Vì sao kịch bản phim Hàn đang đắt giá?

Kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc đang được nhiều quốc gia mua bản quyền và remake (làm lại) vì sức hấp dẫn, lôi cuốn.

Phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng thu hút lượng lớn khán giả theo dõi nhờ sự phát triển của các nền tảng phát sóng trực tuyến toàn cầu và nội dung đa dạng.

Dữ liệu của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc cho thấy thị trường OTT (Over The Top) năm 2020 đã tăng 23% so với năm trước, theo Korea Times.

Theo báo cáo của Viện Phát triển Xã hội Thông tin Hàn Quốc, doanh thu xuất khẩu phim truyền hình Hàn Quốc đạt mức 273,27 triệu USD trong năm 2019, tăng 11% so với 241,89 triệu USD năm trước. Thành công của phim truyền hình Hàn Quốc trên thế giới là điều kiện phát triển của ngành kinh doanh phim chuyển thể ở nước ngoài.

Mỹ và nhiều nước liên tục remake phim Hàn Quốc

Sự bùng nổ của dịch vụ OTT dẫn đến lượng người xem phim truyền hình tăng lên chóng mặt. Những bộ phim như Hạ cánh nơi anh (Crash Landing On You) (đài tvN), Itaewon Class (đài jTBC) hay Uncanny Counter (đài OCN) nằm trong danh sách top 10 phim có lượt xem của Netflix tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Uncanny Counter (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ) nằm trong top phim có lượt xem cao nhất Netflix. Ảnh: OCN.

Nhiều phim truyền hình Hàn Quốc đã và đang được chuyển thể sang các phiên bản nước ngoài. Tháng 3, Philippines bắt đầu phát sóng phiên bản làm lại của Encounter - phim tình cảm Hàn có sự tham gia của Song Hye Kyo và Park Bo Gum. Bộ phim kinh dị - lãng mạn Let’s Fight, Ghost (Chiến nào, ma kia!) được làm lại ở Thái Lan và có lượng người xem cao.

Vào tháng 5, bộ phim Clean with Passion for Now (đài jTBC) kể về chuyện tình lãng mạn giữa giám đốc điều hành ưa sạch sẽ với cô nhân viên trong công ty, đã được chuyển thể sang phiên bản Trung Quốc với tựa đề mới Use for My Talent.

Bộ phim hài lãng mạn She Was Pretty (đài MBC) và phim tâm lý tội phạm Voice 2 (đài tvN) đã được Nhật Bản mua bản quyền làm lại, sẽ lên sóng trong tháng 7.

Giới làm phim Mỹ cũng tích cực chuyển thể nhiều phim truyền hình Hàn Quốc. Loạt phim kinh dị Trap (đài OCN) được Mỹ làm lại với tựa đề The Club. Nội dung xoay quanh quá trình thám tử kì cựu (Ma Dong Seok) điều tra nhóm người bí ẩn đã tấn công gia đình biên tập viên nổi tiếng.

Phiên bản mới của bộ phim W: Two Worlds Apart (đài MBC) nói về cuộc hành trình của bác sĩ phẫu thuật tim tìm kiếm người cha mất tích ở thế giới webtoon, cũng đang được quay tại xứ cờ hoa.

Bộ phim Encounter do Song Hye Kyo và Park Bo Gum đóng chính được các nhà làm phim Philippines remake. Ảnh: tvN.

Nguyên nhân tạo ra cơn sốt chuyển thể

“Không giống như phim truyền hình Nhật Bản có nhịp độ chậm và ngập tràn những cuộc chuyện trò, hay phim truyền hình Trung Quốc có nội dung lỏng lẻo và thiếu tính mạch lạc, phim truyền hình Hàn Quốc tự hào về cách đặt vấn đề và giải quyết các 'nút thắt' của phim một cách kịch tính", Yoon Suk Jin - giáo sư Ngôn ngữ và Văn học Đại học Quốc gia Chungnam - nói với Korea Times.

Yoon cho rằng các tác phẩm truyền hình Hàn Quốc đã có bước tiến lớn trong một thập kỷ qua. “Nhìn chung, phim truyền hình Hàn Quốc đã phát triển rất nhiều. Trước đây, tác phẩm truyền hình thường không được xem trọng như phim điện ảnh. Nhưng giờ đây, phim truyền hình Hàn Quốc được xem như tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, ngang hàng với phim điện ảnh. Ngày nay, khán giả thưởng thức những câu chuyện đa dạng với chất lượng cao hơn. Điều đó góp phần thúc đẩy thị trường phát triển”, Yoon chia sẻ thêm, theo Korea Times.

Kim Min Young, phó chủ tịch phụ trách nội dung của Netflix tại Hàn Quốc, Đông Nam Á, Australia và New Zealand, cho biết nội dung của phim Hàn Quốc được chú ý bởi sự chỉn chu trong từng chi tiết.

“Tôi nghĩ thế mạnh lớn nhất của phim Hàn Quốc là đặc tả cảm xúc nhân vật chi tiết. Điều này giúp khán giả dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu nội dung của bộ phim”, cô nói trong sự kiện See What’s Next Korea 2021.

Mặc dù các nền tảng phát sóng trực tuyến sở hữu bản quyền của nhiều phim truyền hình Hàn Quốc, các đạo diễn vẫn muốn làm lại những tác phẩm có kịch bản độc đáo. Không chỉ thay đổi về ngôn ngữ, mà còn cải biên một vài chi tiết do khác biệt văn hóa, công ty Studio Dragon giải thích.

Hotel del Luna sẽ có phiên bản Mỹ. Ảnh: tvN.

Mỗi khu vực sẽ ưa chuộng thể loại phim truyền hình Hàn Quốc khác nhau. “Khán giả châu Á thích các bộ phim hài lãng mạn hay tâm lý tình cảm. Nhất là khán giả châu Á thường tìm kiếm phim truyền hình khơi gợi nhiều cảm xúc. Ngược lại, khán giả phương Tây tập trung vào diễn biến, tình tiết của bộ phim”, theo báo cáo của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc.

Sự phát triển của phim remake dẫn đến sự hợp tác giữa công ty sản xuất phim Hàn Quốc với đơn vị nước ngoài. Năm 2020, Studio Dragon đã công bố dự án làm lại Hotel del Luna cùng công ty Skydance của Mỹ.

Ngoài ra, Studio Dragon đã hợp tác với Skydance và Apple TV+ để sản xuất loạt phim gốc (original series) có tựa đề The Big Door Prize. Đây là lần đầu tiên công ty phim Hàn Quốc sản xuất bộ phim truyền hình Mỹ nhằm hướng đến khán giả toàn cầu.