/9. Trong đó, TP.HCM nới lỏng một số hoạt động. Shipper được chạy liên quận/huyện/TP từ 6h đến 21h hàng ngày.

Đặc biệt từ ngày 16/9, TP.HCM cho phép nhân viên giao nhận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, TP Thủ Đức. "Các đơn vị phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/lần. Kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả", UBND TP.HCM yêu cầu.

Hộ kinh doanh cũng được hoạt động nội quận, huyện. TP cho phép một số loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký) được hoạt động từ 6h đến 21h.