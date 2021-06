Vì sao nguyên cán bộ công an ở Hải Phòng bị cáo buộc cướp tài sản?

Phan Ánh Dương, nguyên cán bộ công an phường Trại Chuối, bị cáo buộc cùng anh rể và một số người khác liên quan vụ cướp tài sản tại quán cà phê.

Tối 24/6, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ cướp tài sản xảy ra tại quán cà phê trên phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân.

Trong vụ án này, Công an quận Lê Chân đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi, cùng trú quận Lê Chân), Trần Ngọc Hùng (39 tuổi) và Trương Trọng Linh (33 tuổi, trú quận Kiến An).

Liên quan vụ án này, hôm 23/6 cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương (33 tuổi, nguyên cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) cùng về tội Cướp tài sản.

Theo nhà chức trách, Vinh, Hùng và Linh là chủ cũ của quán cà phê nêu trên. Quán cà phê này từng được họ bán lại quán cho anh Ngô Quang Huy (sinh năm 1993). Ngày 29/10/2019, Huy tiếp tục bán lại quán cho anh Phan Văn Quang (sinh năm 1992) với giá 560 triệu đồng.

Ngày 11/3/2020, khi thỏa thuận thanh lý hợp đồng thuê nhà, 2 bên phát sinh số tiền mà nhóm Hùng đặt cọc từ trước. Sau đó, Anh Quang đồng ý viết giấy mượn nhận nợ 55 triệu đồng tiền cọc thuê mặt bằng với Nguyễn Văn Vinh. Trong giấy này, anh Quang cam kết đến 15/4/2020 sẽ hoàn trả lại số tiền.

Một thời gian sau, Vinh liên lạc để đòi tiền nhưng do dịch Covid-19, anh Quang xin khất nợ. Khoảng tháng 7/2020, Trần Ngọc Hùng, Trương Trọng Linh nghe tin Quang sắp vỡ nợ nên bàn với Vinh tìm cách đòi tiền.

Tối 17/7/2020, Hùng bảo em rể Phan Ánh Dương, khi đó còn làm công an, chở đến quán cà phê. Tại đây, Hùng vào trong quán, còn Dương đứng chờ ngoài cửa.

Khi vào quầy thu ngân, Hùng yêu cầu nhân viên quản lý quán tắt nhạc nhưng không được đáp ứng. Ông ta dùng tay đánh vào mặt và đạp quản lý quán ngã xuống đất. Ngoài ra, Hùng còn gọi Dương vào quán để cùng đánh người.

Một lúc sau, Trương Trọng Linh, Vũ Văn Vinh cũng đến. Không gặp được chủ quán, nhóm này tháo dỡ một số tài sản phía trong mang về nhà cất giữ.

Sau khi có kết quả điều tra mở rộng vụ án như trên, hôm 18/6, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng úy Phan Ánh Dương. Năm ngày sau, Dương bị khởi tố.