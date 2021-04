Vì sao Kim Kardashian thành tỷ phú USD dù nhiều tai tiếng?

Forbes ước tính Kim Kardashian đang nắm khoảng một tỷ USD trong tay. Cô chính thức gia nhập danh sách tỷ phú thế giới.

Ngày 6/4, Forbes chính thức công nhận Kim Kardashian là tỷ phú USD.

Tạp chí Mỹ ước tính Kardashian đang nắm 1 tỷ USD trong tay, con số được tăng từ 780 triệu USD vào tháng 10/2020, nhờ hai mảng kinh doanh béo bở - mỹ phẩm KKW Beauty và thời trang định hình Skims, cũng như cát-xê truyền hình thực tế và một số khoản đầu tư khác.

"Kim Kardashian lần đầu được nhắc trên Forbes năm 2011, khi đó đơn giản chỉ là bảng thống kê số lượng người theo dõi trên Twitter của cô: 6,6 triệu người, chỉ kém Barack Obama và trên Ashton Kutcher. 5 năm sau, cô lên bìa Forbes nhờ tạo ra trò chơi trên di động. Và giờ đây, cô chính thức gia nhập danh sách tỷ phú thế giới", Forbes viết.

Công việc kinh doanh lên như "diều gặp gió"

Kim Kardashian thành lập thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty năm 2017, sau thành công của Kylie Jenner với Kylie Cosmetics. Cô học em gái mô hình kinh doanh chú trọng tiếp thị trên mạng xã hội và tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.

Trong lần đầu tung sản phẩm, 300.000 bộ dụng cụ make-up đã bán hết trong 2 giờ. Đến năm 2018, hãng đẩy mạnh thêm dòng phấn mắt, kem che khuyết điểm, son môi và nước hoa, thu lời 100 triệu USD sau một mùa bán ra.

Chia sẻ với Forbes khi trình làng thương hiệu, Kardashian hào hứng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi không phải chỉ được thỏa thuận cấp phép mà đã làm chủ sở hữu".

Câu nói từ Kardashian đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp trên đà phát triển của cô.

Theo Business Insider, năm 2020, ngôi sao người Mỹ đã bán 20% cổ phần KKW Beauty cho "ông lớn" ngành mỹ phẩm Coty với giá 200 triệu USD - thương vụ mang tính quyết định giúp giá trị công ty chạm mốc 1 tỷ USD .

"Con số đó hơi cao. Coty, công ty cũng đã mua 51% cổ phần của Kylie Cosmetics vào năm 2020, đã trả cao. Họ mua 72% cổ phần còn lại của Kylie Jenner trong công ty bằng 500 triệu USD - theo tính toán của chúng tôi", Forbes cho biết.

Đế chế mỹ phẩm của Kim Kardashian được rất nhiều phụ nữ trên thế giới săn đón. Ảnh: The Celeb Post.

Bên cạnh KKW Beauty, Kim "siêu vòng ba" ra mắt dòng thời trang định hình Skims. Cô huy động vốn từ những nhà đầu tư "có máu mặt" trong giới như Natalie Massane của Net-a-Porter và Andrew Rosen của Theory, và tận dụng tối đa lượng người theo dõi trên mạng xã hội để quảng bá thương hiệu.

Kim Kardashian có 69,6 triệu người theo dõi trên Twitter và 213 triệu người theo dõi trên Instagram. Nhờ vậy, hình ảnh của Skims đã nhanh chóng được lan rộng trên toàn cầu.

Nắm bắt rõ tâm lý người tiêu dùng chuộng quần áo thoải mái khi ở nhà thay vì đầm dạ hội dài quét đất vào thời dịch này, Kardashian đã đẩy mạnh thời trang mặc nhà. Đây được nhận định là hướng đi rất thông minh.

"Kim sở hữu phần lớn cổ phần của Skims - công ty không tiết lộ doanh thu. Một nguồn tin thân cận của Skims nói với Forbes về giao dịch định giá công ty ở phía bắc là 500 triệu USD . Do đó, chúng tôi ước tính cổ phần Skims của Kim khoảng 225 triệu USD , đủ để nâng tài sản của cô lên 1 tỷ USD ", Forbes phân tích.

Tiền đẻ ra tiền sau scandal

"Không tồi đối với một cô gái bất tài", Kim Kardashian chia sẻ đầy châm biếm trong lần đầu tiên lên bìa Vogue.

Trước nay, dư luận luôn gán và thậm chí mặc định cho cô là một phụ nữ chẳng có tài cán gì, chỉ nổi lên từ cuốn băng nóng với bạn trai cũ Ray J vào năm 2007, và những câu chuyện đời tư đầy rẫy tai tiếng khác.

