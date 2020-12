Vì sao Mourinho bay cao cùng Tottenham?

Thành công tại Tottenham là câu chuyện về sự thay đổi bộ nhận diện, tư duy của đội bóng thành London và chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Hơn một năm đã trôi qua từ ngày Mourinho nhậm chức HLV trưởng Tottenham, đại diện thành London có những thay đổi rõ nét về bộ nhận diện cũng như thành tích tại Premier League.

Từ vị trí thứ 14 sau trận cuối cùng của triều đại Mauricio Pochettino mùa trước, Mourinho giờ đưa Tottenham đứng đầu bảng Premier League. Từ vị thế của đội bóng khiến người hâm mộ trung lập băn khoăn đâu là bản sắc thực sự, Tottenham giờ trở thành đội bóng của Mourinho trên mọi phương diện, từ lối chơi đến sự dũng cảm, gan dạ, thậm chí tiểu xảo của từng cầu thủ.

Đâu là bí quyết sau cuộc lột xác đó?

Tottenham của Mourinho đang đứng đầu Premier League. Ảnh: Getty.

Đội quân của Mourinho

"Có một vấn đề ở đây là các cậu - những chàng trai tốt (good guys - PV), nhưng tập hợp của toàn những chàng trai tốt thì sẽ chẳng vô địch được gì cả. Các cậu phải trở thành những gã khốn. Nhớ lấy".

Đây là những gì Jose Mourinho nói với các cầu thủ Tottenham trong những ngày đầu tiên tới nhậm chức và được ghi lại trong bộ phim tài liệu "All or Nothing" (Tất cả hoặc không gì cả). Spurs khi ấy trải qua quãng thời gian thảm họa cùng Pochettino với thắng 3 sau 12 trận kể từ đầu mùa. Tại Champions League, họ thua Bayern Munich 2-7 ngay trên sân nhà.

Báo chí Anh khi ấy tin Tottenham đã đi đến cuối chu kỳ với Pochettino. Họ đã có thể vượt ngưỡng với chức vô địch Champions League, nhưng thất bại trước Liverpool khiến các cầu thủ hoài nghi. 5 năm được coi là thành công của Pochettino tại Tottenham thực tế là nửa thập niên Spurs trắng tay.

Mourinho đang xây dựng được Tottenham đúng theo triết lý của chính mình. Ảnh: Getty.

Jose Mourinho lập tức nhận thức được vấn đề. Ông nhấn mạnh với các cầu thủ. Họ không được phép hiền lành và chơi bóng với tinh thần hiệp sĩ kiểu Anh quốc nữa. Tottenham cần rắn mặt, tiểu xảo, sẵn sàng chơi xấu để có chiến thắng sau cùng. Sự thực dụng đến tàn nhẫn là điều Mourinho hướng tới ở CLB mới.

Một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của Mourinho mùa trước đến theo cách này. Đối đầu với Man City ở vòng 25, Tottenham lúc này mất Harry Kane vì chấn thương. Spurs trải qua hiệp một bị Man City áp đảo hoàn toàn và may mắn thoát thua khi Hugo Lloris đẩy được cú đá phạt đền của Guendogan.

Khi hiệp một kết thúc, Mourinho đi nhanh vào phòng thay đồ trước khi vỗ mạnh lên chiếc bảng chiến thuật và hét lên với cầu thủ: "Các cậu phải trở thành những gã khốn. Nhìn đi, Zinchenko và Walker đều nhận thẻ vàng. Hãy gây chiến, tấn công, buộc họ phải mắc sai lầm. Hãy ra sân, trở thành những gã khốn và chiến thắng".

Zinchenko nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu trong hiệp 2 sau khi phạm lỗi với Lo Celso. Tottenham thắng 2-0 trận này dù không có Kane. Hình bóng về đội quân của Mourinho dần hiện lên trong đội hình của "Gà trống".

