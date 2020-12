Vì sao Jo In Sung ngại hẹn hò sau khi chia tay Kim Min Hee?

Với vẻ ngoài xuất chúng và sự nghiệp thành công, những tưởng Jo In Sung sẽ gặp may trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, tài tử lại cho rằng hẹn hò là việc khó khăn đối với anh.

22 năm hoạt động trong giới giải trí, Jo In Sung chỉ mới công khai yêu một người, đó là Kim Min Hee. Đến nay, gần chạm ngưỡng 40 tuổi, anh vẫn chưa có thêm mối tình nào khác hậu chia tay nữ diễn viên họ Kim.

Với Jo In Sung, hẹn hò và chia sẻ cho công chúng biết về đời sống tình cảm của mình không phải là chuyện dễ dàng.

Danh tiếng là gánh nặng cho một mối quan hệ

Ở tuổi 39, Jo In Sung dường như có tất cả, vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp thành công. Dù tài tử thuộc nhóm diễn viên “lười” đóng phim, người hâm mộ vẫn đánh giá cao năng lực của anh thông qua loạt tác phẩm như Frozen Flowers (Song hoa điếm), That Winter the Wind Blows (Gió mùa đông năm ấy), It’s Okay that’s Love (Chỉ có thể là yêu), The King…

Do vậy, khi xuất hiện thông tin Jo In Sung sắp tái xuất màn ảnh nhỏ sau 6 năm vắng bóng với dự án Moving, khán giả đã rất háo hức. Ngoài quan tâm phim mới, không ít người hâm mộ còn đặt câu hỏi về đời sống riêng của tài tử, bởi anh chưa có ý định lập gia đình dẫu tuổi đã ngấp nghé 40.

Gần 40 tuổi, Jo In Sung vẫn đang là quý ông độc thân. Ảnh: Marie Claire.

Ngày 8/12, trang Koreaboo trích lại nội dung một tập của chương trình Radio Star có Jo In Sung tham gia. Nam diễn viên tâm sự về chuyện cá nhân và lý giải vì sao anh ít hẹn hò.

Ngoại hình, sự nghiệp của tài tử phim Gió mùa đông năm ấy là mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, đó lại là bất lợi của anh khi bắt đầu mối quan hệ gắn bó với phái nữ. Jo In Sung gặp không ít trở ngại trong hành trình yêu đương vì danh tiếng của anh có thể là gánh nặng cho đối phương.

“Khi hẹn hò, bạn gái của tôi sẽ phải đối mặt với vô vàn rắc rối, chỉ vì tôi là Jo In Sung”, anh bộc bạch.

Jo In Sung cho rằng sự nổi tiếng là gánh nặng cho chuyện hẹn hò. Ảnh: Marie Claire.

Jo In Sung thường suy nghĩ nhiều về chuyện hẹn hò và chấp nhận thực tế rằng anh không dễ nên duyên với ai đó như công chúng lầm tưởng: “Nhiều người hỏi tôi rằng có phải tôi dễ thu hút phái nữ vì vẻ ngoài không. Sự thật là không phải lúc nào cũng như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều về chuyện yêu đương và cho rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô gái đó hẹn hò với một chàng trai mang trên mình ít gánh nặng”.

Chuyện tình đứt gánh giữa đường với Kim Min Hee

Jo In Sung hiếm khi chia sẻ về đời tư. Nhiều năm hoạt động ở làng giải trí, anh chỉ mới công khai yêu Kim Min Hee. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc này từng tiêu tốn nhiều giấc mực của báo chí, khi chàng là tài tử điển trai, phong độ, còn nàng là minh tinh điện ảnh xinh đẹp, nổi tiếng.

Năm 2013, Jo In Sung thừa nhận hẹn hò nữ diễn viên Kim Min Hee sau 4 tháng giữ bí mật về mối quan hệ. Hai ngôi sao gặp gỡ thông qua sự giới thiệu của người quen. Tình cảm của bộ đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Mối tình của Jo In Sung và Kim Min Hee chỉ kéo dài một năm rồi tan vỡ. Ảnh: Dispatch.

Tuy nhiên, đoạn tình duyên này kéo dài không lâu. Năm 2014, Jo In Sung và Kim Min Hee tuyên bố đường ai nấy đi. Nguyên nhân sâu xa khiến mối quan hệ của họ tan vỡ không được tiết lộ cụ thể. Công ty quản lý của hai diễn viên khi ấy chỉ thông báo qua loa rằng lý do xuất phát từ việc Jo In Sung, Kim Min Hee quá bận rộn với lịch trình làm việc, không thể dành thời gian cho nhau. Song, nhiều tin đồn cho hay tất cả đều do người thứ ba xuất hiện.

