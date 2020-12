Vì sao 'Khương Tử Nha' thu về hàng trăm triệu USD?

Không được đánh giá cao về nội dung, "Khương Tử Nha" vẫn nắm giữ nhiều kỷ lục phòng vé tại thị trường điện ảnh Trung Quốc.

Ra mắt vào dịp Quốc khánh Trung Quốc, Khương Tử Nha ghi nhận doanh thu phòng vé đạt 145 triệu NDT ( 22,18 triệu USD ) trong 24 giờ, nắm giữ kỷ lục doanh thu ngày đầu công chiếu đối với dòng phim hoạt hình tại đất nước tỷ dân.

Với 245 triệu USD , Khương Tử Nha là bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới năm 2020 tính đến hiện tại.

Sau 2 tháng "lên kệ", bom tấn của bộ đôi đạo diễn Lý Vỹ và Trình Đằng thu về tổng cộng 1,602 tỷ NDT ( 245 triệu USD ) theo số liệu của Maoyan. Con số này giúp Khương Tử Nha trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, suốt chặng đường 60 ngày công chiếu, nội dung của Khương Tử Nha không được khán giả đánh giá cao. Trên Douban, bộ phim chỉ được chấm 6,8/10 điểm chất lượng, với gần 50% đánh giá 3 sao. "Tạm chấp nhận được" là nhận xét của nhà phê bình điện ảnh Trung Sơn trên People’s Daily khi bàn về cốt truyện bộ phim xây dựng.

Vì lẽ đó, không ít khán giả đặt dấu hỏi lớn về sức hút của Khương Tử Nha. "Con số không biết nói dối. 245 triệu USD đủ để khẳng định không ngoa khi hình dung Khương Tử Nha bằng hai từ 'bom tấn'. Vậy điều gì đã bù đắp cho những thiếu sót về nội dung của bộ phim?", một khán giả trên Toutiao bình luận.

Thừa hưởng sức nóng của Na Tra: Ma đồng giáng thế

Ra mắt tại Trung Quốc hồi mùa hè 2019, Na Tra: Ma đồng giáng thế - phim hoạt hình 3D lấy cảm hứng từ huyền thoại về nhân vật Na Tra được kể trong bộ tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa - lập tức gây tiếng vang lớn và gặt hái thành công khổng lồ về mặt doanh thu.

Tác phẩm có màn "chốt sổ" ấn tượng với 4,97 tỷ NDT ( 755 triệu USD ) toàn cầu, vượt qua bom tấn giả tưởng Lưu lạc địa cầu để trở thành phim có thành tích phòng vé cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Phần kết của Na Tra: Ma đồng giáng thế hé lộ cho khán giả dự án tiếp theo về Khương Tử Nha - một nhân vật thần thoại khác thuộc Phong thần diễn nghĩa. Từ đây, công chúng chờ đợi sự mở rộng của vũ trụ điện ảnh Phong thần bảng. Dư luận Trung Quốc kỳ vọng về một "cú nổ lớn" thứ hai sau thành công của bộ phim hoạt hình do đạo diễn Giảo Tử "cầm trịch".

Đến từ cùng một nhà sản xuất, Khương Tử Nha được kỳ vọng sẽ trở thành siêu phẩm hoạt hình tiếp theo sau Na Tra: Ma đồng giáng thế.

Bên cạnh đó, Khương Tử Nha khiến khán giả háo hức khi đến từ cùng một nhà sản xuất với "đàn anh". Khán giả Trung Quốc rất tin tưởng vào khả năng thực hiện kỹ xảo của bộ ba Coloroom Pictures, On&All Animation Studio và Cococartoon. Những khung hình mang nhiều sắc thái thần thoại trong đoạn trailer đầu tiên của Khương Tử Nha đủ để khơi gợi sự tò mò và tâm lý muốn khám phá của công chúng.

Những yếu tố trên là lý do Khương Tử Nha thu hút một bộ phận người hâm mộ của vũ trụ điện ảnh Phong thần bảng nói riêng và khán giả điện ảnh Trung Quốc nói chung ngay khi chưa công chiếu.

Chất lượng kỹ xảo ấn tượng

Theo nhận định của nhiều nhà phê bình điện ảnh Trung Quốc, yếu tố làm nên thành công của Khương Tử Nha phụ thuộc phần lớn vào sự "mát tay" của đội ngũ kỹ xảo, thiết kế đồ họa.

Đoàn làm phim cho hay tổng số cảnh quay kỹ xảo phức tạp trong Khương Tử Nha lên đến 1.300 cảnh, chiếm 70% tổng số phân cảnh. Trong đó, 179 cảnh hiệu ứng đặc biệt với độ khó cao, 100 cảnh độ khó thấp. Để cho ra những thước phim mãn nhãn, quá trình chế tác làm hư hỏng 12 chiếc máy tính. Coloroom Pictures thừa nhận Khương Tử Nha là bộ phim có độ khó kỹ xảo cao nhất họ từng thực hiện.

