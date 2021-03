Vì sao người nổi tiếng dễ đổ vỡ hôn nhân?

Quen với việc luôn là tâm điểm chú ý, bị truyền thông theo sát, lịch trình bận rộn, cái tôi quá lớn là một số lý do dẫn đến điều này, các chuyên gia cho biết.

Theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ, có tới 50% cuộc hôn nhân đi đến cái kết ly dị. Tuy nhiên, người nổi tiếng phải đối mặt với việc duy trì đời sống vợ chồng khó khăn hơn.

Các chuyên gia cho rằng “luôn được cung phụng” là một trong số lý do khiến người nổi tiếng ly hôn với tỷ lệ cao hơn người bình thường, theo Kessler & Solomiany Family Law.

Các ngôi sao thường được bao quanh bởi những người luôn phục tùng và tung hô họ. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ một vợ, một chồng.

Tiến sĩ Gail Saltz, PGS tâm thần học tại Trường Y Weill-Cornel của Bệnh viện The New York Presbyterian (Mỹ), lưu ý rằng “truyền thông theo sát mọi động thái của người nổi tiếng, thường bình luận bất lợi về tình trạng mối quan hệ và bất kỳ sai lầm nào họ mắc phải” cũng là yếu tố góp phần lớn.

Brad Pitt và Angelina Jolie gây sốc cho người hâm mộ khi thông báo ly hôn vào năm 2016. Ảnh: Ethan Miller/Getty.

Vì tour lưu diễn hay lịch trình quay phim dày đặc, người nổi tiếng thường sống xa vợ/chồng của mình hàng tháng trời.

Rob Shuter, Tổng biên tập Tạp chí Naughty Gossip, nói với Glamour: “Thông thường, các bộ phim không được quay ở nơi các diễn viên sinh sống. Vì vậy, họ phải vắng nhà nhiều tháng. Trong quá trình quay phim, họ thường trở về phòng khách sạn trống rỗng. Thật khó để nếm trải cảm giác cô đơn như vậy”.

Shuter nói thêm rằng cái tôi cũng dễ “giết chết” cuộc hôn nhân của người nổi tiếng. Vốn quen với việc luôn là tâm điểm chú ý, họ có thể gặp khó khăn trong việc chia sẻ điều này với người khác.

Ngoài ra, khi kết hôn, vợ hoặc chồng có thể kém nổi tiếng hơn đối tác của mình. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi chỉ sau một đêm. “Một bộ phim hoặc đĩa hát có thể thay đổi cuộc sống của họ chỉ sau một đêm”, Shuter nói.

Tất nhiên, không phải tất cả cuộc hôn nhân của người nổi tiếng đều đổ vỡ. Các cặp như Denzel và Pauletta Washington, Courtney B. Vance và Angela Bassett, Julia Louis-Dreyfus và Brad Hall, Tom Hanks và Rita Wilson đã gắn bó bền chặt trong nhiều thập kỷ, theo Insider.

Diễn viên người Mỹ Julia Louis-Dreyfus và bạn đời Brad Hall có cuộc hôn nhân bền chặt suốt 34 năm. Ảnh: Pinterest.

Nữ diễn viên Julia Louis-Dreyfus gặp chồng Brad Hall ở trường đại học. Cô khẳng định mình sẽ không bao giờ tồn tại được trong showbiz nếu không có gia đình.

“Tôi đã kết hôn với người đàn ông phù hợp với mình. Đó là điều may mắn. Hôn nhân và gia đình luôn được tôi ưu tiên hàng đầu”, Louis-Dreyfus nói với The New York Times.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: “Với gia đình luôn sát cánh, ủng hộ, tôi có thể yên tâm làm việc chăm chỉ và phát triển sự nghiệp”.