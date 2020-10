Vì sao Nghệ An - Hà Tĩnh mưa lớn, lũ chạm mái nhà?

Với lượng mưa ghi nhận trong một đêm lên đến 300 mm, nhiều nơi ở Nghệ An và Hà Tĩnh ngập lụt nghiêm trọng. Khu vực có thể hứng chịu mưa lớn đến hết ngày mai, 31/10.

Sáng 30/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 6 giờ qua, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Quảng Bình với lượng phổ biến 30-80 mm. Riêng Nghệ An và phía bắc Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa lên đến 100-300 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn kéo dài suốt đêm qua khiến nhiều nơi ngập lụt nặng nề. Nguyên nhân của đợt mưa này là không khí lạnh tăng cường, kết hợp với rìa bắc của rãnh áp thấp qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động yếu dần và nhiễu động gió đông trên cao. Tổ hợp các hình thái này gây mưa lớn cho Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn hứng chịu mưa lớn đến hết ngày 31/10. Tổng vũ lượng trong hai ngày tới phổ biến 80-180 mm, có nơi trên 300 mm. Trọng tâm mưa vẫn dồn về Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nước dâng ngập mái nhà ở Hà Tĩnh và Nghệ An khi mưa lớn trút xuống trong nhiều giờ. Ảnh: CTV.

Lúc 10h, cơ quan khí tượng cho biết lũ trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông La, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống chậm. Mực nước trên các sông dao động ở báo động 1 và báo động 2.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở khu vực này tiếp tục lên, có thể vượt báo động 2. Riêng sông Ngàn Phố, lũ xuống chậm. Hứng chịu mưa lớn, các vùng trũng thấp, khu đô thị tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tiếp diễn ngập lụt sâu và diện rộng.

Trong khi đó, mưa cũng quay trở lại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với vũ lượng 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Các huyện miền núi tiếp tục được cảnh báo nguy cơ mất an toàn do lũ quét và sạt lở đất, nhất là mưa lớn tiếp diễn sau khi khu vực hứng chịu tổn thương do bão số 9 gây ra.

Tại Quảng Nam, điều kiện thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cho các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My và Phước Sơn.