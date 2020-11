Vì sao người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020 chưa có bạn gái?

Michael B. Jordan cho biết hiện tại anh tập trung vào công việc. Nam diễn viên là người kín tiếng trong chuyện tình cảm.

"Tôi độc thân nhưng luôn muốn có một gia đình", Michael B. Jordan nói với People, sau khi tạp chí Mỹ vinh danh nam diễn viên là: Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất năm 2020.

Nam diễn viên đã vượt qua nhiều ngôi sao điển trai trong danh sách đề cử như Harry Styles, Zayn Malik, Keith Urban... để giành được danh hiệu này.

Tuy là ngôi sao quyến rũ, tài tử Black Panther vẫn còn độc thân. Nam diễn viên chưa từng chính thức công bố bạn gái dù có nhiều thông tin anh toàn hẹn hò với mỹ nhân nổi tiếng.

Michael B. Jordan không công khai bạn gái. Ảnh: Creed.

Sự nghiệp của Michael B. Jordan

Theo The Sun, diễn viên - nhà sản xuất Michael B. Jordan có xuất phát điểm là người mẫu nhí nổi tiếng. Sau thời gian làm việc ở Hollywood, tài tử Mỹ chuyển hẳn đến Los Angeles, mua nhà và đón cha mẹ đến sống.

Tên đệm viết tắt của Jordan là Bakari. Trong tiếng Swahili, từ này có nghĩa là "lời hứa cao cả". The Sun cho biết ý nghĩa cái tên của nam diễn viên là kỳ vọng của cha mẹ về anh. Jordan đã thực hiện được lời hứa đón gia đình ở cùng sau nhiều năm làm nghề.

"Cha mẹ đã hy sinh rất nhiều cho tôi, anh trai và em gái. Thành thật mà nói, tôi vô cùng biết ơn vì điều này. Gia đình tác động mạnh mẽ và giúp tôi ý thức mình là ai. Gia đình đồng thời là nền tảng vững chắc giúp tôi có được ngày hôm nay", ngôi sao 33 tuổi nói với People.

Tài tử Michael B. Jordan có màn thể hiện ấn tượng bên ngôi sao quá cố Chadwick Boseman trong Chiến binh báo đen. Ảnh: Marvel Studios.

Tính đến nay, tài tử đã tham gia 16 dự án điện ảnh (tính cả Without Remorse bị dời sang 2021), 22 series truyền hình (kể cả What If...? dự kiến ra mắt năm 2021).

Trong số đó, vai diễn nổi bật nhất của nam diễn viên là Erik Killmonger - đứa con rơi của hoàng tộc Wakanda - trong bom tấn Black Panther. Diễn xuất của Jordan được khán giả nhận định là điểm sáng trong dự án thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Sau nhiều năm làm nghề và tên tuổi hiện tại đã vững chắc ở kinh đô điện ảnh Hollywood, việc Jordan được bình chọn là "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất năm 2020" làm hài lòng phần đông khán giả.

"Jordan có bạn gái không?"

The Sun đặt câu hỏi khi nam diễn viên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và phần lớn dành thời gian tập trung cho việc đóng phim.

Tuy giữ kín đời tư nhưng truyền thông cho rằng nam diễn viên độc thân. Vì hầu hết trong các cuộc phỏng vấn, Jordan luôn khẳng định anh đang tìm kiếm bạn đời lý tưởng.

"Tôi muốn tìm người bạn gái có khiếu hài hước, biết thông cảm. Cuộc sống của một diễn viên không hề thoải mái, luôn có những xung đột và tình huống bất ngờ", tài tử nói với People.

Nam diễn viên cũng cho rằng anh có hẳn danh sách những điều cần làm và hy vọng ở bạn đời. Đó cũng là nguyên nhân khiến sao phim Creed độc thân đến giờ.

Nam diễn viên chưa kết hôn vì muốn tập trung cho sự nghiệp và tìm kiếm bạn đời thật lý tưởng. Ảnh: Essance.

"Nhiều bạn bè của tôi đã kết hôn. Họ thường khó chịu khi nghe tôi hay ai đó độc thân. Tôi nghe lời khuyên nên lập gia đình nhiều rồi, điều đó không hiệu quả đâu", ngôi sao Hollywood nói với tạp chí Mỹ.

