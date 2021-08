Vì sao người cao tuổi nên tiêm vaccine Covid-19?

Người cao tuổi nên tiêm vaccine Covid-19 để tránh lây nhiễm SARS-CoV-2.

Gia đình tôi có nhiều người cao tuổi. Với sức khỏe yếu và bệnh nền, họ có nên tiêm vaccine Covid-19?

Trần Linh (Hà Nam)

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế:

Nhiều người thường lo lắng vấn đề an toàn cho người cao tuổi khi tiêm vaccine Covid-19. Thực tế tiêm chủng trên thế giới đã chứng minh những vaccine đã được cấp phép hiện nay rất an toàn với người cao tuổi. Các loại vaccine như Pfizer, Moderna trước khi được cấp phép sử dụng đã được thử nghiệm trên hàng vạn người cao tuổi tình nguyện, đủ các sắc tộc trên thế giới. Australia còn ưu tiên vaccine AstraZeneca cho người cao tuổi vì họ cho rằng tiêm ở đối tượng này an toàn, ít phản ứng phụ hơn nhiều so với tiêm cho người dưới 65 tuổi.

Người cao tuổi cũng có thể yên tâm vì tại các điểm tiêm chủng đều có nhân viên y tế khám sàng lọc và các phương tiện cấp cứu để xử lý khi xảy ra phản ứng phụ mạnh hoặc sốc phản vệ.

Việc tiêm vaccine cho người cao tuổi còn có ý nghĩa lớn. Họ có sức đề kháng kém hơn trường hợp trẻ tuổi, là đối tượng dễ bị tấn công bởi SARS-CoV-2 cũng như có nguy cơ cao tiến triển nặng, thậm chí tử vong. Do đó, tỷ lệ nhập viện ở những người lớn tuổi cao hơn và sử dụng các nguồn lực y tế cao gấp nhiều lần những người trẻ tuổi.

Theo thống kê của thế giới, tỷ lệ tử vong do Covid-19 là 1-2% (trong 100 người mắc Covid-19, 1-2 người tử vong). Nhưng ở lứa tuổi 65-80, tỷ lệ này là 1/14, tức trong 14 bệnh nhân, một người không qua khỏi. Ở tuổi trên 80, tỷ lệ tử vong 1/3.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho đối tượng cao tuổi có ý nghĩa làm giảm tỷ lệ người lớn tuổi nhập viện. Từ đó, chúng ta có nhiều nguồn lực, nhân lực hơn để tập trung vào các mục tiêu cứu chữa khác trong bệnh viện. Nếu không được tiêm vaccine, người cao tuổi nhiễm bệnh nặng phải nhập viện càng nhiều, dẫn tới quá tải, thiếu ô xy, thiếu máy thở, thiếu nhân lực.

Việc tiêm vaccine sẽ giúp người cao tuổi sẽ có tình trạng bệnh nhẹ hơn khi không may mắc Covid-19, thậm chí, họ có thể tự chữa tại nhà, không cần vào bệnh viện nếu có đủ điều kiện chăm sóc y tế. Đồng thời, khi đã được tiêm vaccine, họ tự tin hơn khi đến bệnh viện khám và chữa trị các bệnh nền như tim mạch, ung thư, tiểu đường. Nhờ đó, cơ hội sống sót của họ cao hơn thay vì bỏ lỡ cơ hội vàng chữa bệnh chỉ vì tâm lý lo sợ nhiễm virus.

Đối với công tác phòng chống dịch, việc tiêm vaccine cho người cao tuổi cũng có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Nếu tỷ lệ tiêm chủng cao, sự lây truyền giảm, khả năng miễn dịch cộng đồng tăng và mắt xích phòng lây nhiễm yếu nhất là những người cao tuổi được khắc phục. Các thành viên trong gia đình cũng sẽ an tâm, thoải mái khi tiếp xúc, đoàn tụ với cha mẹ, ông bà mà không quá lo sợ lây bệnh cho họ. Những người quản lý cộng đồng, chăm sóc y tế cũng đỡ được gánh nặng lo lắng khi tiếp xúc, cách ly họ.