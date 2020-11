Vì sao mỹ nhân bị ghét bỏ trở thành diễn viên xuất sắc thế kỷ?

Mang nét đẹp đài các, có phần ma mị, Kim Min Hee là gương mặt ấn tượng của điện ảnh Hàn. Cô được The New York Times xếp thứ 16 trong danh sách 25 diễn viên xuất sắc thế kỷ XXI.

Kim Min Hee bắt đầu diễn xuất từ năm 1999. Bộ phim đầu tiên người đẹp sinh năm 1982 tham gia là School 2 của đài KBS. Cô đã diễn xuất trong bảy tác phẩm truyền hình, với một vai nữ chính trong Match Maker’s Lover (2008).

Sau bộ phim tình cảm, lãng mạn xoay quanh một phụ nữ chuyên mai mối cho những người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, Kim Min Hee tạm biệt màn ảnh nhỏ, chuyên tâm cho những vai diễn điện ảnh.

Nữ diễn viên có duyên với dàn tài tử, minh tinh xứ Hàn

Nữ diễn viên chào sân điện ảnh bằng vai phụ trong bộ phim Asako in Ruby Shoes (2000) với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 2002, cô được giao vai chính trong bộ phim Surprise Party.

Bộ phim xoay quanh mối tình tay ba giữa hai cô gái và một chàng trai gây chú ý nhờ cái kết bất ngờ, tuy nhiên không giúp cái tên Kim Min Hee gây được tiếng vang.

Kim Min Hee và Lee Mi Sook, Ahn So Hee trong bộ phim Hellcats (2008). Ảnh: Cinema Service.

Sáu năm sau Surprise Party, Kim Min Hee vào vai nữ biên kịch với sự nghiệp bế tắc và đời tư bê bối của Hellcats (2008). Trong tác phẩm hài hước xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của ba người phụ nữ lần lượt là mẹ con, chị em và dì cháu, Kim Min Hee xuất hiện cạnh những gương mặt ăn khách thời bấy giờ như Lee Mi Sook, Ahn So Hee, Kim Bum.

Từ 2008, Kim Min Hee trở thành cái tên quen thuộc trên màn ảnh rộng với trung bình một dự án mỗi năm. Tác phẩm cô góp mặt đa dạng thể loại, từ lãng mạn, hài hước cho tới chính kính, kinh dị.

Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn của điện ảnh Hàn Quốc như Hwang Jung Min, Jang Dong Gun, Lee Sun Kyung, Youn Yuh Jung, Choi Ji Woo, Lee Mi Sook…

Very Ordinary Couple là bộ phim mang về cho Kim Min Hee giải thưởng điện ảnh đầu tay. Ảnh: Lotte Entertainment.

Năm 2013, Kim Min Hee thủ vai chính trong phim chính kịch, lãng mạn pha yếu tố hài hước Very Ordinary Couple. Cô và bạn diễn Lee Min Ki hóa thân thành cặp tình nhân cùng làm việc tại một ngân hàng.

Sau ba năm hẹn hò bí mật, họ quyết định đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình đã nhuốm màu mệt mỏi. Ngoài mặt, cả hai đều cho rằng mình ổn, nhưng thực thế không phải vậy.

Vai diễn người phụ nữ bị dày vò giữa hạnh phúc và đau khổ trong vòng luẩn quẩn cãi cọ, chia tay, làm lành rồi lại rạn nứt của tình yêu đã mang về cho Kim Min Hee giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 49.

Trở thành nàng thơ điện ảnh và người tình của đạo diễn Hong Sang Soo

Năm 2015, Kim Min Hee tham gia bộ phim Right Now, Wrong Then của đạo diễn Hong Sang Soo. Trong phim, giảng viên Chun Soo (Jung Jae Young) đã gặp nữ họa sĩ Hee Jung (Kim Min Hee) khi anh tới thành phố Suwon công tác.

Sau một ngày chiêm ngưỡng những tác phẩm của nàng, cũng như cùng ăn uống và trò chuyện, Chun Soo quyết định thú nhận với Hee Jung những cảm xúc đang chất chứa trong lòng.