Không thể phủ nhận video nhạy cảm đã giúp Kardashian được cả thế giới nhớ mặt đặt tên chỉ sau một đêm. Từ một trợ lý quê mùa, suốt ngày lẽo đẽo sau lưng Paris Hilton, Kardashian đã một bước xây dựng đế chế riêng vì biết tận dụng những thứ mình có.

Để đi trên con đường dài, Kardashian cho rằng chỉ tai tiếng thôi chưa đủ.

Tạo dáng đã trở thành kinh điển của Kim Kardashian trong show truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians. Ảnh: Daily Mail.

Trong bài viết ca ngợi cô vươn mình thành tỷ phú, biên tập Forbes liệt kê phần tài sản còn lại sau 2 thương hiệu kinh doanh của Kardashian là tiền mặt và các khoản đầu tư sinh lời, nhiều nhất phải kể đến bất động sản.

Kardashian có hàng loạt bất động sản triệu USD trải dài từ New York, Los Angeles, Miami đến Calabasas, Kardashian. Cô còn có danh mục đầu tư cổ phiếu cho Disney, Amazon, Netflix và Adidas mà chồng cũ Kanye West đã tặng nhân dịp Giáng sinh 2017.

Từ năm 2012 trở đi, chị gái Kylie Jenner đã bỏ túi ít nhất 10 triệu USD trước thuế nhờ khoản thù lao show Keeping Up With the Kardashians.

Năm 2014, series truyền hình Keeping Up with the Kardashians mang về doanh thu 10 triệu USD /tập. Các thành viên Kim, Kris, Caitlyn, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie và Scott được trả thù lao 500.000 USD một tập cho mỗi người. Kết thúc mỗi mùa, cát-xê của Kardashian đã vượt ngoài con số 10 triệu USD như trước đó.

Game mobile có tên Kim Kardashian: Hollywood được cô giới thiệu vào năm 2015 đã gây ra luồng tranh cãi dữ dội từ người dùng. Nội dung game bị chỉ trích vô bổ nhưng Kardashian vẫn vô tư kiếm được tới 80 triệu USD lợi nhuận.

Cách Kim Kardashian tiêu xài khối tài sản kếch xù

Kim Kardashian đang sống cùng 4 con sống trong dinh thự xa hoa ở Hidden Hills (Los Angeles, Mỹ). Cô và West mua chỗ này hồi năm 2014 với giá 20 triệu USD và bỏ ra 2,97 triệu USD để thay bể bơi, xây sân bóng rổ, làm những đường đi riêng trong khuôn viên, hàng rào bằng cây cối. Ước tính toàn bộ bất động sản nằm trên khu đất rộng hơn 30.000 m2 phải đến 60 triệu USD .

Tuy nhiên, sau ly hôn, rapper sinh năm 1977 đã nhường cơ ngơi này lại cho vợ con.

Độ giàu của Kardashian còn được bảo chứng qua số siêu xe cô khoe công chúng. Chỉ tính riêng năm ngoái, bà xã rapper I Love It đã lái hơn 25 chiếc siêu xe như Lamborghini Gallardo, Rolls-Royce Ghost, Aston Martin DB9, Mercedes SLR McLaren...

Kim Kardashian thể hiện đồ giàu có bằng hàng hiệu và những thú vui xa xỉ. Ảnh: Vogue/ Instagram Kim Kardashian.

Theo Vogue, cách chị gái Kylie dát hàng hiệu lên người từ ngày này qua tháng nọ khiến cho ban biên tập cũng mệt mỏi theo, vì khó có thể thống kê số lượng là bao nhiêu. Cô sử hữu khu vực riêng để trưng bày túi xách, phụ kiện của Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton... và cô thậm chí được sử dụng những item của mùa mới trước khi nó được mở bán.

Nhà Kardashian thuê đội ngũ stylist, make-up hùng hậu để lo việc ăn mặc. Người đẹp thường chỉ đặt riêng váy áo từ nhà mốt trước vài tháng đến cả năm với mức giá đắt đỏ.

Hồi tháng 10/2020, ngôi sao "siêu vòng ba" thuê hẳn The Brando - hòn đảo xinh đẹp của tỷ phú Marlon Brando ở vùng Polynésie thuộc Pháp, để mừng sinh nhật lần thứ 40. Cô chi 1 triệu USD thuê chiếc Boeing 777 đưa 30 khách mời đặc biệt đến địa điểm này.

Người đẹp nóng bỏng nhấn mạnh: "Sinh nhật năm nay, tôi không nghĩ ra kế hoạch gì ngoài việc chi mạnh với những người đã giúp tôi trở thành người phụ nữ như hiện tại".