Sang tới mùa giải này, quá trình chuyển hóa Tottenham của Mourinho càng trở nên thành công hơn. Ông mạnh tay loại bỏ nhân tố có tiềm năng, nhưng thiếu sự ổn định và ý chí vươn lên là Dele Alli.

Ở chiều ngược lại, Mourinho mang về Pierre-Hojberg từ Southampton, người từng là học trò của Pep Guardiola tại Bayern Munich nhưng có sự máu chiến ở khu vực giữa sân để hoàn tất tuyến giữa cơ bắp cùng với Ndombele và Sissoko. Matt Doherty, người được Mourinho nhận định là hậu vệ phải "hung hãn" nhất Premier League cũng được đưa về từ Wolverhampton.

Reiguilon hay Gareth Bale chất lượng như thế nào có lẽ không cần nói lại, song rõ ràng sự chuyển biến về bộ nhận diện trong tư duy của Tottenham là điều đáng bàn nhất ở đội bóng của Mourinho.

Tư tưởng "trở thành những gã khốn" len lỏi vào từng cầu thủ Tottenham lúc này. Các cầu thủ không muốn chơi thứ bóng đá hoa mỹ nhưng dễ bị bắt nạt và sụp đổ như dưới thời Pochettino. Tottenham mùa này của Mourinho đã ghi 4 bàn vào lưới Arsenal và Man City (đều thắng 2-0) sau 5 cú đá trúng đích với thế trận kiểm soát bóng chỉ bằng một nửa đối thủ.

"Họ có thể kiểm soát bóng, thậm chí mang luôn quả bóng về nhà, nhưng 3 điểm thì phải để lại đây", Mourinho nói với BT Sports. Khi gặp MU, Erik Lamela khích tướng thành công Anthony Martial để câu thẻ đỏ, và Spurs đè bẹp "Quỷ đỏ" 6-1 sau khi bị dẫn trước ngay ở phút thứ 2.

Tottenham của Mourinho giờ không lấn cấn giữa tấn công hay phòng ngự, giữa chơi bóng hay đá bóng nữa. Thứ họ muốn là chiến thắng.

Sự thay đổi của Mourinho

Thành công của Mourinho tới lúc này tại Tottenham là điều Manchester United chưa từng đạt được trong thời gian "Người đặc biệt" ngồi lên ghế nóng. Trong hơn 2 năm dẫn dắt MU, Mourinho luôn gặp những vấn đề khác nhau tại sân Old Trafford, từ phòng thay đồ đến sự thiếu ủng hộ của truyền thông và những nhân vật có tầm ảnh hưởng tại sân Old Trafford.

Sir Bobby Charlton không ít hơn hai lần bày tỏ bản thân không thích Mourinho trở thành HLV trưởng MU. Trong suốt 2 năm tại Manchester, Mourinho chỉ ở khách sạn. Ông vẫn quay lại London để ở cùng gia đình mỗi khi rảnh.

Mourinho đang hạnh phúc tại Tottenham. Ảnh: Daily Mail.

Jose Mourinho có mối quan hệ thiếu mặn mà với Paul Pogba hay xung đột trong công tác chuyển nhượng với Phó chủ tịch Ed Woodward. Mourinho luôn giận dữ và chưa bao giờ thuộc về thành phố Manchester.

Tottenham thì khác. Spurs là CLB của thành phố London và Mourinho không mất quá nhiều thời gian để di chuyển giữa nhà và trung tâm huấn luyện của đội bóng. Tottenham cũng không có những huyền thoại giàu tầm ảnh hưởng như Bobby Charlton hay ngoa ngôn trên sóng truyền hình như Gary Neville, Paul Scholes để gây áp lực tới công việc của ông.

Mourinho cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy, điều ông không bao giờ có tại MU của nhà Glazers. Những nhân vật tỏ ý phản đối Mourinho trong phòng thay đồ như Danny Rose, Dele Ali đều đã và sắp phải rời CLB theo cách êm thấm, khác hoàn toàn trường hợp của Pogba.

