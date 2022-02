Vì sao Messi đá hỏng phạt đền trước Real Madrid?

Thói quen đá penalty về một hướng và cách sút không hiểm khiến Lionel Messi suýt trở thành tội đồ của Paris Saint-Germain trong trận đấu với Real Madrid.

Sau trận đấu giữa PSG và Real Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League mùa này, người hâm mộ gần như phải thừa nhận sút phạt đền tiếp tục là nhược điểm lớn trong sự nghiệp của Messi. Cầu thủ giành 7 Quả bóng vàng thường gặp vấn đề mỗi khi đối mặt các thủ môn trên chấm 11 m.

Trong sự nghiệp của mình, Messi có 30 lần đá hỏng phạt đền. Ảnh: Reuters.

Messi bị Courtois bắt bài

Sau trận, Thibaut Courtois nói anh đã nghiên cứu nhiều về các quả phạt đền của Messi trước đó. Bốn trong 5 lần thực hiện phạt đền gần nhất trước khi gặp Real Madrid, Messi đều sút về phía bên phải khung thành theo hướng của mình (thống kê từ Statbomb). Lần còn lại chân sút sinh năm 1987 sút vào chính giữa khung thành.

Ở trận đấu vừa qua trên sân Parc des Princes, chất lượng cú sút phạt đền của Messi là quá tệ. Leo không chỉ sút về bên phải giống như những lần trước, mà lực đá penalty của anh cũng là quá nhẹ.

"Trong những trận đấu có tính chất quan trọng như ở Champions League, tôi có nhiều thứ phải làm với tư cách thủ môn. Tôi đã nghiên cứu những cú đá phạt đền của Messi", Courtois tiết lộ. "Tôi từng cản phá thành công penalty của cậu ấy. Tất nhiên là cũng có chút may mắn (khi cản phá thành công phạt đền của Messi - PV)".

Đồ họa về 5 lần thực hiện phạt đền gần nhất của Messi trước trận gặp Real Madrid ở Champions League 2021/22. Ảnh: Statbomb.

Nếu Messi tung cú đá mạnh và hiểm hơn về phía phải khung thành, anh có thể đã ghi bàn. Ở cự ly 11 m, các thủ môn vẫn thường bất lực dù có đoán đúng hướng sút của đối phương. Đó là lý do Courtois thừa nhận tính chất "may mắn" trong pha cản phá thành công ở trận đấu với PSG.

Messi trở thành cầu thủ sút hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử Champions League, cùng với Thierry Henry. Trong 23 quả phạt đền được giao trọng trách ở Champions League, Messi sút hỏng 5 lần.

Đây cũng là hiệu suất sút phạt đền tệ nhất mà cầu thủ có được kể từ mùa 2003/04 (thời điểm Opta bắt đầu thống kê dữ liệu). Tính trên mọi đấu trường, Messi đá hỏng 30 quả phạt đền kể từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ.

Việc mũi nhọn của PSG sút phạt đền kém xuất phát phần nhiều phương pháp đá penalty thiếu ổn định của cầu thủ. Điều đó có thể xuất phát từ tâm lý bất an của Leo trên chấm 11 m.

Messi tiếp tục sút bóng về phía phải khung thành (theo hướng của anh), điều thủ môn Courtois dường như đã tính toán trước. Ảnh: Reuters.

Sự thiếu ổn định về cách đá

Trong cuốn sách, "Twelve Yards: The Art & Pscyhology of the Perfect Penalty", tác giả Ben Lyttleton lý giải nếu nhìn vào các lần đá phạt đền của Messi trong quá khứ, người ta có thể thấy siêu sao người Argentina không có cách đá ổn định qua thời gian.

"Lúc Messi sút theo kiểu này, lúc anh ta sút theo kiểu khác", Lyttleton phân tích. "Có lúc Messi sút mà không thèm nhìn cách thủ môn di chuyển, sau đó anh ta lại đổi cách sút chủ động đánh lừa thủ môn trước".

Bóng đá đỉnh cao vài năm trở lại đây ghi nhận trường hợp nhiều cầu thủ chủ động làm động tác giả (tất nhiên không phạm luật của FIFA) để đánh lừa thủ môn trên chấm 11 m.

Jorginho hay Bruno Fernandes nổi tiếng với cách nhảy chân sáo, khiến thủ môn không biết đối phương sẽ sút về hướng nào. Mario Balotelli từng lập kỷ lục khi thực hiện thành công 17 cú sút phạt đền liên tiếp ở tuổi 22. Chân sút người Italy chỉ thực hiện đúng một phương pháp sút phạt đền trong sự nghiệp, đó là bước chậm rãi khi lấy đà, chờ thủ môn đổ người trước rồi mới thực hiện quả đá.

Ở khoảng cách 11 m, phần lớn thủ môn đều đổ người trước để hy vọng cản cú đá đối thủ. Nếu các thủ môn không đổ người trước, họ chỉ giúp "Super Mario" dễ dàng ghi bàn hơn vì khung thành quá rộng.

Ở tình huống đá penalty của Messi trước Real Madrid, siêu sao người Argentina không có động tác chạy đà để đánh lừa Courtois. Nếu không muốn đánh lừa thủ môn, các chân sút cần thực hiện lực sút thật mạnh hoặc đưa bóng vào góc hiểm. Messi cũng không có điều này.

Cách sút bóng của Messi trên chấm 11 m cũng không mạnh, khi anh thường đặt lòng thay vì sút bằng mu như Cristiano Ronaldo, chuyên gia đá penalty khác. Khi nhìn vào 5 lần đá phạt đền gần nhất của Messi trước trận gặp Real Madrid, người ta có thể dễ dàng nhận ra góc đá và cách sút của Leo đều không hiểm.

Messi thường dùng đặt lòng khi thực hiện các quả đá phạt đền trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

"Bí quyết sút penalty tốt đến từ sự chuẩn bị", tác giả Lyttleton cho biết. "Nếu bạn chuẩn bị thực hiện phạt đền hay thường xuyên được giao trọng trách đá penalty ở đội bóng, bạn cần chiến lược và phương pháp đá nhất quán".

David Preece, cựu thủ môn của Sunderland và giờ đang làm công tác huấn luyện, nói ở bóng đá đỉnh cao ngày nay, các thủ môn có đủ dữ liệu và băng hình để nghiên cứu chi tiết thói quen sút phạt đền của bất kỳ cầu thủ nào.

Ở trường hợp của Messi trong trận đấu với Real Madrid, anh phải đối mặt với Courtois, thủ môn có chiều cao và sải tay tốt. Siêu sao người Argentina dường như chủ quan hoặc có sự chuẩn bị không tốt.

Xét về tổng thể, Messi không hề có trận đấu tồi trước "Los Blancos" rạng sáng 16/2 (giờ Hà Nội). Trong vai trò tiền đạo lùi, siêu sao người Argentina để lại dấu ấn trong cách vận hành của PSG

Tuy nhiên, ở trận đấu quan trọng như trước Real Madrid, việc Leo đá hỏng phạt đền có thể tạo ra nhiều hệ lụy. May cho chân sút 34 tuổi là PSG cuối cùng vẫn thắng nhờ pha lập công của Kylian Mbappe. Messi rõ ràng cần cải thiện khả năng đá penalty nếu không muốn ôm hận trong tương lai.