Vì sao ngành giáo dục New Zealand được người trẻ quan tâm?

Có nhiều hơn một lý do để người trẻ theo đuổi công việc trong lĩnh vực giáo dục. Họ đã lựa chọn học và phát triển sự nghiệp tại New Zealand.

Không chỉ có những cơ sở đào tạo ngành sư phạm lâu đời với bằng cấp được công nhận quốc tế, nền giáo dục New Zealand ghi điểm bởi triết lý giáo dục tiến bộ, đề cao sự đa dạng trong tư duy - văn hóa và hướng người học đến việc rèn luyện sự phản biện.

Tôn trọng sự đa dạng

Không định hướng tất cả người học đạt kết quả đồng nhất, môi trường giáo dục New Zealand chú trọng phương pháp “strength based” - tôn trọng thế mạnh của mỗi cá nhân.

Theo đó, chương trình giáo dục hướng đến việc trang bị tư duy cởi mở cho người học nói chung và sinh viên sư phạm nói riêng, cũng như kỹ năng áp dụng nền tảng vốn có để giải quyết những vấn đề mới, phức tạp.

Điển hình là môn học về khía cạnh văn hóa của giáo dục (Te Hononga Tangata Cultural Dimensions of Education) trong chương trình Bachelor of Teaching (cử nhân giáo dục) của ĐH Waikato.

Thông qua môn học này, sinh viên sư phạm được tìm hiểu văn hóa Maori (văn hóa bản địa của New Zealand), mở rộng hiểu biết về giao tiếp ứng xử trong môi trường giáo dục đa văn hóa và tăng nhận thức về “danh tính văn hóa” (cultural identities).

Nguyễn Như Quỳnh đánh giá cao chương trình giáo dục ở New Zealand và quyết định gắn bó với vùng đất này.

Sau khi hoàn thành chương trình Sư phạm Tiểu học tại ĐH Canterbury, Nguyễn Như Quỳnh hiện là giáo viên của trường Beckenham Te Kura ō Pūroto (Christchurch, New Zealand). Quá trình học tập và giảng dạy tại xứ kiwi giúp Quỳnh nhận ra mục tiêu của giáo dục là hướng đến việc cá nhân hóa, thay vì tạo ra những “sản phẩm sao chép”.

“Tôi rất ấn tượng với nền giáo dục New Zealand, không gò ép theo quy chuẩn cứng nhắc, rập khuôn mà linh hoạt điều chỉnh giáo trình và phương thức. Sự khác biệt, đa dạng luôn được chào đón tại xứ sở kiwi. Điều này đảm bảo cơ hội tiếp cận tri thức công bằng cho người học”, Như Quỳnh chia sẻ.

Triết lý giáo dục “thắp lửa thay vì đổ đầy”

Một khía cạnh ưu việt của nền giáo dục New Zealand là chương trình đào tạo chú trọng “thắp lửa” để người học khao khát tìm kiếm tri thức. Trong hành trình đó, người học được trao quyền để tự do sáng tạo.

Đây cũng là triết lý mà TS Bùi Thị Bích Thủy (Senior Tutor - giảng viên chương trình tiếng Anh học thuật tại ĐH Lincoln) thấm nhuần từ khi còn là nghiên cứu sinh. Suốt quá trình giảng dạy, nữ giảng viên cũng xây dựng triết lý giáo dục dựa trên nền tảng này: Giúp người học trau dồi tư duy phản biện để tự tin phá vỡ định kiến, từ đó thúc đẩy khả năng sáng tạo.

“Tôi tin rằng đích đến của giáo dục là trang bị kỹ năng tự học cho sinh viên, vì thời lượng và kiến thức cơ bản trong mỗi khóa học rất giới hạn. Giảng viên phải lựa chọn cách dạy phù hợp với lối học tập cũng như trình độ người học, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội đào sâu suy nghĩ”, chị Thủy phân tích.

Đó là lý do trong quá trình giảng dạy, chị Thủy yêu cầu sinh viên thường xuyên tự soi chiếu để biết bản thân đã học được gì, mong muốn điều gì và định hướng con đường tiếp theo ra sao.

Tiến sĩ Bùi Thị Bích Thủy - Senior Tutor - giảng viên chương trình tiếng Anh học thuật tại ĐH Lincoln.

Lộ trình học đa dạng để phát triển trong lĩnh vực giáo dục

Một trong những ưu thế của nền giáo dục New Zealand là tính linh hoạt và cá nhân hóa lộ trình học. Chính phủ New Zealand thường xuyên cập nhật các chương trình đào tạo trong lĩnh vực giáo dục để đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp người học phát huy năng lực.

Chẳng hạn sinh viên lựa chọn chương trình Bachelor of Teaching của ĐH Waikato có thể trở thành giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học với lộ trình 3 năm. Sinh viên quốc tế đang có bằng cử nhân thuộc ngành khác và muốn chuyển hướng sang giáo dục có thể trau dồi thêm với một năm chuyên ngành Sư phạm tiểu học của ĐH Canterbury.

Để trở thành giáo viên trung học (secondary education), sinh viên có nhiều lựa chọn về lộ trình học: Cử nhân Giáo dục đi kèm một chuyên ngành giảng dạy; hoàn thành chương trình cử nhân chuyên ngành và theo học chương trình Graduate Diploma of Teaching (nhận chứng chỉ đào tạo trung học) tại ĐH Auckland; thạc sĩ giáo dục trung học tại ĐH Otago.

Sinh viên có nhiều lựa chọn lộ trình học khi theo đuổi ngành sư phạm tại New Zealand.

Nếu yêu thích giảng dạy Anh ngữ, chương trình Bachelor of Arts majoring in Tesol hay Bachelor of Education Tesol - cử nhân Sư phạm giảng dạy tiếng Anh - là lựa chọn nên cân nhắc. Những người không đặt mục tiêu làm giáo viên nhưng có thiên hướng tìm hiểu chuyên sâu mảng tâm lý - hành vi, xã hội học trong lĩnh vực giáo dục có thể theo học chương trình Bachelor of Arts majoring in Education - cử nhân Giáo dục tại ĐH Auckland.

Bằng cấp được công nhận quốc tế, lộ trình học tập linh hoạt giúp sinh viên không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được rèn luyện tư duy giáo dục cởi mở… là những ưu thế nổi bật của chương trình đào tạo ngành giáo dục tại New Zealand. Điều này giúp người học đón nhận nhiều cơ hội phát triển trong ngành giáo dục, không chỉ tại New Zealand - thị trường lao động có nhu cầu nhân lực lớn trong mảng sư phạm ở nhiều bậc học - mà còn ở thị trường tiềm năng như Việt Nam, cùng nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến khác.