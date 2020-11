Vì sao Miley Cyrus hay thè lưỡi khi chụp ảnh?

Mối quan hệ với anh trai cùng cha khác mẹ: Phần lớn người hâm mộ chỉ biết cô em gái của Miley Cyrus là Noah Cyrus. Tuy nhiên, giọng ca Party in the U.S.A. có người anh trai khá thân thiết là Trace Cyrus. Anh từng nổi tiếng với ca khúc Shake It khi hoạt động trong ban nhạc Metro Station. Hiện tại Trace làm nghề với tư cách ca sĩ solo và thường ủng hộ em gái trong những dịp quan trọng. Ảnh: Getty.