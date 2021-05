Vì sao Lee Da In bị phản đối khi hẹn hò Lee Seung Gi?

Cha mẹ Lee Da In vướng nhiều ồn ào, trong khi sự nghiệp diễn xuất của cô mờ nhạt. Vì thế, công chúng cho rằng nữ diễn viên không phù hợp với Lee Seung Gi.

Ngày 24/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Lee Seung Gi và Lee Da In đã hẹn hò một năm. Tờ Dispatch công bố loạt hình Lee Seung Gi đưa bạn gái về thăm bà ngoại ở Gangneung. Lee Seung Gi đã gặp mẹ, chị gái của Lee Da In là hai nữ diễn viên Kyeon Mi Ri và Lee Yu Bi. Hai ngôi sao dự định sớm tổ chức hôn lễ.

Ngay khi tin tức được công bố, công chúng tìm kiếm thông tin về Lee Da In. Sự nghiệp của nữ diễn viên không nổi trội nhưng gây chú ý khi sinh ra trong gia đình gia thế, có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, những ồn ào đời tư của người thân khiến nữ diễn viên "mất điểm".

Gia đình nhiều bê bối

Lee Da In sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc năm 1992. Cha mẹ cô đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí và là những gương mặt có tiếng tăm. Mẹ cô là nữ diễn viên kiêm ca sĩ kỳ cựu Kyeon Mi Ri. Cha cô là nam diễn viên Im Young Gyu.

Với sự nghiệp kéo dài gần 40 năm kể từ 1984, Kyeon Mi Ri đã diễn xuất trong hàng trăm bộ phim. Trong đó, Nàng Dae Jang Geum lên sóng năm 2003 gây được tiếng vang lớn nhất. Đến nay, vai diễn “mama Chuê” kiêu ngạo và đầy tham vọng trong bộ phim truyền hình Nàng Dae Jang Geum vẫn là dấu ấn đáng nhớ nhất khi công chúng nhắc tới Kyeon Mi Ri.

Lee Da In và Lee Seung Gi xác nhận việc hẹn hò.

Kyeon Mi Ri là thành viên của gia tộc Hwanggan Kyeon. Các thành viên trong gia tộc là hậu duệ của Kyeon Hwon, vị vua đầu tiên của vương quốc Hubaekje, trong thời Tam Quốc Triều Tiên. Ông trị vì từ năm 892 đến 935. Theo thống kê vào năm 2000, chỉ còn 160 thành viên trong gia tộc.

Năm 1993, Kyeon Mi Ri và nam diễn viên Im Young Gyu ly hôn. Sau khi nữ diễn viên tái hôn với doanh nhân Lee Hong Heon, Lee Da In và chị gái Lee Yoo Bi lấy họ theo cha dượng nên không nằm trong gia phả của gia tộc Hwanggan Kyeon.

Là diễn viên nổi tiếng, được đánh giá cao về tài năng nhưng Kyeon Mi Ri từng vướng tai tiếng. Năm 2009, Kyeon Mi Ri bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu, trong khi chồng cô là Lee Hong Heon bị nghi ngờ giao dịch nội gián.

Lee Da In và mẹ.

Nữ diễn viên đã mua 55.000 cổ phiếu, trị giá 900 triệu won của một công ty kỹ thuật sinh học, sau đó kiếm được số tiền lên tới 4,59 tỷ won. Nhờ đó, Kyeon Mi Ri trở thành người nắm giữ cổ phiếu lớn thứ tư trong số những người nổi tiếng của giới giải trí vào thời điểm đó.

Theo Isplus, vào ngày 2/11/2009, tòa án quận phía Nam Seoul phạt chồng của Kyeon Mi Ri 2,5 tỷ won vì hành vi thao túng giá cổ phiếu. Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc lừa các nhà đầu tư hàng triệu won thông qua việc tiết lộ sai sự thật và khiến họ tin rằng số tiền này đang được đầu tư vào công ty.

Khi thông tin được công khai, Kyeon Mi Ri xin lỗi và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình. Công ty quản lý của Kyeon Mi Ri cho biết cô phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà chồng đã gây ra cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh Kyeon Mi Ri không liên quan đến âm mưu thao túng cổ phiếu của chồng.

Cha ruột của Lee Da In cũng vướng bê bối đời tư. Tháng 1, Im Young Gyu bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh và phải ngồi tù sáu tháng với hai năm quản chế. Tháng 10/2020, nam diễn viên uống rượu say và gây náo loạn một quán bar ở Gangnam. Im Young Gyu đánh nhau với những khách hàng trong quán bar.

Trước đó, Im Young Gyu cũng uống rượu say và không trả tiền cho tài xế taxi dẫn đến mâu thuẫn.

Sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt

Có sự nâng đỡ của người mẹ nổi tiếng, Lee Da In và chị gái Lee Yoo Bi dần dấn thân vào showbiz. Hai ngôi sao thường cùng mẹ xuất hiện trong các sự kiện giải trí từ trước khi chính thức trở thành diễn viên.

So với em gái, Lee Yoo Bi bắt đầu công việc diễn xuất sớm hơn và cũng có sự nghiệp nổi bật hơn. Tuy nhiên, vừa qua, dự án Joseon Exorcist mà Lee Yoo Bi tham gia bị hủy bỏ vì xuyên tạc lịch sử, dùng đạo cụ, đồ ăn Trung Quốc.

Đặc biệt, Lee Seung Gi sớm có mối duyên với gia đình của bạn gái. Năm 2013, anh cùng Lee Yoo Bi tham gia bộ phim Gu Family Book. Trong phim, Lee Yoo Bi vào vai Park Chung Jo - mối tình đầu của Choi Kang Chi (Lee Seung Gi đảm nhận). Giờ đây, họ gặp lại nhau ngoài tư cách đồng nghiệp mà có thể sắp trở thành người chung một nhà.

Trong khi chị gái dần thoát khỏi danh xưng “con gái Kyeon Mi Ri” thì Lee Da In vẫn loay hoay với các vai diễn nhỏ. Kể từ khi gia nhập giới giải trí năm 2004, Lee Da In tham gia 7 phim truyền hình gồm Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner... nhưng đều vai phụ. Cô cũng tham gia phim điện ảnh Life Risking Romance nhưng không để lại dấu ấn.

Lee Da In là diễn viên có sự nghiệp mờ nhạt ở Hàn Quốc.

Cũng vì những bê bối đời tư của cha mẹ và sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt nên khi công khai hẹn hò Lee Seung Gi, Lee Da In bị phản đối. Công chúng cho rằng nữ diễn viên không xứng đáng với một sao hạng A, có đời tư trong sạch thậm chí được gọi là "chàng rể quốc dân" như Lee Seung Gi.

Thậm chí, dưới bài viết của Newsis, một khán giả bình luận: “Chưa bao giờ tôi tưởng tượng Lee Seung Gi lại dính líu đến gia đình Kyeon Mi Ri. Một gia đình chỉ quan tâm đến tiền. Của cải họ có được bằng cách khiến người khác phải khóc ra máu. Đây là việc không thể tha thứ được”.