Phong cách mỹ thuật trong Khương Tử Nha được ví như một phiên bản "nâng cấp" so với Na Tra: Ma đồng giáng thế nói riêng và các xuất phẩm Hoa ngữ cùng thể loại nói chung. Bộ phim không có những phân cảnh sặc sỡ, đa sắc thái, giàu chi tiết như cách những bộ phim hoạt hình thường làm. Bù lại, tất cả được phối kết một cách hài hòa, đồng điệu và đẹp mắt đến từng khung hình. Tạo hình nhân vật, bối cảnh được tối giản, sử dụng màu sắc cũng tiết chế.

Các nét vẽ được chỉn chu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Cử động của nhân vật mượt mà, tự nhiên, vượt qua những gì Na Tra: Ma đồng giáng thế đã làm được. Đây là điểm cộng rất đáng khen dành cho nỗ lực của đội ngũ sản xuất.

Chất lượng kỹ xảo của bộ phim vượt trội so với các tác phẩm Hoa ngữ cùng loại.

Phần âm nhạc của bộ phim đa dạng, được sử dụng hợp lý giúp tăng cường cảm xúc cho từng phân cảnh cụ thể. Tiếc rằng yếu tố hành động trong Khương Tử Nha không cao. Nếu như ở Na Tra: Ma đồng giáng thế, khán giả được chứng kiến những màn giao đấu "kinh thiên động địa" thì trong Khương Tử Nha, các phân cảnh ngắn được phân bố rải rác, chưa tạo được điểm nhấn.

Cách xây dựng các tuyến nhân vật trong bộ phim chưa thật sự khiến khán giả thỏa mãn. Nếu những nhân vật phụ như linh thú Tứ Bất Tượng trung thành, quả cảm hay anh chàng đồng môn Thân Công Báo nhiệt thành được khắc họa rõ nét và gây ấn tượng tốt, nhân vật chính lại có phần "lép vế". Hình tượng Khương Tử Nha được xây dựng khuôn mẫu và tương đối cứng nhắc, khó chạm vào cảm xúc của khán giả như cách Na Tra đã làm được.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh của Khương Tử Nha không phụ lòng mong mỏi của khán giả xứ Trung. Tân Hoa Xã chấm thang điểm 10 trên phương diện kỹ xảo cho xuất phẩm hoạt hình của bộ đôi đạo diễn Lý Vỹ và Trình Đằng, nếu so với mặt bằng chung của điện ảnh nội địa.

"Nét ảnh xuất sắc, đáng kinh ngạc vừa vặn bù đắp những lỗ hổng về mặt cốt truyện, nội dung trong Khương Tử Nha. Thật không dám tưởng tượng bộ phim được xếp vào hàng 'bom tấn' này sẽ đi về đâu nếu thiếu mất bàn tay ma thuật của đội ngũ kỹ xảo", trang báo viết.

Khán giả Trung Quốc "mở lòng" với phim nội địa

Ngược trở lại giai đoạn 2016-2018, khán giả Trung Quốc từng nuôi hy vọng về sự "trỗi dậy" của bom tấn kỹ xảo xứ Trung. Phong thần bảng truyền kỳ cùng dàn sao Lý Liên Kiệt, Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, Cổ Thiên Lạc, Tước tích của Quách Kính Minh hay Asura với chi phí đầu tư đắt đỏ là những cái tên được dự đoán trở thành "niềm tự hào của Trung Quốc".

Không như kỳ vọng, cả ba bộ phim bị chê bai thậm tệ. Hình ảnh màu mè, lộn xộn, vướng nghi án "chắp nối" từ nhiều siêu phẩm điện ảnh Hoa Kỳ khiến công chúng dần "quay lưng" với kỹ xảo phim nội địa. Không ít khán giả Trung Quốc tuyên bố thà xem "bom xịt" Hollywood, còn hơn thưởng thức "bom tấn" nước nhà.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện trong quá khứ. Thành công liên tiếp của những siêu phẩm như Lưu lạc địa cầu hay Na Tra: Ma đồng giáng thế giúp kỹ xảo điện ảnh phim nội địa được công chúng đón nhận.

Phim nội địa đang dần lấy lại được lòng tin của khán giả điện ảnh Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê của Cục Điện ảnh Trung Quốc, doanh thu phim nội địa trong năm 2019 đạt 37,9 tỷ NDT ( 5,79 tỷ USD ), chiếm 62,2% tổng doanh thu phòng vé tại thị trường đất nước tỷ dân. So với con số 26,7 tỷ NDT ( 4,08 tỷ USD ) năm 2016, có thể thấy khán giả đã "mở lòng" hơn với những dự án điện ảnh gắn mác "Made in China".

Tân Hoa Xã nhận định những thay đổi trong nhận thức của công chúng nước nhà giúp phim nội địa Trung Quốc chiếm ưu thế, và bom tấn Khương Tử Nha không ngoại lệ.

Thêm vào đó, sự phục hồi chậm chạp của đế chế Hollywood giữa đại dịch đã vô tình góp phần tạo nên thành công của dòng phim nội địa xứ Trung trên "đấu trường doanh thu". Khi No Time to Die hay Fast & Furious 9 ngậm ngùi dời lịch chiếu, Khương Tử Nha và những dự án điện ảnh do Trung Quốc sản xuất nắm trong tay cơ hội thỏa mãn "cơn khát" các sản phẩm giải trí của khán giả sau thời gian dài "chôn chân" trong nhà tránh dịch.