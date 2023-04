Vì sao người nổi tiếng bị hủy theo dõi hàng loạt

Lượng theo dõi được coi là thước đo thể hiện mức độ nổi tiếng của ngôi sao, còn việc nhấn nút hủy follow hàng loạt là cách khán giả công khai quay lưng lại với tên tuổi đó.

Sau bức ảnh chụp chung với Hiền Hồ, trang cá nhân của Trịnh Thăng Bình bị mất 5.000 lượt theo dõi. Tài khoản Instagram của Miss Grand International từng mất 2 triệu lượt theo dõi sau khi Đoàn Thiên Ân ra về với thành tích top 20 chung cuộc.

Theo Marca, Gerard Pique mất khoảng 5 triệu lượt theo dõi sau khi chia tay Shakira. Cụ thể, trang cá nhân của anh sụt giảm khoảng một triệu follower mỗi ngày. Trong khi đó, Shakira thu về 300.000 người dùng trong một ngày.

Trong thời đại mạng xã hội, lượt theo dõi không chỉ đơn thuần là một con số, nó còn đại diện cho sự yêu - ghét, ủng hộ hay quay lưng của người hâm mộ.

Lượng follow tượng trưng cho điều gì

Giống nút like, nút follow cũng nói lên nhiều điều về một cá nhân trên mạng xã hội. Với người nổi tiếng, việc có đông đảo người theo dõi trên trang cá nhân là một bảo chứng cho khả năng phủ sóng, sức hút của họ đối với công chúng.

Đó là lý do thông tin nữ ca sĩ Selena Gomez trở thành sao nữ đầu tiên chạm mốc 400 người theo dõi trên "mặt trận" Instagram được nhiều người quan tâm.

Kỷ lục này được ví đưa Selena Gomez “sánh vai” với Cristiano Ronaldo - người sở hữu lượt theo dõi khủng nhất Instagram với 562 triệu follower. Một ngôi sao bóng đá khác cũng có trên 400 triệu người theo dõi là cầu thủ người Argentina Lionel Messi với 442 triệu lượt.

Selena Gomez được mệnh danh là "nữ hoàng Instagram" nhờ hàng trăm triệu lượt theo dõi.

Theo Reuters, trong bối cảnh hiện tại, việc theo dõi một người nổi tiếng trên Internet trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu như trước kia, khán giả chủ yếu biết tới thông tin về các ngôi sao thông qua các bài viết trên tạp chí, những cuộc phỏng vấn với truyền thông, thì sự ra đời của mạng xã hội đã đem đến cho cộng đồng fan hâm mộ cách cập nhật nhanh chóng và đa dạng, thường xuyên hơn.

Nút follow cho phép họ theo chân nhiều chi tiết về diễn viên, ca sĩ, cầu thủ yêu thích, từ những hoạt động thường ngày cho đến chia sẻ về dự án, công việc.

Theo Market Watch, khả năng kiếm tiền của các tên tuổi có tiếng tỷ lệ thuận với số lượng người theo dõi họ trên mạng xã hội. Các thuật toán trên hầu hết nền tảng, cùng với nhiều công cụ tìm kiếm, hoạt động trên nguyên tắc ai càng có đông follower, nội dung của họ hoặc về họ càng có khả năng hiển thị cao, từ đó giúp họ tiếp cận thêm những khán giả mới.

Lợi ích đi kèm là nhiều cơ hội tài trợ và những hợp đồng quảng cáo béo bở. Với sức hút không thể phủ nhận, điều dễ hiểu là các nhãn hàng, doanh nghiệp sẽ coi người nổi tiếng, người có đông lượt follower là các nhân vật tiềm năng nhất giúp họ quảng bá sản phẩm và thúc đẩy doanh thu.

Khán giả thể hiện sự phản đối với hành động của Hailey và Kylie bằng cách nhấn nút unfollow tài khoản của cả hai.

Năm 2018, theo thông báo mới từ D’Marie Analytics - công ty chuyên về mạng truyền thông xã hội, Kylie Jenner bỏ túi 1 triệu USD cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân. Năm 2020, trong danh sách Instagram Rich List 2020 của Hopper HQ, The Rock giữ vị trí quán quân với thù lao hơn 1 triệu USD cho một post quảng bá.

