Vì sao không khởi tố hình sự vụ học sinh lớp 1 bị bầm tím chân tay?

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) không khởi tố hình sự vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay.

Ngày 21/12, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng, cho biết vừa có thông báo gửi phụ huynh em N.H.T.H. (học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, Sơn Trà) kết quả xác minh, điều tra học sinh này bị bầm tím chân tay ở trường.

Sau khi xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an phường Thọ Quang báo với nội dung cháu N.H.T.H. bị bầm máu ở tay chân khi học bán trú tại trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh ngày 5/10, Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trước đó, VTC News đưa tin, tối 5/10, khi đón con từ trường về, phụ huynh em H. phát hiện cháu bị bầm tím 2 cánh tay và xung quanh 2 bắp chân.

Hình ảnh cháu H. bị đánh bầm tím chân, tay.

Khi liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, gia đình được giải thích là sau giờ ăn trưa, cô đưa các bạn trong lớp tới phòng ngủ bán trú. Riêng H. được giao cho một bạn cùng lớp kèm đọc bài vì em chậm hơn so với các bạn.

Theo cô giáo, có thể vết bầm tím là do trong lúc hướng dẫn bạn đọc, học sinh kia đã dùng cây thước chỉ bài để đánh nhẹ khi bạn đọc sai.

Tuy nhiên phụ huynh cho rằng những vết bầm tím nghiêm trọng như trên không thể do học sinh lớp 1 gây ra bởi thước chỉ bài nên đã yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ.

Chiều 6/10, UBND phường Thọ Quang đã có cuộc làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận. Nguyên nhân của vụ việc là do trong lúc kèm học, một bạn dùng thước đánh khiến em học sinh trên bị bầm tím ở tay chân.

Ký vào biên bản tại buổi làm việc chiều 6/10, đồng ý với kết quả điều tra nhưng hôm sau, phụ huynh cháu H. có bài đăng lên mạng xã hội Facebook cho rằng các đơn vị không có bằng chứng khẳng định vết thương của con là do bạn gây ra.

Tiếp đó, phụ huynh em H. tiếp tục gửi đơn đến cơ quan công an yêu cầu làm rõ vụ việc. Sau khi xác minh, công an quận có kết luận không khởi tố hình sự với lý do vụ việc không cấu thành tội phạm.