Vì sao nhiệt độ ở TP.HCM xuống 22 độ nhưng vẫn nóng?

Chuyên gia nhận định TP.HCM duy trì nhiệt độ 22-24 độ C vào sáng sớm nhưng nền nhiệt sẽ tăng cao từ trưa đến chiều.

Hôm nay (11/1), không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu và dự báo tình trạng rét khô sẽ diễn ra tại các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Trong khi đó, TP.HCM đón nắng với nền nhiệt 32 độ C, cao nhất là 33 độ lúc 15h. Riêng nhiệt độ buổi sáng dao động 22-24 độ C.

Ảnh hưởng của của không khí lạnh bổ sung cũng khiến Nam Bộ giảm nhiệt rõ rệt về đêm. TP.HCM và các tỉnh lân cận duy trì mức nhiệt 23-27 độ C, ban đêm trời lạnh, buổi sáng tiếp tục hạ nhiệt, độ ẩm khoảng 74%.

Lý giải việc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nhưng TP.HCM vẫn nóng, chuyên gia Lê Đình Quyết cho biết mặc dù cường độ khối không khí đợt này rất mạnh nhưng bị chững lại ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, không khuếch tán sâu xuống phía nam. Vì vậy, nhiệt độ ở các tỉnh Nam Bộ cũng như TP.HCM không giảm nhiều.

Quá trình giảm nhiệt ở miền Nam phụ thuộc vào cường độ và hướng dịch chuyển của không khí lạnh (không chỉ phụ thuộc mỗi cường độ). Ông Quyết nhận định áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh và có khả năng suy yếu dần từ ngày 12/1. Đến ngày 17/1, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại. Sáng nay, nhiệt độ giảm hơn những ngày trước.

Chuyên gia Lê Đình Quyết dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa nên thời tiết phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Ngoài ra, đêm và sáng sớm trời lạnh và có nơi xuất hiện sương mù nhẹ vào sáng sớm. Riêng ngày 16/1, chiều tối có thể có mưa rào và dông vài nơi.

Người TP.HCM ra đường buổi sáng với nhiệt độ 22-24 độ C. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với chất lượng không khí, buổi sáng, AQI nhiều khu vực tại TP.HCM đo được ở ngưỡng xấu, sau cải thiện vừa phải.

Cụ thể, lúc 7h30, theo ứng dụng AirVisual, AQI ở điểm quan trắc tại các điểm quận 7 có chỉ số cao nhất 153 đơn vị; xếp thứ 2 là Hóc Môn 132 đơn vị; khu vực Thảo Điền (quận 2) 82 đơn vị, và quận 1 là 93 đơn vị.

Về thời tiết các tỉnh miền Nam, chuyên gia Lê Đình Quyết cho biết Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất là 28-31 độ C và có nơi trên 31 độ C.

Các vùng biển ngoài khơi chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển của TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,5-6 m.