Vì sao Mourinho bị Tottenham sa thải?

Quyết định sa thải Jose Mourinho đến sau đúng 1 tháng từ thời điểm Totttenham bị đá văng khỏi Europa League theo kịch bản khó tin là thua 0-3 sau khi thắng 2-0 ở lượt đi.

Khi đưa Jose Mourinho về vào tháng 10/2019, chủ tịch Daniel Levy nhấn mạnh CLB đã có "một trong hai HLV hay nhất thế giới, bên cạnh Pep Guardiola".

Khi sa thải Mourinho, Levy nói: "Thật tiếc vì mọi chuyện không diễn ra đúng như dự tính".

Mourinho không đủ tốt với Tottenham

Nếu tiếp cận theo con số, Mourinho quá xứng đáng để bị Tottenham sa thải. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dẫn dắt Spurs trong 86 trận, nhưng chỉ giành trung bình 1,77 điểm, ít hơn hai HLV từng dẫn dắt Tottenham trước đó là Mauricio Pocchettino (1,84 điểm) và cả Andre Villas-Boas (1,91 điểm).

Tottenham sa thải Villas-Boas và Pochettino, những HLV có số điểm tốt nhất lịch sử đội bóng (nếu tính theo những HLV dẫn dắt trên 20 trận) đều bởi một lý do: Champions League. Villas-Boas chỉ đưa Tottenham về đích thứ 5 ở mùa giải Premier League 2012/13. Khi thi đấu không tốt ở nửa đầu mùa giải 2013/14, chiến lược gia này đã bị sa thải.

Thành tựu của Mourinho tại Tottenham là quá ít. Ảnh: Getty.

Pochettino đưa Tottenham vươn mình trong 5 năm khi giành lại vé Champions League, cạnh tranh cho ngôi vô địch Premier League, thậm chí lọt vào tới trận chung kết Champions League, song khi thi đấu tệ hại ở mùa ngay tiếp theo, nhà cầm quân người Argentina lập tức nối gót Villas-Boas.

Những tiêu chuẩn tại Tottenham đã được Villas-Boas và Pochettino nâng tầm trong 7 năm. Họ có một đội ngũ mạnh, với những ngôi sao lớn, và cả một sân vận động hoành tráng. Đứng trên cương vị chủ tịch, việc ông Levy đặt tham vọng Tottenham cạnh tranh chức vô địch Premier League và tiến ra châu Âu là hoàn toàn dễ hiểu.

Mourinho với bản CV hoành tráng trên lý thuyết cũng là HLV thích hợp để làm điều đó. Song Mourinho thất bại. Trong bộ phim Tottenham: All or Nothing (Tottenham: tất cả hoặc không có gì), Mourinho nhấn mạnh mục tiêu của Spurs ở mùa 2019/20 là Top 4. Tottenham thất bại khi chỉ về đích thứ 6.

Mùa này, Tottenham từng đứng đầu Premier League từ vòng 9 đến vòng 12, nhưng lập tức sa sút không thể cản lại. Trong 22 vòng từ đó tới giờ, Tottenham chỉ đứng trong Top 4 được 3 vòng. Vị trí phổ biến nhất của Spurs là thứ 8 (6 vòng). Họ chỉ thắng 7 trong số 21 trận này, thua tới 9.

Vào thời điểm sa thải Mourinho, Tottenham đang đứng thứ 7 với 5 điểm kém hơn đội đứng thứ 4 West Ham. Athletic mô tả Spurs lúc này "gần như không thể giành vé dự Champions League".

Với mọi mục tiêu Tottenham đặt ra, Mourinho đều không thể hoàn thành. Thật khó để tiếp tục tin tưởng vào một HLV như thế khi mọi chỉ báo, dấu hiệu đều cho thấy Tottenham đang thất bại.

Mourinho lạc lõng tại Tottenham

Con số 1,77 điểm/trận tại Tottenham là thành tích tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho, và đánh dấu quá trình đi xuống rõ ràng của "Người đặc biệt".

