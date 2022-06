Vì sao Johnny Depp phải bồi thường 2 triệu USD cho Amber Heard?

Kết thúc vụ kiện phỉ báng, Amber Heard phải bồi thường cho chồng cũ 10,35 triệu USD. Ngược lại, nữ diễn viên được nhận 2 triệu USD từ phía Depp.

Giây phút Amber Heard nghe mức phạt 15 triệu USD Amber Heard cho biết phán quyết của tòa khiến cô đau lòng và thất vọng. Cô cùng đội ngũ của mình sẽ lên kế hoạch kháng cáo.

Sau hơn 6 tuần tranh tụng với hàng loạt nhân chứng là các nghệ sĩ, đồng nghiệp, người thân, vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard khép lại bằng chiến thắng thuộc về tài tử sinh năm 1963. Ngôi sao Finding Neverland được 10 triệu USD tiền thiệt hại và 5 triệu USD bồi thường trừng phạt. Tuy nhiên, do luật của bang Virginia giới hạn mức trừng phạt là 350.000 USD , nên số tiền thực tế tài tử được trao là 10,35 triệu USD .

Ở hướng ngược lại, bồi thẩm đoàn cũng nhận thấy Heard ảnh hưởng một phần bởi kiện cáo với Depp nên được nhận 2 triệu USD tiền bồi thường. Số tiền này do tài tử chi trả.

Câu hỏi đặt ra: Johnny Depp đã có hành vi gì khiến bồi thẩm đoàn buộc tài tử phải chịu trách nhiệm và bồi thường 2 triệu USD cho vợ cũ?

Heard nhận 2 triệu USD bồi thường thiệt hại

Theo India Today, vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard trở nên rối rắm khi cả hai đồng thời là bị đơn và nguyên đơn. Ban đầu, theo đơn nộp lên tòa, tài tử 59 tuổi là người khởi kiện.

Anh đòi vợ cũ bồi thường 50 triệu USD vì cho rằng bài báo Heard viết cho tờ Washington Post năm 2018 với tiêu đề "Tôi đã lên tiếng chống lại bạo lực tình dục và đối mặt với sự phẫn nộ của văn hóa đại chúng. Điều đó phải thay đổi" đã làm tổn hại danh tiếng, khiến anh phải chật vật để tìm chỗ đứng ở Hollywood.

Heard nhận 2 triệu USD bồi thường thiệt hại. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, nữ diễn viên đã phản đối chồng cũ, cáo buộc Johnny Depp đang dàn dựng "chiến dịch bôi nhọ" chống lại cô. Vì thế, Heard kiện ngược lại Depp và đòi bồi thường 100 triệu USD . Yêu cầu phản tố của Heard xoay quanh những phát ngôn từ phía luật sư cũ của Depp là Adam Waldman trên Daily Mail trước đây.

Ông Waldman từng cáo buộc Heard "giả dối", "lừa bịp" khi đưa ra các cáo buộc về bạo lực gia đình đối với Depp. Vì thế, nữ diễn viên cho rằng với những phát ngôn của mình, luật sư của Depp đã khiến cô đánh mất những cơ hội to lớn trong công việc diễn xuất.

Từ vị trí bị đơn, Depp trở thành nguyên đơn trong vụ kiện của Heard và ngược lại. Trong vụ kiện này, bồi thẩm đoàn cùng lúc phải xem xét khối lượng bằng chứng đồ sộ để đưa ra quyết định cuối cùng cho hai vụ kiện.

Sau 3 ngày nghị án, 7 thành viên trong bồi thẩm đoàn công bố Depp là người thắng kiện. Anh được nhận 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 5 triệu USD bồi thường trừng phạt (bồi thường thiệt hại đặc biệt, mang tính răn đe). Tuy nhiên, do luật của bang Virginia giới hạn mức trừng phạt là 350.000 USD , nên số tiền thực tế tài tử được trao là 10,35 triệu USD .

Theo The Independent, mức bồi thường 10,35 triệu USD mà Depp nhận được trong tổng số 50 triệu USD đưa ra khi khởi kiện ban đầu đến từ việc tòa án, bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng mức thiệt hại mà tài tử phải hứng chịu chỉ dừng lại ở con số kể trên.

Ngoài ra, trong quá trình nghị án, bồi thẩm đoàn nhận thấy Depp, thông qua luật sư cũ của mình là Adam Waldman, đã có hành vi phỉ báng Heard như một trong ba tội danh được liệt kê trong hồ sơ phản tố. Heard được nhận 2 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại.

Sau đó, phía Heard không đồng tình với phán quyết của bồi thẩm đoàn. Họ quyết định kháng cáo. Luật sư của Amber Heard - Elaine Bredehoft - nhấn mạnh nữ diễn viên sẽ không nộp phạt 10,35 triệu USD .

Luật sư cũ của Depp nói gì trong bài báo vạch mặt Heard?

Yêu cầu phản tố của Heard nhắc lại bài báo trên Daily Mail xuất bản vào ngày 27/4/2020. Trong đó, luật sư Adam Waldman - đại diện pháp lý của Depp ở thời điểm ấy - chia sẻ cáo buộc Heard lừa dối, gài bẫy chồng cũ.

