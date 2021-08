Vì sao nghi vấn tình cảm của Jack và Thiên An bị khơi lại?

Jack và Thiên An đang là những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ Google cũng như mạng xã hội.

Kể từ rạng sáng 8/8, cụm từ Jack và Thiên An lọt vào top tìm kiếm trên Google. Hiện, nếu gõ từ khóa này, Google cho ra con số khoảng 9.500.000 kết quả/41 giây.

Các bài viết nhắc đến tên Jack

Nguyên nhân xuất phát từ vụ việc vào tối 7/8. Cụ thể, tài khoản Facebook có tên Thúy Vy đăng tải bài viết dài, trong đó nhắc đến Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Cô gái tên Thúy Vy cho biết có mối quan hệ tình cảm với Jack từ tháng 3/2020.

Trong bài viết, cô gái này nhắc tên Thiên An. Tài khoản Thúy Vy còn đăng kèm hình ảnh được cho là giống ca sĩ Jack để minh chứng cho những chia sẻ của mình.

Thông tin liên quan đến Jack và Thiên An lập tức khiến mạng xã hội xôn xao. Cộng đồng fan của Jack (Đom Đóm) đăng nhiều bài viết với nội dung khuyên mọi người bình tĩnh, chờ nam ca sĩ lên tiếng.

Đến chiều 8/8, tài khoản Facebook tên Thiên An (với nhiều hình ảnh của Thiên An - nữ chính đóng MV Sóng gió, Bạc phận) chia sẻ bài viết dài. Theo nội dung, Thiên An khẳng định cô và Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) từng hẹn hò. Cô cũng tiết lộ chuyện tình cảm giữa họ kéo dài trong hai năm và chia tay vào 22/4. Ngoài ra, cô cũng thừa nhận mình có con. Bài đăng còn đính kèm hình ảnh em bé và giấy chứng sinh, trong đó ghi tên người cha.

Sau loạt bài viết nói trên, nghi vấn tình cảm của ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An bắt đầu được "đào xới" lại.

Nghi vấn tình cảm của Jack và Thiên An được khơi lại.

Jack và Thiên An vướng nghi vấn yêu từ 2019

Vào giữa năm 2019, sau thành công của MV Sóng gió, bức hình Thiên An ôm eo Jack được tung lên mạng. Nhiều fan của Jack khi ấy đã lên tiếng phản đối, dẫn đến tranh cãi, bất đồng.

Lúc này, cả Jack và Thiên An đều thuộc quản lý của công ty ICM. Đại diện công ty lên tiếng phủ nhận, cho rằng đó chỉ là hình ảnh quảng cáo. Cũng theo ê-kíp, khi vào công ty, mỗi người đều phải ký hợp đồng không phát sinh tình cảm trong 5 năm để tập trung cho công việc. Sự việc sau đó lắng xuống.

Những hình ảnh thân thiết của Jack và Thiên An không còn xuất hiện.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, khi Jack và K-ICM xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tan rã, chuyện của Jack và Thiên An một lần nữa được nhắc lại.

Cộng đồng người hâm mộ còn truyền tay nhau một bức thư viết tay được cho là của Thiên An. Hiện, lá thư này được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Nội dung lá thư viết tay cũng bật mí Jack - Thiên An bắt đầu chuyện tình cảm từ năm 2019.

Thời điểm Jack xảy ra tranh chấp với K-ICM và công ty cũ cũng là lúc Thiên An không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, không hoạt động mạng xã hội. Các tài khoản cũ của cô đều ngừng hoạt động cho đến hiện tại.

Hiện, Jack và công ty quản lý Nomad Mgmt. Vietnam đều chưa lên tiếng trước những thông tin trên. Phóng viên Zing đã liên hệ nhưng không nhận được phản hồi. Về phía Thiên An, cô cho biết chỉ lên tiếng một lần trên trang cá nhân.

Sự việc đang tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội. Cộng đồng fan Đom Đóm của Jack xôn xao. Trang cá nhân của Jombie và Lục Lăng (thành viên nhóm G5R - nơi Jack từng hoạt động) cũng chia sẻ lại câu chuyện liên quan đến Thiên An.

Theo ghi nhận của phóng viên, fanpage của chương trình Running Man Vietnam - Chạy đi chờ chi (với sự tham gia của Jack trong vai trò thành viên) bắt đầu nhận được những bình luận tiêu cực, kêu gọi tẩy chay.

Câu chuyện này chưa được người trong cuộc lên tiếng xác thực, mọi chia sẻ từ Thiên An hiện mới chỉ là một phía, nhưng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của Jack - một trong những ca sĩ trẻ nổi bật của thế hệ Gen Z.

Cộng đồng người hâm mộ hiện chờ đợi sự phản hồi của ca sĩ Jack để câu chuyện rõ ràng, rộng đường dư luận.