Vì sao mọi phụ nữ hẹn hò với Harry Styles đều bị căm ghét

Nhiều người hâm mộ hình thành mối quan hệ độc hại với thần tượng. Họ không chỉ muốn quyết định sự nghiệp, mà còn can dự vào chuyện đời tư của ngôi sao mình yêu thích.

Harry Styles được cho đang hẹn hò với người mẫu Emily Ratajkowski. Ảnh: Glamour.

Tạp chí Rolling Stone từng tuyên bố Harry Styles là người đàn ông được khao khát nhất thế giới. Còn Glamour nói rằng "một tỷ lệ khá lớn của dân số thế giới" muốn được hẹn hò với Harry Styles.

Thế nhưng, với chàng ca sĩ sinh năm 1994, sự khao khát và yêu thích đó không giúp chuyện tình yêu của anh trở nên dễ dàng hơn, nếu không muốn nói là hoàn toàn ngược lại.

Khi đoạn clip ghi cảnh Styles hôn người mẫu Emily Ratajkowski (EmRata) hồi cuối tuần qua lan truyền trên mạng, người hâm mộ đã nhanh chóng đăng bài lên Twitter để thể hiện họ sốc và tuyệt vọng đến mức độ nào.

Nhiều người đã dự đoán tình cảnh của EmRata rồi cũng sẽ tương tự Olivia Wilde, người yêu cũ của Styles. "EmRata, tôi rất xin lỗi vì những lời đả kích mà bạn sẽ sớm nhận được từ các anh hùng bàn phím", một người dùng bình luận.

Ảo tưởng của người hâm mộ

Theo nhà báo bình luận Lucy Morgan, hầu hết người hâm mộ của Harry Styles đã hình thành một số dạng "parasocial relationship" (mối quan hệ một chiều) với nam ca sĩ, nghĩa là fan đầu tư rất nhiều năng lượng và sự chú ý vào âm nhạc, phong cách và các mối quan hệ của Styles, trong khi thần tượng không biết đến sự tồn tại của họ dưới tư cách cá nhân.

"Mối quan hệ một chiều này dẫn đến việc người hâm mộ cố gắng khẳng định sức ảnh hưởng đối với các quyết định lãng mạn của Styles, thường thể hiện ở việc lạm dụng phụ nữ một cách sâu sắc đối với người yêu của nam ca sĩ, hoặc thậm chí theo nghĩa đen là bất kỳ cô gái nào anh ấy gặp gỡ".

Mối tình của Harry Styles với Olivia Wilde từng bị fan kịch liệt phản đối. Ảnh: GC.

Hannah Beckett-Pratt, nhà trị liệu tâm lý và chủ sở hữu của Wellspace Counseling, lưu ý rằng các mối quan hệ một chiều thường phát triển ở tuổi thiếu niên.

"Đối với nhiều người hâm mộ, họ nhớ đến Styles từ một chàng trai dễ thương đáng yêu tại The X Factor, rồi dần dần có sản phẩm lên bảng xếp hạng, ngày càng trở nên nổi tiếng cho đến việc biến hóa với chiếc váy Gucci trên trang bìa của tạp chí Vogue. Tất cả tạo ra cảm giác rằng chúng tôi - những người hâm mộ - là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của anh ấy".

Trong Everything I Need I Get from You: How Fangirls Created the Internet as We Know It, Kaitlyn Tiffany phân tích thành công đột phá của One Direction và viết: "Nhiều người hâm mộ là những cô gái trẻ, đã đưa One Direction từ thất bại trong chương trình thực tế đến thành công trong thị trường âm nhạc. Cam kết của một số người hâm mộ biến thành lời đe dọa bạo lực đến bạn gái của các thành viên ban nhạc - một dấu hiệu ban đầu cho thấy sự tham gia lành mạnh của fan có thể trở nên độc hại. Dần dần họ cảm giác mình có quyền bình luận về những vấn đề hoàn toàn cá nhân của thần tượng".

Fan muốn lựa người yêu cho idol

Khi One Direction tuyên bố tan rã vào năm 2016, Harry Styles đã thừa hưởng một lượng lớn Directioners, giống như cách mà fan của NSYNC và Take That đã thúc đẩy sự nghiệp cho Justin Timberlake và Robbie Williams.

Những người hâm mộ này đã đưa Styles đến một mức độ nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng: đóng vai chính trong bộ phim kinh dị được mong đợi nhất năm 2022 (Don't Worry Darling), có dòng sản phẩm làm đẹp của riêng mình (Pleasing).

Và sau những đóng góp đó, nhiều người nghĩ rằng họ cũng có quyền trong việc lựa chọn người yêu cho thần tượng.

Nhiều fan cho rằng mình có quyền xen vào cuộc sống đời tư của nghệ sĩ. Ảnh: The New York Times.

Theo tiến sĩ Louie Dean Valencia, người đang giảng dạy khóa học đại học đầu tiên trên thế giới về các sáng tác của Harry Styles, nhiều người hâm mộ nghĩ rằng sự can dự vô lối của họ đang giúp ích cho ngôi sao mình yêu thích.

Đó là lý do những nhóm fan như Haylors hay Larries ra đời với mục đích kêu gọi Styles quay lại với Taylor Swift hoặc hẹn hò với Louis Tomlinson.

Tiến sĩ Valencia giải thích rằng nhiều người hâm mộ nhận ra cả Styles và Swift đều phát triển kể từ khi họ hẹn hò vào năm 2013. Về phía Larry, nơi fan tin rằng Styles và Tomlinson đã/đang yêu thầm nhau, mọi hành động nhỏ của cả hai như nhìn nhau trên sân khấu, tương tác trên mạng xã hội cũng có thể trở thành "tín hiệu".

Đối với những người nhiệt thành tin tưởng vào #Haylor hoặc #Larries, không ai, kể cả Olivia Wilde hay thậm chí EmRata, sẽ đủ tốt để xứng đáng nhận được sự quan tâm của Styles.

"Một bộ phận trong cộng đồng hâm mộ sẽ luôn từ chối Olivia, đơn giản là vì họ sẽ không chấp nhận bất kỳ ai mà mình đánh giá là không phù hợp, không hoàn hảo với Styles", tiến sĩ Valencia giải thích.