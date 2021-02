Vì sao ngoại truyện ‘Fast & Furious’ của The Rock chưa thể tiếp tục?

Kế hoạch sản xuất hậu truyện dành cho “Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw” vẫn chưa thể triển khai dù phần đầu tiên đã ra mắt từ năm 2019.

Theo Cinema Blend, trong buổi phỏng vấn nhân dịp bộ phim Nobody của đạo diễn Ilya Naishuller và ngôi sao Bob Odenkirk ra mắt, nhà sản xuất Kelly McCormick đã nhắc tới Hobbs & Shaw 2. McCormick tiết lộ trở ngại lớn nhất đối với dự án lúc này là việc ấn định thời điểm bắt đầu sản xuất.

“Mọi người tham gia dự án đều vô cùng bận rộn. Liệu còn ai bận rộn hơn Dwayne Johnson nhỉ? Mà anh ấy lại là một trong hai gương mặt quan trọng của thương hiệu. Chúng tôi vẫn đang nghe ngóng tình hình thôi.

Tôi tin ai cũng muốn dự án đi vào sản xuất. Nhưng mọi người đều đang vướng các dự án khác, chưa kể dịch Covid-19 cũng khiến mọi việc trở nên khó khăn. Do đó, chúng tôi đều đang chờ đợi thông báo mới… Tuy nhiên, niềm phấn khích, mong chờ tới lúc được thực hiện bộ phim vẫn luôn nguyên vẹn”, chị chia sẻ.

Năm 2019, Hobbs & Shaw mang về cho Universal Pictures hơn 759 triệu USD toàn cầu. Ảnh: Universal.

Dwayne Johnson đang bận rộn ghi hình phim siêu anh hùng Black Adam của Vũ trụ Mở rộng DC. Cuối năm 2020, anh mới hoàn thành tác phẩm hành động Red Notice cho Netflix. Trước mắt, lịch trình trong 6 năm tới của The Rock đã được lấp kín bởi hàng loạt dự án kinh phí lớn như The King, San Andreas 2 hay Doc Savage…

Về phần Jason Statham, tài tử người Anh vừa hoàn thành vai diễn trong Wrath of Man và đang làm việc trên phim trường Five Eyes của Guy Ritchie. Anh cũng xác nhận sẽ tham gia dự án phim cá mập The Meg 2.

Bên cạnh sự bận rộn của hai ngôi sao, kịch bản Hobbs & Shaw 2 vẫn chưa được chấp bút. Do đó, trong điều kiện lý tưởng, bộ phim chỉ có thể sẵn sàng ra mắt khán giả sớm nhất vào thời điểm 2023, hoặc thậm chí 2024.

Hiện, Fát & Furious 9 - phần mới nhất trong loạt chính truyện Fast & Furious - đã được ấn định thời điểm ra rạp là 28/5. Thương hiệu tốc độ sẽ được sản xuất thêm hai phần nữa trước khi chính thức khép lại. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tiết lộ một tác phẩm ngoại truyện tập trung vào các nhân vật nữ của thương hiệu đang trong giai đoạn tiền kỳ.