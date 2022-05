Vì sao nam thần tượng từ bỏ quốc tịch Mỹ được khán giả ca ngợi?

Taecyeon ra mắt với nhóm nhạc 2PM và có nhiều ca khúc nổi tiếng, đứng đầu bảng xếp hạng. Nam ca sĩ cũng thành công ở lĩnh vực phim ảnh.

Taecyeon (thành viên nhóm 2PM) đang là tâm điểm được chú ý ở Hàn Quốc với câu chuyện từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhập ngũ. Câu chuyện diễn ra cách đây nhiều năm nhưng đến nay khi vấn đề BTS được đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự gây xôn xao, công chúng một lần nữa đề cập đến Taecyeon. Đặc biệt, câu chuyện nhập ngũ với thần tượng nam luôn là chủ đề nóng và nhạy cảm tại ngành giải trí Hàn Quốc.

Taecyeon có nhiều năm hoạt động ở ngành giải trí và luôn được công chúng yêu mến.

Thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh

Taecyeon ra mắt cùng nhóm nhạc 2PM vào năm 2008. Sau khi ra mắt, 2PM nhanh chóng nổi tiếng với âm nhạc mạnh mẽ, phong cách nam tính thường được công chúng khen ngợi là “thần tượng dã thú”. Taecyeon cũng là thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm với vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,85 m, vóc dáng rắn rỏi và những màn trình diễn xé áo táo bạo. Taecyeon còn có thành tích học tập đáng nể với điểm TOEIC là 990/990.

2PM với hình tượng dã thú, những màn xé áo và nhào lộn mạnh mẽ đã trở nên khác biệt ở thị trường âm nhạc. Nhóm nhạc có nhiều ca khúc đình đám, đứng đầu các bảng xếp hạng như Hands Up, Don’t Stop Can’t Stop, Hearbeat...

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Taecyeon còn thành công ở mảng phim ảnh. Anh bắt đầu diễn xuất với bộ phim Cinderella's Sister năm 2010. Sau đó anh tham gia nhiều bộ phim như Who Are You?, Bring It On, Ghost, Save Me... và nổi tiếng nhất là Dream High diễn cùng Suzy, Kim Soo Hyun, IU…

Năm 2021, anh xuất hiện trong bộ phim Vincenzo cùng Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin... Taecyeon đóng vai Jang Jun Woo và Jang Han Seok. Nhân vật của anh ban đầu là một thực tập sinh ngốc nghếch và vui vẻ tại công ty luật Woosang, nơi Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin) làm việc.

Taecyeon được khen ngợi khi diễn xuất trong Vincenzo.

Thực tế, anh ta là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của một công ty tham nhũng có tên là Babel Group. Anh che giấu danh tính thực với sự giúp đỡ của người anh cùng cha khác mẹ Jang Han Seo (Kwak Dong Yeon). Với hình tượng nào, Taecyeon cũng thể hiện thành công tâm lý nhân vật và nhận được lời khen ngợi.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí 1st Look, Taecyeon cho biết anh có nhiều điểm tương đồng với nhân vật trong phim Vincenzo. “Jang Jun Woo có nhiều điểm tương đồng với tính cách ngoài đời của tôi, đến nỗi khi tôi lần đầu tiên đọc kịch bản, tôi đã tự nghĩ: 'Mình phải nhận vai này’. Nhưng hóa ra, Jang Jun Woo là một nhân vật có nhiều sức hút bất ngờ".

Anh nói thêm: "Bởi anh ấy là một nhân vật có tính cách đối lập, giữa lạnh lùng và ấm áp nên tôi mất nhiều thời gian lo lắng về từng chi tiết nhỏ trong quá trình quay phim. Tôi tự hỏi: ‘Liệu có đúng không nếu thể hiện nhân vật như thế này?’. Vì đó là kiểu diễn xuất chưa từng thử trước đây, nên tôi rất tò mò muốn xem phản ứng của người xem như thế nào".