Đầu mùa, Mourinho từng chiếm được niềm tin yêu của những CĐV Tottenham. Những cuộc phỏng vấn với CĐV Spurs có kết quả trái ngược so với thời gian Mourinho mới nhậm chức. Những CĐV đã chuyển từ "tôi thất vọng", "rất hoài nghi" hay "không thể như vậy được" sang "hài lòng", "có niềm tin vào tương lai" và cả "yêu Mourinho".

Harry Kane và nhiều cầu thủ khác của Tottenham không hài lòng với công thức huấn luyện của Mourinho. Ảnh: Getty.

Song khi thành tích của Tottenham đi xuống, những phản ứng trái ngược lại quay trở lại. Athletic tin rằng Tottenham sa thải Mourinho để tránh việc các CĐV trở lại sân và mang theo những băng rôn chỉ trích "Người đặc biệt".

Athletic cũng tin Mourinho còn không được lòng phần lớn nhân sự tại Tottenham. BLĐ Spurs được cho là không hài lòng vì Mourinho thường xuyên công khai chỉ trích các học trò. Tuyên bố "HLV vẫn vậy, nhưng cầu thủ thì khác" sau khi Tottenham bị Newcastle cầm hòa là một trong những tuyên bố như vậy.

Không chỉ đánh mất giá trị về niềm tin và hình ảnh, điểm mạnh nhất của Mourinho là chuyên môn cũng bị đặt dấu hỏi. Mùa này, Mourinho từng nhấn mạnh phương pháp huấn luyện của ông là "có một không hai". Song theo tìm hiểu của Athletic, các cầu thủ Tottenham không nghĩ vậy.

Một số cầu thủ tấn công của Tottenham cảm giác các bài tập của Mourinho chú trọng quá nhiều vào khâu phòng ngự, hay cụ thể là vào việc "không được mắc sai lầm", thay vì tự tạo các bài vở tấn công đa dạng. Nhiều cầu thủ còn tiết lộ họ vẫn chơi tấn công theo công thức dưới thời Pochettino.

Một vài nguồn tin khác còn nhấn mạnh Mourinho chẳng đưa ra bài tập nào về tấn công ngoài việc bảo đưa bóng cho Harry Kane và Son Heung-min, bộ đôi mang về 50 bàn cho Spurs ở mùa giải này.

Mọi thứ còn đi xa hơn với Mourinho khi ngôi sao số một của Tottenham, Harry Kane, nghĩ đến việc rời khỏi London để tìm kiếm vinh quang.

Hai trong số những điểm đến tiềm năng mà Kane được cho là mong muốn là PSG, nơi có ông thầy cũ Pochettino mà anh hết mực yêu quý, và Manchester United, nơi sa thải Mourinho trước Tottenham. Kane đã 28 tuổi và không thể hài lòng với một CLB chỉ có thể giành được Carabao Cup.

Chưa tới mức tạo ra bầu không khí độc hại với những ngôi sao sẵn sàng lật ghế mình như ở Chelsea hay Manchester United, song Mourinho rõ ràng đã tạo ra quá nhiều biến cố ở Tottenham vốn ôn hòa. Sa thải vì vậy là điều khó tránh khỏi.

Công bằng thì cũng thật buồn cho Mourinho. Chỉ một tuần nữa, Tottenham sẽ đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong 13 năm khi gặp Man City ở chung kết Carabao Cup. Trợ lý Ryan Mason chắc chắn khó đủ tài lực để đưa Tottenham đấu với Man City của Pep Guardiola.

Song nhìn nhận như thế cũng để thấy Mourinho đã tạo ra nhiều rắc rối cho Tottenham như thế nào. Họ không cần ông để đấu trận chung kết Carabao Cup. Giọt nước có lẽ đã tràn khỏi ly từ rất lâu.