Hậu chia tay, nhắc tới bạn gái cũ, tài tử họ Jo vẫn cảm thấy nuối tiếc. Xuất hiện trong một sự kiện vào năm 2014, anh đã đề cập đến nguyên nhân rời xa Kim Min Hee.

“Tôi không hiểu nhiều về phụ nữ. Chính vì thế, tôi đành phải chia tay. Tôi thậm chí còn không biết mẹ của mình đang nghĩ gì. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi và cô ấy (Kim Min Hee) không thể bước tiếp. Nếu tôi hiểu phụ nữ nhiều hơn, có lẽ tôi sẽ là một người bạn trai tốt”, tờ Korea Herald trích lời nam diễn viên.

Jo In Sung từng thừa nhận anh không hiểu phụ nữ.

Về phía Kim Min Hee, sau mối tình với Jo In Sung, cô vướng vào mối quan hệ ồn ào với đạo diễn Hong Sang Soo. Minh tinh họ Kim bị chỉ trích là “tiểu tam”, bí mật yêu đương với người đàn ông đã có gia đình. Hong Sang Soo thậm chí còn bỏ rơi vợ con để sống chung với Kim Min Hee, bất chấp làn sóng phẫn nộ, tẩy chay từ dư luận.

Tin đồn hẹn hò với Song Hye Kyo, Gong Hyo Jin

Điển trai, tài năng, Jo In Sung dễ dàng trở thành tâm điểm của những tin đồn hẹn hò khi anh hợp tác đóng phim cùng bạn diễn nữ.

Tài tử từng dính nghi án hẹn hò nữ diễn viên Go Hyun Jung. Họ gặp gỡ trên phim trường Spring Day (2005) và nhanh chóng trở nên thân thiết. Theo Channel-Korea, Go Hyun Jung không ngại bày tỏ sự yêu mến với đồng nghiệp trong một cuộc phỏng vấn: “Jo In Sung rất tốt bụng, chúng tôi thường đùa rằng 'có lẽ chúng ta nên kết hôn với nhau'…”.

Jo In Sung từng vướng nghi vấn hẹn hò với bạn diễn Go Hyun Jung sau khi hợp tác trong bộ phim Spring Day.

Hai ngôi sao còn bị cánh săn ảnh bắt gặp cùng xuất hiện tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thời điểm ấy, công ty quản lý của hai nghệ sĩ khẳng định đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Jo In Sung và Go Hyun Jung không hề có tình cảm vượt mức bạn bè.

Song Hye Kyo là bóng hồng tiếp theo vướng tin đồn hẹn hò với Jo In Sung. Mọi chuyện xuất phát từ sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên trong bộ phim Gió mùa đông năm ấy. Song, tất cả chỉ dừng ở những lời đồn đoán. Công ty quản lý của hai ngôi sao đã đính chính về mối quan hệ của Jo In Sung, Song Hye Kyo.

Sự ăn ý trong Gió mùa đông năm ấy khiến Jo In Sung và Song Hye Kyo bị cho là nảy sinh tình cảm vượt mức đồng nghiệp.

Jo In Sung từng bị cho là nảy sinh cảm tình với Gong Hyo Jin khi hợp tác trong bộ phim Chỉ có thể là yêu (2014). Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn đặt ra nghi vấn rằng tài tử họ Jo đã bắt đầu mối quan hệ đặc biệt với người đẹp họ Gong trong khi chưa dứt tình với Kim Min Hee.

Thời điểm Gong Hyo Jin chia tay Lee Jin Wook lại vô tình trùng hợp với Jo In Sung và bạn gái họ Kim đường ai nấy đi. Điều này kết hợp với những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Jo In Sung và Gong Hyo Jin đi chơi cùng nhau khiến tin tức thêu dệt về hai diễn viên xuất hiện ngày càng nhiều.

Gong Hyo Jin bị đồn yêu đương với Jo In Sung sau bộ phim Chỉ có thể là yêu.

Trước những thông tin này, Jo In Sung và Gong Hyo Jin đều khẳng định họ chỉ là bạn. Cả hai dần trở nên thân thiết sau khi quay chung một bộ phim. Những cuộc hẹn giữa Jo In Sung và Gong Hyo Jin chỉ đơn thuần là tụ tập, giao lưu giữa bạn bè bình thường.

Đến nay, khi câu chuyện về tình cũ và tin đồn hẹn hò lắng dần, Jo In Sung vẫn đi về lẻ bóng. Anh thuộc nhóm những tài tử U40 độc thân đắt giá nhất showbiz Hàn. Và trong những cuộc phỏng vấn với báo giới, In Sung luôn khẳng định anh ngại hẹn hò, anh cho rằng danh tiếng và cuộc sống của mình sẽ mang đến phiền phức cho cô gái mà anh gắn bó.