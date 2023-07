Vì sao kình ngư Huy Hoàng không dự giải bơi vô địch thế giới?

Nhằm hướng điểm rơi phong độ đến ASIAD 19, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ tập trung tập luyện tại Hungary và không tham dự giải bơi vô địch thế giới.

Huy Hoàng (trái) được kỳ vọng ở nội dung 1.500m tự do tại ASIAD 19. Ảnh: Bảo Ngọc.

Giải bơi vô địch thế giới sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30/7 tại Fukuoka (Nhật Bản). Để được tham dự giải, các VĐV phải vượt qua chuẩn quy định.

Đội tuyển bơi Việt Nam có 10 kình ngư vượt chuẩn và giành quyền góp mặt tại giải, gồm 9 VĐV nam Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Mai Trần Tuấn Anh, Đỗ Ngọc Vinh, Lương Jérémie Loic Nino và 1 VĐV nữ là Võ Thị Mỹ Tiên.

Ở giải bơi vô địch thế giới, Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn B tham dự ở 3 nội dung là 1.500m tự do, 400m tự do và 200m tự do. Tuy nhiên, nhằm hướng điểm rơi phong độ đến ASIAD 19, nên sau khi bàn bạc với chuyên gia và ban huấn luyện, Huy Hoàng sẽ không tham dự giải bơi vô địch thế giới.

Bà Lê Thanh Huyền - phụ trách môn bơi (Tổng cục TDTT) cho biết, Huy Hoàng được tính toán điểm rơi phong độ tại ASIAD 19. Giải đấu này được xét thành tích để tính chuẩn dự Olympic Paris 2024. Vì thế, anh sẽ thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu đạt thành tích cao, cũng như tìm kiếm suất trực tiếp đến Paris dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh vào năm tới.

Tại ASIAD 19, Huy Hoàng được kỳ vọng nhiều nhất ở nội dung 1.500 m mà anh giành HCB tại ASIAD Jakarta 2018. Năm nay, đối thủ số một của Huy Hoàng là Sun Yang (Trung Quốc) vắng mặt do lĩnh án cấm thi đấu vì doping. Đây là cơ hội lớn cho Huy Hoàng đổi màu huy chương.

Giải đấu gần nhất mà Huy Hoàng góp mặt là giải bơi vô địch quốc gia Italy 2023 hồi đầu tháng 6. Tại đất nước hình chiếc ủng, kình ngư sinh năm 2000 đạt thành tích 15 phút 10 giây 01 (15:10.01) ở cự ly 1.500m, tốt hơn thông số 15:11.24 từng giúp chàng trai Quảng Bình giành HCV SEA Games 32 ở Campuchia vừa qua.

Giải vô địch các môn thể thao dưới nước 2023 do Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) tổ chức từ ngày 14 tới ngày 30/7. Ngoài tổ chức thi đấu vô địch thế giới dành cho bơi, giải còn có tranh tài bơi nghệ thuật, nhảy cầu, bóng nước, bơi đường dài.