Song, "đứa con rơi Erik Killmonger" trong Black Panther cho biết anh sẽ lập gia đình trong tương lai. "Ưu tiên hàng đầu của tôi là công việc. Tuy nhiên, việc lập gia đình cũng khá quan trọng. Một ngày nào đó tôi sẽ cưới vợ, sinh con", tài tử da màu khẳng định.

Tình trường kín tiếng

Từ ngày nổi tiếng, nam diễn viên được mệnh danh là một trong những ngôi sao kín tiếng bậc nhất Hollywood. "Tôi thực sự không biết hẹn hò là gì", tài tử nói với GQ năm 2018, sau khi anh được tạp chí vinh danh là Người đàn ông của năm.

Song, truyền thông vẫn nhiều lần tìm được nhiều bằng chứng cũng như tin đồn hẹn hò của tài tử quyến rũ. Ngoài vai diễn ấn tượng trong Black Panther, câu nói nổi tiếng nhất của nam diễn viên là: "Tôi yêu Lupita đến chết".

Câu nói được ngôi sao 33 tuổi nói với USA Today sau khi nam diễn viên được cho là nảy sinh tình cảm với minh tinh Lupita Nyong'o trong thời gian quay Chiến binh Báo Đen.

"Lupita là người xinh đẹp và tài năng, rõ ràng tôi rất quý cô ấy. Tuy nhiên, hai chúng tôi không hẹn hò. Người ta có quyền thêu dệt câu chuyện và tôi không có quyền kiểm soát điều đó", nam diễn viên nói thêm, đồng thời phủ nhận hẹn hò minh tinh từng đoạt giải Oscar.

Trước đó, năm 2014, Jordan được Just Jared ghi lại hình ảnh nghỉ mát cùng một cô gái "bí ẩn". Bạn gái của nam diễn viên sau đó được phát hiện là Catherine Paiz - vlogger nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy thông tin hẹn hò lan truyền nhanh chóng, đôi bên đều im lặng. Tin đồn hẹn hò bị dập tắt khi Paiz hẹn hò và kết hôn với Austin McBroom.

B. Jordan là người kín tiếng bậc nhất Hollywood. Ảnh: Getty.

Mãi đến 5 năm sau chuyến hẹn hò trên bãi biển, người đàn ông đương đại quyến rũ nhất năm 2020 tiếp tục bị khui chuyện tình cảm. Sao phim Red Tails và đồng nghiệp Kiki Layne gặp gỡ tại bữa tiệc sau LHP Sundance ở Park City, Utah, Mỹ hồi tháng 1/2019. Nguồn tin từ People cho biết hai người tán tỉnh nhau suốt buổi gặp.

US Weekly lại khẳng định hai ngôi sao da màu thân thiết trong bữa tiệc. Hai người cùng ra về chung xe sau đó. Dù được truyền thông liên tục đồn đoán chuyện hẹn hò, sao phim Black Panther không hề lên tiếng. Nam diễn viên thậm chí mặc kệ thông tin có bạn gái, tập trung phát triển sự nghiệp.

Đến tháng 5/2019, sau vài tháng được cho là tìm hiểu sao nữ Kiki Layne, nguồn tin phát hiện Jordan đi ăn tối cùng Cindy Bruna - người mẫu gợi cảm của Victoria's Secret.

Theo Shade Room, họ ăn tối và trò chuyện với nhau suốt 4 giờ đồng hồ. Trước đó, hai ngôi sao cùng chụp ảnh tại Met Gala, một trong những sự kiện thời trang lớn nhất nước Mỹ và quy tụ toàn sao nổi tiếng.

Cũng như những lần trước, tài tử 33 tuổi không hề lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ thông tin hẹn hò mỹ nhân gợi cảm. Anh mặc cho truyền thông dự đoán và thêu dệt chuyện tình cảm.

Theo Elite Daily, Michael B. Jordan không có quan hệ tình cảm với ai vào lúc này. Song, việc "Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020" công khai bạn gái, thậm chí lập gia đình chỉ là vấn đề thời gian.