“Đội trưởng Hàn Quốc”

Năm 2008, Taecyeon được kiểm tra sức khỏe bắt buộc để xem anh có đủ điều kiện nhập ngũ không. Thời điểm đó, kết quả kiểm tra cho thấy Taecyeon chỉ thích hợp làm nhân viên phục vụ công ích (Cấp độ 4). Anh từng trải qua hai cuộc phẫu thuật.

Công ty quản lý của Taecyeon khi đó là JYP Entertainment tiết lộ bầu không khí nhạy cảm về chiến tranh và quân đội đã ảnh hưởng lớn đến Taecyeon. Anh ấy quyết định từ bỏ Thẻ xanh để tự nguyện nhập ngũ. Taecyeon vốn có quốc tịch Mỹ và vì thế anh không bắt buộc nhập ngũ. Tuy nhiên trước đó, nam thần tượng cũng quyết định từ bỏ quốc tịch.

Hình ảnh trong quân ngũ của Taecyeon từng được chia sẻ rộng rãi.

Trước hành động của thành viên nhóm 2PM, người hâm mộ khen ngợi sự dũng cảm của Taecyeon và thông qua đó, hình ảnh “thần tượng quái thú” của anh một lần nữa được củng cố.

Năm 2017, Taecyeon nhập ngũ và bắt đầu hai năm gián đoạn sự nghiệp để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2019, những hình ảnh cơ bắp của Taecyeon trong trang phục người lính được đăng tải. Khi đó, nam thần tượng nặng tới 99 kg và sau này Taecyeon tiết lộ đó là mức cân lớn nhất anh từng có.

Dưới bài viết về nam ca sĩ do truyền thông Hàn Quốc đăng tải, công chúng khen ngợi tính cách và cả vẻ ngoài của anh. Kể từ đó, danh hiệu “Captain Korea” (đội trưởng Hàn Quốc) gắn liền với nam ca sĩ.

“Anh ấy giống đội trưởng Hàn Quốc”, "Bạn nói anh ấy nặng 99 kg ư, không hợp lý chút nào vì anh ấy vẫn rất cân đối", “Nặng 99 kg nhưng Taecyeon vẫn đẹp, có thể cân nặng dồn hết vào cơ bắp”, khán giả bình luận.

Trong nhiều năm sự nghiệp, Taecyeon có đời tư trong sạch. Anh cũng kín tiếng với chuyện tình cảm. Năm 2020 là lần đầu tiên sau nhiều năm ra mắt anh xác nhận có bạn gái. Theo truyền thông Hàn Quốc, bạn gái của nam diễn viên là nhân viên văn phòng.

Hai người yêu nhau hơn 4 năm tính tới thời điểm xác nhận. Một người bạn thân của hai người tiết lộ bạn gái Taecyeon không áp lực trước sự nổi tiếng của người yêu. Ngay cả khi Taecyeon thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, cô cũng kiên nhẫn chờ đợi bạn trai.

Taecyeon thành công ở cả mảng âm nhạc và phim ảnh.

Tính cách thân thiện, tốt bụng cũng là một trong những lý do Taecyeon được yêu mến. Tờ Ilgan Sports từng đưa tin khi Taecyeon cùng các thành viên trong ê-kíp Grandpas over Flowers của đài tvN tới Tây Ban Nha ghi hình, nam ca sĩ đã được khen ngợi.

Trong số các diễn viên, ca sĩ và PD nổi tiếng tham gia chuyến đi này, Taecyeon là người thân thiện nhất. Nguồn tin nới với Ilgan Sports: “Vì anh ấy quá nổi tiếng nên đã có rất nhiều khách du lịch Hàn Quốc xin chữ ký và chụp ảnh. Nhưng anh ấy chưa bao giờ khó chịu và thực hiện theo mọi yêu cầu".

Ilgan Sports cho biết Taecyeon rất hào hứng với chuyến đi, về lịch sử nơi anh đến và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho hướng dẫn viên.