Right Now, Wrong Then đánh dấu sự bắt đầu mối quan hệ ăn ý của Kim Min Hee và Hong Sang Soo. Ảnh: Jeonwonsa Film.

Bộ phim với cái tên dịch ra tiếng Việt Đúng của hiện tại, sai của sau này đã ươm mầm cho mối tình giữa Kim Min Hee và Hong Sang Soo. Cuộc tình chênh lệch 21 tuổi giữa vị đạo diễn và nàng thơ điện ảnh, khi ông đã có gia đình, khiến cả hai trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng. Vì tình yêu, Kim Min Hee mang danh minh tinh bị ghét bỏ nhất xứ Hàn.

Miệng lưỡi thế gian không thể phủ nhận việc Hong Sang Soo đã mang đến cho con đường nghệ thuật của Kim Min Hee đời sống thứ hai. Nữ diễn viên là nàng thơ của Hong Sang Soo suốt nửa thập kỷ qua.

Trong vai trò đạo diễn và nữ chính, cả hai đã mang đến cho người hâm mộ điện ảnh Right Now, Wrong Then (2015), On the Beach at Night Alone (2017), The Day After (2017), Grass (2018), Hotel by the River (2019).

The New York Times nhận xét Kim Min Hee chính là trái tim cung cấp sự sống cho những bộ phim độc lập tối giản và giàu chất thơ của Hong Sang Soo. Kim Min Hee hòa mình vào nhân vật do Hong Sang Soo nhào nặn, thể hiện những chuyển biến tinh vi trong tâm trạng và suy nghĩ của họ bằng ngữ điệu, cử chỉ, thậm chí, chỉ một ánh mắt hay nụ cười.

Vai diễn nổi tiếng quốc tế

Năm 2016, Kim Min Hee cũng góp mặt trong bộ phim The Handmaiden của đạo diễn Park Chan Wook. Phim lấy bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản thập niên 1930 với cốt truyện xoay quanh bốn nhân vật, tiểu thư danh giá được thừa hưởng gia sản kếch xù (Kim Min Hee), gã đào mỏ lọc lõi (Ha Jung Woo), cô hầu gái từng có quá khứ bất hảo (Kim Tae Ri) và người họ hàng chịu trách nhiệm bảo hộ cho cô tiểu thư (Cho Jin Woong).

The Handmaiden là tác phẩm được biến đến rộng rãi nhất của Kim Min Hee. Ảnh: CJ Entertainment.

Không chỉ đẹp như tranh vẽ, The Handmaiden còn chiêu đãi khán giả một câu chuyện lớp lang phức tạp, bất ngờ đến phút cuối với chồng chất âm mưu và quay cuồng vòng xoáy yêu đương, thù hận. Diễn xuất của Kim Min Hee và Kim Tae Ri đã mang đến cho bộ phim cùng lúc sự mềm mại nữ tính và nét cứng cỏi, kiên cường của những tâm hồn táo bạo khao khát tự do.

Vai nàng tiểu thư kiều diễm đã mang về cho Kim Min Hee giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 37 trong khi The Handmaiden cũng là bộ phim được biết đến rộng rãi nhất của Kim Min Hee với khán giả quốc tế.

Nhân vật của Kim Min Hee liên tục thay đổi, từ cô tiểu thư yếu đuối tới kẻ nổi loạn kiếm tìm tự do, từ nàng xử nữ trong sáng như ngọc cho tới thân phận công cụ giải trí cho những gã đàn ông quyền lực…

Vẻ đẹp đài các mong manh của Kim Min Hee là vỏ bọc hoàn hảo che giấu nhân cách phức tạp bên trong nhân vật cô đảm nhận. Giống như nhân vật ấy là chiếc chìa khóa mở ra chiếc rương báu còn khóa kỹ trong The Handmaiden.

Trong tác phẩm mới nhất, Hotel by the River (2019), Kim Min Hee vào vai một phụ nữ bị người tình phản bội. Cô tới ở trọ trong một khách sạn ven sông và gặp gỡ Yong Hwan, một thi sĩ bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình sắp chết.

Bộ phim đồng thời là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Hong Sang Soo, bồi đắp cho mối quan hệ ăn ý giữa hai người với tư cách nhà làm phim và nàng thơ nghệ thuật.