Hủy follow hàng loạt

Khi bị lượng lớn tài khoản hủy theo dõi hàng loạt, điều đó nói lên người nổi tiếng đang bị một bộ phận khán giả quay lưng lại.

Đây có thể được coi là một phần "nhẹ nhàng" trong văn hóa cancel culture (tạm dịch: văn hóa tẩy chay) áp dụng lên người trong giới giải trí. Với họ, đây là cách phản đối công khai, cho thấy thái độ không còn muốn ủng hộ ngôi sao đó nữa.

Có rất nhiều lý do để người theo dõi chọn nhấn vào nút unfollow, nhưng phần lớn xuất phát từ chuyện nhân vật công chúng khi họ làm hoặc nói điều gì đó gây tranh cãi.

Hiện tượng này gia tăng mạnh mẽ kể từ khi Covid-19 bùng phát. Khi việc ở nhà và lướt mạng xã hội gia tăng, khán giả có thêm thời gian để xem xét người nổi tiếng cũng như "hủy bỏ" thần tượng.

Đầu năm 2023, Hailey Bieber mất một triệu lượt theo dõi sau khoảnh khắc giễu cợt Taylor Swift trong chương trình Drop the Mic bị đào lại. Ngoài ra, người mẫu 27 tuổi khiến nhiều người hậm hực vì được cho là hùa với Kylie Jenner giễu cợt Selena.

Nguồn cơn đến từ việc Kylie Jenner chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc gọi với Hailey kèm phát ngôn bị cho là hướng tới Selena. Theo Social Blade, tài khoản cá nhân của Kylie Jenner giảm 519.358 follower chỉ trong một tuần.

Hệ quả

Dù bị hủy theo dõi hàng loạt không hủy hoại hoàn toàn danh tiếng hay sự nghiệp của các ngôi sao, việc bị tụt follow vẫn có những hệ quả đáng kể.

Irina Shayk tụt follower sau khi chia tay.

Tiến sĩ Leilani Carver, giám đốc truyền thông chiến lược và lãnh đạo sau đại học tại Đại học Maryville, giải thích với Forbes: “Dù có thể không nhận ra, số đông thường có xu hướng tin rằng số lượng người theo dõi của một người gắn liền với uy tín của người đó".

Theo đó, việc tụt follow góp phần làm giảm sự tin cậy bởi "bằng chứng xã hội" giữa người nổi tiếng và người theo dõi đã lung lay. "Bằng chứng xã hội" là khái niệm chỉ ảnh hưởng để chấp nhận thông tin từ người khác làm bằng chứng về thực tế.

Ví dụ, khi ai đó không chắc chắn về những gì họ nên thực hiện, họ sẽ nhìn người khác làm thế nào để làm theo. Trong đó, các tên tuổi danh tiếng vốn là nhóm dễ có đông người coi là hình mẫu và bắt chước theo.

Dù thực tế là fan ngày càng khắt khe và có những kỳ vọng lớn hơn với thần tượng, không thể loại bỏ trường hợp các ngôi sao vẫn là nạn nhân bất đắc dĩ và chuyện bị hủy theo dõi là do khán giả phản ứng thái quá.

Năm 2018, sau hàng loạt vụ tẩy chay người nổi tiếng liên quan đến vấn đề chính trị tại Mỹ, The New York Times có bài viết Everyone Is Canceled, nhận định người hâm mộ giờ đây chỉ cần một lý do, thậm chí đôi khi là không điều gì cả, để từ bỏ một thần tượng.

Năm 2015, Irina Shayk và Cristiano Ronaldo đường ai nấy đi. Tài khoản cá nhân của Irina mất khoảng 11 triệu người theo dõi trong 24 tiếng sau khi thông tin cô chia tay Ronaldo xuất hiện trên mặt báo.

Sau khi chia tay cầu thủ 38 tuổi, Irina Shayk kêu gọi người hâm mộ hủy theo dõi nếu họ "chỉ biết đến cô với vai trò bạn gái cũ của Ronaldo". Con số nói trên tương đương 75% lượng người theo dõi Irina ở thời điểm đó.