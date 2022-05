Vì sao nắng nóng ở miền Bắc đến muộn?

Chịu ảnh hưởng của La Nina, nắng nóng ở miền Bắc đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Đồng thời, các đợt nóng sắp tới có thể không gay gắt và kéo dài như cùng kỳ năm 2020.

Miền Bắc vừa trải qua đợt mưa lạnh cuối mùa trước khi bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm của mùa hè. Trong vòng một tuần tới, khu vực tiếp diễn trạng thái oi nóng với nền nhiệt dao động 28-31 độ C, thời tiết vẫn tương đối dễ chịu khi trời nhiều mây, có gió.

Dù đã bước vào tháng 5, Bắc Bộ mới chỉ trải qua một đợt nắng nóng cục bộ vào ngày 25-27/4, chưa xảy ra trên diện rộng. So với cùng kỳ nhiều năm, nắng nóng ở miền Bắc năm nay đến muộn hơn.

Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng thường bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên trong năm nay, khu vực này đón đợt nóng đầu tiên vào cuối tháng 4.

Trong khi đó, Đông Bắc Bộ và Hà Nội thậm chí chưa ghi nhận ngày nào có mức nhiệt trên 35 độ C kể từ đầu năm. Theo dự báo, khu vực này có thể đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay vào khoảng cuối tháng 5.

"Các phân tích trên cho thấy nắng nóng năm nay đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng nửa tháng", đại diện cơ quan khí tượng cho biết.

Thời tiết Hà Nội dễ chịu khi nhiệt độ ban ngày không vượt quá 31 độ C, trời mát về chiều và tối. Ảnh: Thạch Thảo.

Chuyên gia cho biết nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là thời tiết trong các tháng đầu mùa hè tại miền Bắc chịu chi phối bởi trạng thái La Nina (nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương ở pha lạnh) với xác suất 50-60%.

Đến tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương khả năng tăng dần và chuyển trạng thái trung tính. Vì vậy, hai tháng tới sẽ là cao điểm của nắng nóng ở miền Bắc nhưng các đợt nóng không gay gắt và kéo dài như cùng kỳ năm 2020.

Trong bản tin dự báo dài hạn, cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng khả năng xuất hiện muộn ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào nửa cuối tháng 5, số ngày có mức nhiệt trên 35 độ C cũng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trong tháng thấp hơn cùng kỳ 1-1,5 độ C.

Số ngày nắng nóng trong tháng 4 tại miền Bắc giai đoạn 2019-2022

Nhãn Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

ngày 13 5 6 3

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào và dông với tổng lượng mưa cao hơn 60% so với trung bình nhiều năm. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo khoảng thời gian cao điểm mưa bão từ tháng 6 đến tháng 8, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng hứng chịu nhiều đợt mưa lớn và cực đoan. Trong khi vào giai đoạn này, Tây Nguyên và Nam Bộ lại ghi nhận lượng mưa thiếu hụt so với mức trung bình.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong những tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận nhiều loại hình thiên tai phức tạp, trái quy luật như rét lịch sử ở miền Bắc, mưa lũ trái mùa ở miền Trung, động đất gia tăng ở Kon Tum...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng , gần bằng 50% thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra năm 2021, trong khi mùa mưa bão còn chưa bắt đầu.

Diễn biến thiên tai từ đầu năm cho thấy tình hình thời tiết năm 2022 có thể tiếp tục dị thường và phức tạp.