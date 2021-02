Vì sao Lưu Diệc Phi bị chế giễu ngoại hình?

Dù tăng hay giảm cân, không ít nữ nghệ sĩ Hoa ngữ vẫn phải nhận những bình luận chê bai từ dân mạng.

Ngày 31/1, trang Toutiao đưa tin thân hình Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ video quảng cáo trang phục mới của nữ diễn viên.

Người đẹp Hoa Mộc Lan để lộ vóc dáng kém thon gọn, vòng 2 thiếu săn chắc, phần lưng và bắp tay không mảnh mai như những bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Ngoại hình thừa cân khiến cô nhận về vô số lời chê bai "đánh mất khí chất của thương hiệu thời trang cao cấp", so với những người đại diện tiền nhiệm, điển hình là Phạm Băng Băng.

Lưu Diệc Phi bị soi mói đến từng khuyết điểm

"Hiếm có nghệ sĩ nào tên tuổi xuất hiện với tần suất dày đặc trên mặt báo liên quan đến ngoại hình như Lưu Diệc Phi. Và cũng hiếm có nghệ sĩ nào được công chúng quan tâm đến ngoại hình như Lưu Diệc Phi. Một thay đổi nhỏ cũng có thể gây xôn xao dư luận", Sina bình luận.

Trong khi đó, Ifeng nhận xét: "Lưu Diệc Phi không có gì ngoài nhan sắc. Cô là mỹ nhân thành nhờ nhan sắc, bại cũng vì nhan sắc".

Bước chân vào giới giải trí từ năm 15 tuổi, ấn tượng sâu đậm nhất của Lưu Diệc Phi trong mắt khán giả đó là khí chất và nhan sắc tựa tiên tử, xứng danh tượng đài của showbiz Hoa ngữ. 19 năm qua, cô được khán giả yêu mến gọi "thần tiên tỷ tỷ". Trong các bảng bình chọn nữ thần của ngành giải trí, Lưu Diệc Phi không bao giờ vắng mặt, luôn giành thứ hạng cao.

Lưu Diệc Phi là nạn nhân của vấn nạn miệt thị ngoại hình. Ảnh: Sohu.

Năm này qua tháng nọ, các bộ ảnh xưa cũ, những khoảnh khắc đời thường hay chùm ảnh tham dự sự kiện của mỹ nhân Thần điêu đại hiệp vẫn thu hút một số lượng lớn khán giả chiêm ngưỡng, tán thưởng và giúp tên tuổi của Lưu Diệc Phi trở nên "bất biến" trong showbiz, chỉ cần xuất hiện thì sẽ trở thành chủ đề hot.

Tuy nhiên, câu chuyện đã đổi khác khi Lưu Diệc Phi bước vào tuổi ngoài 30. Những hình ảnh mỹ miều thời xuân sắc trở thành thước đo phán xét, bình phẩm khiếm nhã từ khán giả về thân hình của nữ diễn viên.

Theo Toutiao, bước sang tuổi 34, Lưu Diệc Phi gặp vấn đề với cân nặng, đặc biệt là lượng mỡ thừa trong cơ thể đang "tấn công" các phần tay, lưng, bụng.

Khán giả bày tỏ người đẹp sinh năm 1987 không còn giữ được phong độ như xưa. Không chỉ sự nghiệp đi xuống, nhan sắc của Lưu Diệc Phi cũng bị nhiều ngôi sao nữ khác lấn át khi xuất hiện trong cùng khung hình vì không thể điều chỉnh được cân nặng.

Tháng 1/2020, tại Đêm trao giải Weibo, sao nữ họ Lưu khiến khán giả ngỡ ngàng vì thua thiệt nhan sắc thấy rõ so với Dương Mịch, Angelababy, Đồng Lệ Á. Cô bị nhận xét "mặt to gấp đôi, ngoại hình thô kệch" so với ba mỹ nhân còn lại trong showbiz.

"Trong số những biểu tượng nhan sắc của showbiz, Lưu Diệc Phi là người xuống cấp nhanh nhất và lên xuống thất thường nhất", một khán giả bình luận trên Toutiao.

Nữ diễn viên chia sẻ cô là người dễ tăng cân. Đặc biệt khi không tham gia đóng phim, Lưu Diệc Phi thường thả lỏng cơ thể, đi du lịch và thưởng thức các món ăn ngon.Việc tăng cân mất kiểm soát, khiến cô bị chỉ trích nặng nề vì không có vóc dáng "mình hạc xương mai" như đồng nghiệp.

Ngoài ra, cô còn nhiều lần bị công chúng chê bai về nụ cười hở lợi, vốn là điểm yếu chết người của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Ảnh: Sina.

Không chỉ khán giả Trung Quốc, dân mạng quốc tế cũng chỉ trích nữ diễn viên. Cô bị body shaming bằng những từ ngữ khó nghe. Họ gọi cô "giống đàn ông", chế giễu vóc dáng đầy đặn hoặc nụ cười kém xinh. Cách đây không lâu, Lưu Diệc Phi cũng bị tố thường xuyên sử dụng photoshop để giúp nhan sắc lung linh hơn.

Chia sẻ với tạp chí Sina, người đẹp sinh năm 1987 cho biết cô đọc tất cả bình luận từng chê bai thân hình, chế giễu cân nặng của mình trên mạng Internet. "Tôi không biết vì sao mọi người chỉ quan tâm đến thân hình của tôi. Nói thật trong đại gia đình, tôi là người xấu. Bà ngoại, dì, mẹ và cả chị họ đều có nhan sắc nổi trội hơn tôi, nên đâu có gì đáng lưu tâm hay bàn tán", Lưu Diệc Phi trải lòng.

