Vì sao mỹ nhân Hàn thường quát tháo, gào thét trong phim?

Có không ít học giả trong và ngoài nước từng cố gắng giải thích hoặc đưa ra giả thuyết lịch sử, văn hóa dẫn đến bản tính nóng nảy của người Hàn Quốc. Một số người cho rằng do người dân nước này sống ở vùng đất có đường bờ biển dài nên thường nói to, cử chỉ mạnh mẽ, lâu dần thành thói quen. Một số ý kiến khác cho rằng do người Hàn Quốc có thiên tính bộc trực, ngay thẳng, gặp chuyện bất bình sẽ tỏ ra khó chịu, không che giấu tâm trạng "nghe không thuận tai, nhìn không thuận mắt".