Sau hơn một năm, Mourinho đang dần chiếm lấy niềm tin và tình yêu của những CĐV Tottenham. Những cuộc phỏng vấn với CĐV Spurs trong mùa giải này trên các phương tiện truyền thông Anh có kết quả trái ngược so với thời gian Mourinho mới nhậm chức. Những CĐV đã chuyển từ "tôi thất vọng", "rất hoài nghi" hay "không thể như vậy được" sang "hài lòng", "có niềm tin vào tương lai" và cả "yêu Mourinho".

Bản thân Mourinho cũng có những chuyển biến lớn trong việc tiếp cận với các cầu thủ. Tháng 2/2020, Mourinho lập một tài khoản mạng xã hội và từ tháng 7, tức thời điểm mùa giải 2019/20 sắp kết thúc, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bắt đầu chia sẻ và tương tác liên tục với chính những cậu học trò.

Phong cách tiếp cận kiểu này của Mourinho giúp ông gần gũi hơn với các cầu thủ và xóa nhòa đi khoảng cách và cả những định kiến nhắm vào mình. Dele Ali, cầu thủ được cho là sẽ phải rời Tottenham, mới đây đăng bức ảnh lên mạng xã hội để quảng cáo cho nhãn hàng với nội dung "Ai muốn thi đấu nào?".

"Cậu đấy", chính Mourinho bình luận ở dưới kèm biểu tượng kiểu mặt cười của giới trẻ. Trong chốc lát, nhiều người thực sự phải hoài nghi có đúng Mourinho đang có hiềm khích với Dele Alli, hay đó đơn giản chỉ là vấn đề chuyên môn như cách "Người đặc biệt" luôn khẳng định.

Sự tiếp xúc trên mạng xã hội của Mourinho với các cầu thủ đang là điểm nhấn trong thời gian ông cầm quân tại Tottenham. Thay vì tạo khoảng cách với truyền thông và những CĐV, Mourinho sẵn sàng đón nhận tất cả thông qua tài khoản mạng xã hội.

Nếu nhìn lại sự nghiệp của Mourinho, chúng ta sẽ thấy ông có những thất bại đau đớn tại Real Madrid và Manchester United, những CLB giàu truyền thống, luôn muốn bản thân ở thế bề trên, định hình được phong cách thi đấu và buộc HLV phải đi theo con đường ấy.

Ngược lại, Mourinho thành công ở Porto, Chelsea và Inter Milan, những CLB không câu nệ cách thức chiến thắng, đang trong tình trạng yếm thế, không sở hữu bề dày truyền thống truyền thống để gò HLV vào khuôn khổ (Chelsea) hay vốn là CLB có truyền thống đá phòng ngự (Inter Milan).

Spurs không có truyền thống hào hùng cùng đội ngũ huyền thoại tối ngày lên truyền hình chỉ trích CLB cũ như MU, và cũng không sở hữu hệ giá trị hoàng gia như Real. Tottenham lúc này thuộc tệp của Porto, Chelsea hay Inter, những đội bóng mời Mourinho về để vô địch, chứ không phải điều khiển ông như Real hay MU.

Chủ tịch Daniel Levy luôn coi Mourinho là một trong hai HLV hay nhất thế giới. Ông không đặt nặng việc Tottenham phải chơi đẹp và để Mourinho được toàn quyền quyết định trong việc xây dựng đội bóng.

Rõ ràng, "Người đặc biệt" đang làm tốt khi được tin tưởng, trao đúng quyền lực và ở trong một môi trường thích hợp như ở Tottenham.

Phong độ hủy diệt của Harry Kane hay Son Heung-min lúc này đến từ sự ổn định đó của Mourinho. Chưa biết mùa giải này của Tottenham sẽ đi được đến đâu, nhưng châu Âu đang dần đón chào sự trở lại của Mourinho vào chính thời điểm tất thảy đều nghĩ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã hết thời.