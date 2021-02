Vì sao Kpop liên tục khiến fan quốc tế tức giận?

Giới chuyên gia cho rằng để thâu tóm thị trường quốc tế, công ty giải trí và nghệ sĩ Kpop cần tìm hiểu nhiều nền văn hóa, lịch sử khác nhau.

Kpop đang mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế và lượng người hâm mộ vì thế cũng đa dạng hơn bao giờ hết. Nội dung do các ca sĩ và công ty sản xuất được đông đảo khán giả trên khắp thế giới theo dõi, đánh giá.

Giờ đây, nghệ sĩ Hàn Quốc đứng trước áp lực phải có kiến thức sâu rộng hơn về các bối cảnh lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, những tranh cãi gần đây cho thấy nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc vẫn còn một chặng đường dài nhiều thử thách phía trước nếu thực sự muốn nâng tầm ảnh hưởng ra thế giới.

Kpop liên tục vướng tranh cãi

Nhiều tranh cãi về nhận thức văn hóa và lịch sử đã gây xôn xao thị trường âm nhạc Kpop trong 12 tháng qua. Cách đây ít ngày, trưởng nhóm của GFriend là Sowon đã gửi lời xin lỗi công chúng vì chia sẻ những bức ảnh được cho là phản cảm. Trong hình, nữ ca sĩ ôm eo một ma nơ canh mặc trang phục người lính Đức Quốc xã.

Trước đó, vào tháng 7/2020, MV How You Like That của nhóm nhạc nữ BlackPink bị chỉ trích vì sử dụng tượng thần Ganesha - một vị thần Hindu đầu voi mình người - mà không hiểu ý nghĩa quan trọng của nó đối với người hâm mộ Ấn Độ. Vấp phải những tranh cãi, công ty quản lý YG Entertainment quyết định chỉnh sửa MV và xóa bỏ cảnh có bức tượng vị thần Ganesha.

Sowon phải xóa bỏ hình ảnh gây tranh cãi.

2 tháng trước đó, Big Hit Entertainment - công ty quản lý của BTS - cũng đưa ra lời xin lỗi vì lấy đoạn lời của Jim Jones đưa vào bài hát What Do You Think? của rapper Suga.

"Ngày nay, Kpop không chỉ dành cho người Hàn Quốc. Các ngôi sao và công ty đang hướng tầm nhìn ra thị trường toàn cầu, vì vậy họ nên lắng nghe tiếng nói từ những người thuộc các nền văn hóa khác nhau", Lee Gyu Tag, giáo sư nhân chủng học văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc, nói với The Korea Times.

"Họ cần tìm hiểu về nhiều nền văn hóa, điều cấm kỵ và lịch sử khác nhau để hiểu rõ hơn người hâm mộ của mình", giáo sư cho biết thêm.

Giải pháp cho những tranh cãi

Quan điểm của Lee Gyu Tag nhận được sự đồng tình của nhà phê bình văn hóa nhạc pop Kim Hern Sik. Kim Hern Sik tin rằng các công ty quản lý Kpop nên thành lập các phòng ban hoặc đội ngũ để xử lý những vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa.

"Ví dụ: các video ca nhạc thường do nhà sản xuất ngoài công ty thực hiện. Nhưng mỗi công ty cần thành lập một nhóm và để nhân viên của mình kiểm tra kỹ lưỡng xem nội dung Kpop của họ có thể gây khó chịu cho một số đối tượng khán giả hay không", ông nói.

"Họ nên cảnh giác hơn vì một cuộc tranh cãi liên quan đến các vấn đề văn hóa hoặc lịch sử có thể làm hoen ố danh tiếng của ca sĩ ở mức độ lớn. Điều quan trọng là phải nhanh chóng hành động - chẳng hạn như đưa ra lời xin lỗi - nếu một công ty phát hiện ra có điều gì không ổn trong sản phẩm âm nhạc", Kim nhận định.

BlackPink chỉnh sửa MV sau khi bị chỉ trích.

Trở lại trường hợp Sowon, trong khi rất nhiều người hâm mộ quốc tế khó chịu vì hành động của nữ ca sĩ, một số khán giả Hàn Quốc lại bênh vực cô. Họ cho rằng đó "chỉ là một sự nhầm lẫn". Theo Kim, đôi khi, sự khác biệt về văn hóa khiến người hâm mộ bản địa có quan điểm trái chiều so với những khán giả ở quốc gia khác.

"Nhưng tôi tin người hâm mộ Kpop trong nước nên cố gắng hiểu cảm xúc và nỗi đau của những người theo dõi quốc tế. Họ không nên nhắm mắt làm ngơ khi khán giả quốc tế tìm kiếm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau", ông Kim nhấn mạnh.

Kim chỉ ra những khán giả Hàn Quốc nên đặt mình vào vị trí của người hâm mộ toàn cầu khi đề cập đến những vấn đề văn hóa, lịch sử... "Các ngôi sao Kpop và công ty quản lý có thể tìm hiểu về văn hóa và lịch sử nếu có nguồn tài liệu tốt. Nhưng hiện tại, không có đủ tài liệu tham khảo cho họ", ông nói.