Vì sao người được tiêm vaccine Covid-19 cần theo dõi sát sức khỏe?

Theo các chuyên gia, dù đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, vaccine Covid-19 vẫn có thể gây ra triệu chứng bất thường.

Trả lời báo chí sáng 8/3 tại buổi tiêm vaccine Covid-19 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, cho hay bất cứ loại thuốc, vaccine hay sinh phẩm nào được đưa vào cơ thể đều có thể dẫn đến những tác dụng phụ nhất định.

"Tác dụng phụ được ghi nhận nhiều nhất với vaccine Covid-19 là đau ở vị trí tiêm. Một số trường hợp áp-xe tại vị trí này. Đáng chú ý, tác dụng phụ nặng nề nhất là sốc phản vệ. Do đó, các cơ sở y tế khi tiêm vaccine cần chuẩn bị đầy đủ phương án cấp cứu cũng như tìm hiểu kỹ tiền sử bệnh nền, dị ứng, phản vệ của đối tượng", ông Kính cho biết.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhận định dù vaccine của AstraZeneca đã đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta sản xuất vaccine chỉ sau một năm. Do đó, chúng ta vẫn cần theo dõi sát những diễn biến bất lợi có thể xảy ra với người được tiêm. An toàn là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu.

Ông Kidong Park cho biết chúng ta vẫn cần theo dõi sát người được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đại diện của WHO cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các nhân viên y tế trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: "Không loại vaccine nào an toàn hay có khả năng bảo vệ 100%. Do đó, người dân được tiêm vaccine Covid-19 vẫn phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế".

Theo thông tin từ Bộ Y tế, người được tiêm vaccine Covid-19 cần ở lại cơ sở y tế 30 phút để nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe. Đồng thời, họ cần tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 1-2 ngày tiếp theo. Khi gặp các dấu hiệu bất thường, người được tiêm cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Sáng 8/3, 280 nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Hải Dương và TP.HCM đã được tiêm vaccine Covid-19.

Theo dữ liệu đến tháng 2/2021, sau mũi đầu tiên, vaccine của AstraZeneca có hiệu quả phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 đạt 76%. Sau mũi thứ 2 (21 ngày sau), hiệu quả miễn dịch sẽ đạt trên 81%. Thời gian bảo vệ của vaccine Covid-19 được công bố là kéo dài khoảng 7 tháng. Tuy nhiên, thời gian này còn phụ thuộc từng người và số lượng kháng thể.