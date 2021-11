Vì sao người lớn không nên cãi nhau trước mặt trẻ?

Trẻ có thể cảm thấy không an toàn: Theo tạp chí Parents, khi một đứa trẻ nghe thấy tên của mình trong cuộc tranh cãi nảy lửa của cha mẹ, chúng có thể cảm thấy bất ổn. Trẻ có thể tự hỏi: "Có phải cha mẹ tôi sẽ ly hôn?". Điều này có thể tạo ra cảm giác bất an và thiếu an toàn. Ảnh: Firstparenting.