Vì sao không còng tay nghi phạm bắn chết 2 người?

Công an Nghệ An lý giải nghi phạm đã được trấn an, tâm lý ổn định và hoàn toàn hợp tác nên không gây nguy hiểm khi dẫn giải từ nhà ra xe đặc chủng gần đó.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tạm giữ Cao Trọng Phú (59 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi Giết người. Phú là nghi phạm nổ súng bắn hai người tử vong tại nhà riêng ở thôn 7 (xã Nghi Kim) xảy ra sáng 30/4. Hình ảnh nghi phạm được dẫn giải từ nhà riêng ra. Ảnh: Truyền hình an ninh Nghệ An. Liên quan đến tình tiết trong quá trình bắt giữ, dẫn giải nghi phạm Cao Trọng Phú từ nhà riêng ra xe đặc chủng, nhiều người đặt câu hỏi vì sao công an không còng tay người này. Một số ý kiến cho rằng nghi phạm vừa nổ súng bắn chết 2 người nên được xem là tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Việc không còng tay có thể gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng. Chia sẻ với báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết việc còng tay nghi phạm chỉ nhằm phòng trường hợp người vi phạm chống đối hoặc gây ra việc ngoài ý muốn. “Trong tình huống trên, nghi phạm sau khi phạm tội đã được lực lượng chức năng, chính quyền địa phương động viên và gia đình người thân vận động, làm tư tưởng nên đã bình tĩnh trở lại và tự ý thức được, chấp hành việc vận động đó”, ông thông tin. Theo lãnh đạo này, khoảng cách từ nhà nghi phạm ra xe rất gần. Trong khi đó, đi cạnh nghi phạm là vòng vây lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng người thân. Nghĩa là tình huống hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Căn biệt thự nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: P.T. Từng có nhiều năm trong công tác điều tra, bắt giữ tội phạm nguy hiểm, một cán bộ điều tra kỳ cựu của Công an Hà Tĩnh cho biết việc thực hiện còng tay với nghi phạm được sử dụng tùy vào tính chất, mức độ và phương án xử lý của từng vụ việc. Trong trường hợp này, công an đang thuyết phục, trấn an tâm lý nghi phạm ra tự thú để phối hợp điều tra, chưa thực hiện lệnh bắt nên không có quy định phải còng tay hay không. "Việc không còng tay cũng nhằm mục đích trấn an tâm lý, tạo sự tin tưởng nhằm đạt được sự phối hợp tốt nhất, tạo tâm lý thoái mái giữa nghi phạm với công an để đẩy nhanh quá trình điều tra, xác định nguyên nhân, hậu quả...", cán bộ này nói với Zing. Theo ông, ở vụ việc xảy ra tại xã Nghi Kim, nghi phạm lúc tự thú đã giao nộp súng và không còn vũ khí trong người. Ngoài ra, rất đông lực lượng phía sau để kiểm soát và xử lý mọi tình huống. Còn luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh), cho biết còng tay là một trong những công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng công an để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, không có quy định nào thể hiện rõ bắt buộc phải còng tay người vi phạm. “Việc còng số 8 nhằm ngăn chặn người đang có hành vi đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác. Trường hợp này, nghi phạm tâm lý đã ổn định, hoàn toàn hợp tác với công an nên có thể không gây nguy hiểm cho lực lượng bắt giữ. Đây cũng là nghiệp vụ của cảnh sát khi thực thi nhiệm vụ”, luật sư Chiều nói. Tuy nhiên, luật sư cũng phân tích ở trường hợp này, nếu để xảy ra sự cố ngoài ý muốn, trách nhiệm đối với lực lượng chức năng sẽ rất nghiêm trọng. Xe đặc chủng được điều động đến hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: P.T. Khoảng 8h ngày 30/4, ba người gồm Ngô Quang Hưng (41 tuổi), Đặng Ngọc Anh (64 tuổi, cùng quê TP Vinh) cùng một người đàn ông khác đi ôtô Jeep tìm đến nhà Cao Trọng Phú ở thôn 7, xã Nghi Kim, TP Vinh để "nói chuyện". Do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên nhóm người này gọi ông Phú ra ngoài. Lúc này, Phú dùng súng bắn nhiều phát đạn khiến Hưng và Anh tử vong tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Đến hơn 14h cùng ngày, ông Phú ra đầu thú và giao nộp khẩu súng. Công an Nghệ An thu giữ khẩu súng còn 1 viên đạn cùng một số vỏ đạn tại hiện trường. Nghi phạm ban đầu khai khẩu súng gây án được mua trong thời gian còn làm ăn ở Campuchia nhằm phòng thân. Nghi phạm bắn chết 2 người trong căn biệt thự là ai? Người dân địa phương nói nghi phạm nổ súng làm hai người tử vong là người sống khép kín, không giao lưu với người xung quanh. Căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc thường đóng kín cổng.