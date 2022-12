Vì sao người ta ăn bánh khúc cây vào Giáng sinh

Yule log mang ý nghĩa đón Mặt Trời trở lại, cầu may mắn và tài lộc cho gia đình.

Yule log /ˈjuːl ˌlɒɡ/ (danh từ): Khúc gỗ Yule; bánh khúc cây

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa yule log là một khúc gỗ lớn thường được đốt vào đêm Giáng sinh. Yule log cũng có nghĩa là một chiếc bánh socola được trang trí giống như một khúc gỗ, thường được ăn vào dịp Giáng sinh.

Tại các nước châu Âu, ăn bánh khúc cây là một nghi thức truyền thống trong đêm Giáng sinh. Bánh này có nguồn gốc từ Pháp vào khoảng thế kỷ 19, được gọi là Bûche de Noël.

Về truyền thống đốt khúc gỗ Yule, người châu Âu thường đốt một khúc gỗ lớn vào đêm Giáng sinh để chào đón Mặt Trời trở lại, cầu may mắn và tài lộc. Nguồn gốc của phong tục này được cho là xuất phát từ Đức hoặc Scandinavia. Thông tin chính xác về thời điểm phong tục này ra đời hiện vẫn chưa được xác nhận.

Khúc gỗ Yule được đốt vào đêm Giáng sinh thường là một khúc cây nguyên vẹn, được lựa chọn cẩn thận. Phần cuối (phần lớn nhất) của khúc gỗ được đặt bên trong lò sưởi, phần còn lại thò ra ngoài. Khúc gỗ sẽ được đốt bằng lửa từ phần sót lại của khúc gỗ năm ngoái. Quá trình đốt gỗ sẽ được một người có bàn tay sạch sẽ thực hiện.

Ở Provence (Pháp), cả gia đình sẽ chặt khúc gỗ và đốt một ít trong suốt 12 đêm. Nếu một khúc gỗ còn sót lại sau đêm thứ 12, nó sẽ được giữ lại để dùng vào Giáng sinh năm sau. Một số vùng ở Hà Lan cũng có truyền thống tương tự, nhưng người dân sẽ bảo quản khúc gỗ đó dưới gầm giường.

Ở Cornwall (Anh), khúc gỗ được gọi là "the mock". Khúc gỗ này được phơi khô, sau đó bóc hết vỏ rồi mới đưa vào nhà để đốt. Một số nước Đông Âu lại có truyền thống chặt gỗ vào buổi sáng rồi đốt luôn vào đêm Giáng sinh.

Ứng dụng của Yule log trong tiếng Anh:

- The ashes of Yule logs were meant to be very good for plants. But if you throw the ashes out on Christmas day it was supposedly very unlucky.

Dịch: Tro của khúc gỗ Yule rất tốt cho cây trồng. Nhưng ném tro gỗ ra ngoài vào lễ Giáng sinh lại được cho là điều xui xẻo.

- In some parts of Ireland, people have a large candle instead of a Yule log.

Dịch: Ở một số vùng của Ireland, người dân thường đốt một cây nến lớn thay vì đốt khúc gỗ Yule.