"Đây là một trò lừa bịp. Họ (phía Heard) đã gài bẫy ông Depp bằng cách gọi cảnh sát nhưng không thành công. Đội ngũ cảnh sát đã đến căn hộ áp mái khám xét kỹ lưỡng, thẩm vấn và rời đi khi không thấy bất cứ thiệt hại nào về tài sản. Vì thế, Heard và những người bạn của cô ta đã đổ rượu ra sàn, thay đổi hiện trường vụ việc dưới sự hướng dẫn từ luật sư. Sau đó, họ thực hiện cuộc gọi thứ hai tới 911", Adam Waldman nhắc lại vụ việc diễn ra vào tháng 5/2016 trên tờ Daily Mail.

"Heard và bạn bè của cô ta đã đưa ra các cáo buộc sai sự thật khi nói Depp có hành vi bạo lực tình dục trên các phương tiện truyền thông. Họ xem đó là thanh kiếm và lá chắn, tùy thuộc vào nhu cầu. Thanh kiếm đó đã gây thương tích nặng nề cho Depp", luật sư nói thêm.

Tài tử thắng Heard trong vụ kiện phỉ báng kéo dài hơn 6 tuần. Ảnh: AP/Reuters.

Adam Waldman từng giúp Johnny Depp giải quyết vụ kiện The Sun gọi anh là kẻ đánh vợ vào năm 2020. Cuối cùng, Depp thua kiện. Adam Waldman sau đó bị gạch tên hoàn toàn khỏi vụ kiện do vận động hành lang trên Twitter, đăng bài hạ bệ đối thủ... Đây đều là những hành động bị cấm tại tòa án.

Trong phiên tòa kéo dài hơn 6 tuần vừa qua ở Mỹ, Adam Waldman đã xuất hiện để làm chứng cho Depp song ông không phát ngôn nhiều. Luật sư của Heard - Elaine Bredehoft - chất vấn Waldman liên tục về các tuyên bố của ông trước đó. Song luật sư của Depp là Benjamin Chew đã can thiệp kịp thời và đề nghị Waldman không trả lời các câu hỏi từ phía Heard.

"Điều này sẽ tiết lộ những thông tin quan trọng trong quá trình làm việc của ông Depp và Waldma, được bảo vệ theo đặc quyền giữa luật sư - khách hàng", ông Benjamin Chew cho biết.

Một nhân chứng khác của Heard là chuyên gia giải trí Kathryn Arnold nhận định minh tinh đã mất từ 45 đến 50 triệu USD cho các hợp đồng quảng cáo và thu nhập đóng phim, không thể hợp tác cùng các studio lớn.

Chuyên gia cũng so sánh thu nhập của Heard với loạt diễn viên khác như Jason Momoa, Ana de Armas, Gal Gadot, Zendaya, Chris Pine... và đưa ra kết luận về đường hướng sự nghiệp của Heard sẽ thăng hoa ra sao, nếu không chịu sự tác động tiêu cực từ phát ngôn của Adam Waldman.

Depp phải làm gì để lấy khoản tiền bồi thường 10,35 triệu USD ?

Sau khi phía Heard khẳng định sẽ không nộp phạt 10,35 triệu USD , giới chuyên gia, luật sư ở Mỹ phân tích về các giải pháp mà Depp sẽ thực hiện để lấy lại khoản tiền này.

Trên Style Caster, luật sư Stacy Phillips của công ty Blank Rome LLP cho rằng tài tử có thể đòi lại khoản tiền kể trên bằng việc lấy khoản cát-xê của Heard trong hai bộ phim sắp ra mắt là Run Away With Me và In the Fire. Ngoài ra, Depp cũng có thể trở thành chủ nhân mới trong ngôi nhà của vợ cũ ở Thung lũng Yucca, California (Mỹ). Nữ diễn viên mua ngôi nhà này với năm 2019 với giá 570.000 USD . Hiện tại, căn nhà được định giá trên thị trường khoảng 1 triệu USD .

Depp chia sẻ anh cảm thấy bình yên sau khi vụ kiện khép lại. Ảnh: Getty.

"Nếu Heard không có đủ tiền trả cho Depp, ông ấy có thể yêu cầu lệnh tống đạt và triệu tập Heard ra tòa. Tại đây, luật sư của ông ấy sẽ đặt ra những câu hỏi như: 'Heard sở hữu những bất động sản gì, tài sản nào...?'. Đại diện của Depp sẽ tìm mọi cách để Heard buộc phải thanh toán đủ số tiền 10,35 triệu USD cho Heard", luật sư Stacy Phillips chia sẻ.

Luật sư Brett Turnbull, đồng sáng lập công ty Turnbull Holcomb & Lemoine nói với New York Post rằng các bản án ở Virginia có hiệu lực trong 10 năm và có thể gia hạn thêm trong vòng 30 năm.

"Trong thời gian này, nếu Heard kiếm được một khoản tiền mới và bị Depp phát hiện được, ông ta sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng để giành lại số tiền nói trên", người này cho biết.

Theo luật sư Spurgeon, Heard có thể nộp đơn tuyên bố phá sản. Khi ấy, cô được miễn khoản 10 triệu USD bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Heard vẫn phải chi trả 350.000 USD bồi thường trừng phạt.

Spurgeon cũng không loại trừ khả năng Depp có thể đưa ra quyết định không thi hành phán quyết (cụ thể là khoản tiền bồi thường) hoặc thương lượng cho Heard một con số thấp hơn. "Depp đang ngồi ở vị trí ghế lái", Spurgeon nhấn mạnh.