Vì sao 'My Name' cũ kỹ vẫn trở thành phim ăn khách?

"My Name" của Han So Hee đi theo mô-típ báo thù quen thuộc, nội dung kịch bản cũ kỹ. Nhưng đây lại là yếu tố giúp bộ phim thu hút khán giả phương Tây.

Nối tiếp Squid Game, My Name tiếp tục nối dài thành công của Netflix với các sản phẩm đến từ châu Á trên toàn thế giới. Không được đánh giá quá cao nhưng series cũng có những yếu tố riêng để lên top đầu toàn cầu của Netflix.

Cái lợi của một mô-típ kịch bản cũ kỹ

Mặc dù đến từ Hàn Quốc, My Name lại mang màu sắc rất Tây. Câu chuyện về nhân vật nữ chính báo thù không còn là chuyện mới trên màn ảnh rộng cũng như màn ảnh nhỏ với hàng loạt cái tên nổi danh như Kill Bill, The Beguiled, Hard Candy, Monster… Điện ảnh Hàn cũng có Lady Vengeance và The Villainess.

Cốt truyện báo thù của My Name là mô-típ quá quen thuộc trong giới phim ảnh. Ảnh: Netflix.

Với My Name, nội dung này càng không mới, thậm chí biên kịch còn có phần lười biếng khi mang công thức chung của chủ đề này để viết ra một kịch bản nhàm chán, không có bất kỳ sự cố gắng nào để đột phá.

Tuy nhiên, đây chính là lý do My Name trở nên rất đại chúng, dễ xem và rất quốc tế.

Không có những nét diễn lên gân hay các tình tiết kéo dài để phim sướt mướt và uỷ mị đúng chất Hàn, My Name dứt khoát một cách bất ngờ trong lối dẫn truyện. Nội dung mỗi tập luôn vừa đủ, không thừa hay thiếu bất kỳ chi tiết nào được cài cắm nhằm mục đích mở ra phần sau hay giới thiệu một nhân vật khác có cơ hội được làm ngoại truyện.

Bộ phim là trường hợp cứ “đúng bài mà diễn” thì mọi chuyện sẽ ổn và có lượng người xem tốt như cách mà nhiều nhà sản xuất như tại Mỹ đã và đang áp dụng, điển hình là Marvel Studios.

Tại các nước phương Tây, khán giả có xu hướng yêu thích những câu chuyện mà họ luôn nghĩ khó có thể xảy ra hay chưa bao nhìn thấy ở châu Á, có thể nhắc đến thành công bất ngờ của Crazy Rich Asians. Nếu ở châu Á, câu chuyện theo mô-típ gái nghèo gặp hoàng tử bước vào hào môn, gia đình của nam chính giàu như thế cũng là chuyện quá quen thuộc, thì với người xem tại châu Âu và đặc biệt là Mỹ, đó là điều mà họ ít khi được thấy trước đây.

Kỹ năng diễn xuất của Han So Hee không có nhiều tiến bộ. Ảnh: Netflix.

Tại sao nhiều bộ phim đi vào huyền thoại tại Hàn Quốc nhưng chưa hề chiến thắng ở cả hai lĩnh vực thương mại lẫn nghệ thuật tại Mỹ, trong khi Parasite lại làm được?

Đó là vì người Mỹ luôn cho rằng Hàn Quốc giàu mạnh qua điện ảnh và các thương hiệu mà chính phủ xứ kim chi đang quảng bá, rằng họ là một quốc gia có các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, cuộc cách mạng Kpop mạnh mẽ hay những series truyền hình lãng mạn, dễ thương và sến sẩm.

Nhưng với Parasite, đó là lần hiếm hoi nước Mỹ nhận ra sự phân hoá giàu nghèo tại thủ đô hoa lệ Seoul lại điên rồ đến vậy. Dĩ nhiên để đạt được chiến thắng toàn diện vẫn phải nhờ vào tài năng của ê-kíp làm phim. Nếu để ý, Squid Game cũng có điểm chung khi mang một phần câu chuyện là sự phân tầng trong xã hội Hàn Quốc.

Một vài trường hợp khác là Shang-Chi - bộ phim mới nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, hoặc Raya and the Last Dragon được khán giả Mỹ yêu thích. Sự phân tranh trong gia đình hay sứ mệnh gia tộc, võ thuật uyển chuyển trong các bộ phim châu Á không còn là điều mới, nhưng khi màu sắc đó được đem vào phim Hollywood lại là một trải nghiệm rất khác với các mọt phim phương Tây.

Chính vì vậy, sự tò mò về hành trình trả thù kẻ giết cha của một cô gái trong băng đảng ở Hàn Quốc dễ dàng gây chú ý và lan rộng toàn cầu.

Nỗ lực tăng cân, tự đóng cảnh hành động của người đẹp 27 tuổi được đánh giá cao. Ảnh: Netflix.

Sức hút của vai phản diện

Bên cạnh đó, không biết vô tình hay cố ý, nhà sản xuất My Name đã chọn mỹ nhân “mặt đơ” Han So Hee vào vai nữ chính. Dù được xem là có nhiều cố gắng trong diễn xuất, đặc biệt là phần hành động, đánh đấm đẹp mắt, nhưng phần thể hiện trên gương mặt hay ánh mắt của cô vẫn không có nhiều cải thiện.

Thế nên, không lạ khi tình cảm lẫn sự yêu thích của khán giả dồn vào ông trùm do Park Hee Soon thủ vai. Đây là điều khá hiếm thấy trong phim Hàn khi đa phần đều chăm chút rất kỹ nhân vật chính mà thiếu đầu tư vào các vai thứ và vai phản diện ở phe đối lập.

Tuy nhiên trong phim Mỹ, đây lại là chuyện rất phổ biến. Có thể kể đến những tên phản diện mang tính biểu tượng được người xem yêu mến hơn cả vai diễn trung tâm, như Joker trong The Dark Knight, Voldemort trong series Harry Potter, Anton Chigurh trong No Country for Old Men, T- Bag trong loạt phim Prison Break, Loki trong The Avengers và Thor, Mildred Ratched trong One Flew Over the Cuckoo’s Nest…

Vai diễn phản diện của tài tử Park Hee Soon được yêu thích hơn cả nhân vật chính. Ảnh: Netflix.

Kẻ ác trong My Name rơi đúng vào điểm này khi khoác lên vẻ ngoài lịch lãm, cá tính với các tính toán nham hiểm đầy tinh tế. Màn diễn xuất thuyết phục của tài tử 51 tuổi cũng là điểm thu hút khán giả. Kết quả, My Name đúng "gu" Tây, thay vì chỉ gói gọn tại Hàn Quốc hay một số nước châu Á. Do đó, bộ phim có lượt xem cao là điều dễ hiểu.

Tổng hòa các yếu tố nói trên, My Name dường như đã đánh dấu một hướng đi khác của phim ảnh Hàn khi vươn mình ra thế giới. Bên cạnh những tác phẩm với ý tưởng độc đáo, các dạng phim mang tính đại chúng cũng cần phải được sản xuất liên tục để đáp ứng nhu cầu đại đa số người xem, đồng thời đủ sức cạnh tranh trên thị trường muôn màu muôn vẻ.