"Quá gầy, quá béo, quá cơ bắp, quá mảnh mai"

Ngành công nghiệp giải trí đặc biệt chú trọng đến hình ảnh, từ lâu ngoại hình của các sao nữ trở thành chủ đề đàm tiếu quen thuộc với công chúng. Từng chi tiết dù nhỏ nhất trên trên cơ thể, cũng có thể bị đem ra soi xét với lý do không hợp mắt.

"Quá gầy, quá béo, quá cơ bắp, quá mảnh mai", là những vấn đề về vóc dáng bị xoáy sâu trong showbiz. Những minh tinh vốn đã xinh đẹp, thần thái cuốn hút hơn người nhưng vẫn liên tục bị soi mói vẻ ngoài. Mặc dù nạn nhân có lên tiếng phản đối body shaming (miệt thị ngoại hình), tật xấu của đám đông vẫn không dừng lại.

"Kỳ vọng quá lớn về sắc đẹp từ công chúng, đẩy các nữ nghệ sĩ vào thế luôn phải tự làm khó bản thân", Sina bình luận.

Cuối tháng 8/2020, truyền thông Trung Quốc đăng tải loạt ảnh nữ diễn viên Củng Lợi tại Pháp. Ngay lập tức, từ khóa "Củng Lợi tăng cân mất kiểm soát", "Vóc dáng thừa cân, tròn trịa của Củng Lợi" là chủ đề được tìm kiếm và thu hút sự chú ý trên các trang mạng xã hội hàng đầu Trung Quốc.

Phạm Băng Băng là trường hợp khổ sở vì ngoại hình dễ tăng cân. Vóc dáng đầy đặn nhiều lần khiến cô vướng tin mang thai. "Nếu theo tin đồn có lẽ bây giờ tôi đã đẻ được một đội bóng đá hẳn hoi", cô nói với cánh phóng viên.

Hình ảnh đứng trên trứng không vỡ của Angelababy gây bàn tán trong dư luận. Ảnh: Sina.

Trên sóng livestream, nữ diễn viên Lâm Duẫn chia sẻ quan điểm gây tranh cãi. "Nếu bạn nặng trên 50 kg đã bị xem là mập. Thật khó xử khi rơi vào cảnh bạn diễn nam bế không nổi trong lúc quay phim", cô nói.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì cho biết bản thân rất khắt khe trong việc giữ gìn vóc dáng và không bao giờ để thể trọng cơ thể vượt quá 50 kg.

Sohu cho biết tình trạng của Lâm Duẫn cũng chính là tình trạng chung của các nữ nghệ sĩ hiện nay. Ngô Cẩn Ngôn, Tiêu Nhân, Cúc Tịnh Y là những mỹ nhân đi theo tôn chỉ bản thân phải thật gầy gò, mỏng manh mới mặc đồ đẹp, lên hình mới chuẩn.

Theo quan niệm của người trong giới, dưới ống kính máy ảnh có độ phân giải cao, họ sẽ thường tăng thêm 5 kg nữa, vì vậy "càng gầy càng đẹp" trở thành quan niệm thẩm mỹ của các sao nữ. Chính vì việc này, các sao nữ thường xuyên ép cân bằng cách uống nước cầm hơi hay ăn uống khắc khổ để lên hình trong đẹp hơn.

Cúc Tịnh Y nhai một mẩu bánh mì đến 32 lần, Dương Mịch chỉ ăn một sợi mì trong gameshow, Đồng Lệ Á nhai 5 phút mới hết một miếng bánh quy, Mã Tư Thuần bỏ đối bản thân suốt 7 ngày... là cách mỹ nhân Hoa ngữ ức chế sự thèm ăn, siết cân nặng. "Trở nên béo là vô trách nhiệm với bản thân", Dương Mịch tuyên bố.

Tuy nhiên, sau khi giảm cân để có được vóc dáng đúng thị hiếu khán giả, không ít nghệ sĩ lại bị chê là “quá gầy”, “quá xương xẩu” sau những bức hình lộ vóc dáng mảnh khảnh.

Đơn cử là trường hợp của Dương Mịch, cô được xếp là một trong những nữ diễn viên Hoa ngữ có sắc vóc quyến rũ, thu hút. Người đẹp Phù Dao hoàng hậu chỉ nặng 45,2 kg, trong khi chiều cao là 1,68 m. Tuy nhiên, theo thước đo thể chất, đây là chỉ số được xếp vào nhóm gầy và cần cải thiện cân nặng. Không ít lần cô cũng bị người hâm mộ chú ý vì vóc dáng gầy gò quá mức, để lộ đôi chân nhỏ và khẳng khiu.

Angelababy cũng bị chê kém hấp dẫn, thiếu đường cong. Trong chương trình Xảo thủ thần thám, người đẹp Vân Trung Ca còn khiến khán giả bất ngờ vì thân hình nhẹ không tưởng, có thể đứng trên trứng và không làm chúng bị vỡ. Theo Sina, nữ diễn viên cao gần 1,7 m nhưng chỉ nặng 46 kg.

"Cơ thể phụ nữ không phải để bình phẩm. Tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe từ công chúng đã khiến không ít nghệ sĩ bị mắc chứng bệnh ám ảnh về ngoại hình và tăng nguy cơ mắc 'bệnh làm đẹp' như chứng rối loạn ăn uống, nghiện dao kéo, trầm cảm. Cao hay lùn, gầy hay béo, đều có những nét đẹp riêng. Hơn nữa, chuẩn mực cái đẹp vốn thay đổi từng ngày. Vì vậy, xin đừng ngược đãi nhau, giết chết nhau bằng lời nói", Tân Hoa Xã bình luận.