Vì sao người Việt kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết

Tục kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết Nguyên đán đã có từ lâu và vẫn được giữ gìn cho đến ngày nay.

Taboo /təˈbuː/ (danh từ): Điều kiêng kỵ

Định nghĩa:

Oxford Dictionary định nghĩa taboo là một phong tục xã hội hoặc tôn giáo về việc cấm thảo luận hoặc thực hiện một hành động nào đó có liên quan con người, địa điểm hoặc sự vật cụ thể.

Đối với người Việt, những điều kiêng kỵ luôn hiện diện trong cuộc sống vì mọi người quan niệm "có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành". Đặc biệt trong ngày Tết cổ truyền, những điều kiêng kỵ luôn được mọi người ghi nhớ và làm theo.

Trong ba ngày Tết, người Việt thường kiêng quét nhà để tránh quét mất tài sản, tiền bạc. Phong tục này bắt nguồn từ câu chuyện về một người lái buôn tên là Âu Minh. Khi đi qua hồ Thanh Thảo, Âu Minh được thủy thần tặng một con hầu tên là Như Nguyệt. Vài năm sau, gia đình Âu Minh ăn nên làm ra, giàu lên trong thấy.

Năm nọ, vào mùng một Tết, Như Nguyệt làm vỡ chiếc bình quý nên bị Âu Minh đánh. Như Nguyệt sợ hãi nên chui vào đống rác, sau đó bị Âu Minh lỡ quét đi mất. Kể từ đó, gia đình Âu Minh lại nghèo đi.

Ngoài tục kiêng quét nhà, người Việt cũng kiêng làm vỡ đồ trong ngày Tết để tránh những điều xui xẻo.

Ứng dụng của taboo trong tiếng Anh:

- For Vietnamese, sweep the house during the first three days of Tet is a taboo subject.

Dịch: Đối với người Việt Nam, quét nhà trong 3 ngày Tết là một điều cấm kỵ.

- Vietnamese avoid taboo foods like squids or dog, which are traditionally viewed as bad luck during Tet.

Dịch: Người Việt những món ăn kiêng kỵ như mực hoặc thịt chó - những món được cho là mang lại xui xẻo vào ngày Tết.